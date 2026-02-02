Golpe de efecto de Mañueco: ficha al investigador Eiros para la lista de Valladolid

Publicado por Felipe Ramos Soria Creado: Actualizado:

El PP completa sus listas para las autonómicas del 15-M. Y en ellas aparece una sorpresa y un auténtico golpe de efecto del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ficha al investigador José María Eiros para la lista de Valladolid. El director del Centro Nacional de la Gripe será el número dos del Partido Popular en la candidatura por Valladolid, con la actual procuradora Paloma Vallejo de número 3.

El fichaje del médico, microbiólogo, gestor sanitario y profesor de la Universidad de Valladolid supone, sin ningún género de dudas, la aparición más sorpresiva y el fichaje más importante de las listas del Partido Popular de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

El catedrático de Microbiología y Director de Departamento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, con plaza vinculada a Sacyl, será el número dos de una lista que encabeza la directora general de Vivienda, María Pardo, y que como número tres lleva a la actual procuradora Paloma Vallejo, que junto a Noemí Rojo, que ocupa el número 5 y en este mandato ocupaba la plaza dejada por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la alcaldesa de Santovenia, María Antonia López Sáenz de Santamaría, quien sustituía al eurodiputado Raúl de la Hoz, como número 7, son las únicas de los cinco parlamentarios actuales que se incluyen en la lista.

Bien es cierto que los otros dos son Ramiro Ruiz Medrano, quien anunciaba su retirada, y Pablo Trillo, quien en su momento reemplazaba a Pilar Garcés.

En el número cuatro aparece Borja del Barrio, el actual concejal de de Urbanismo y Servicios a la ciudad y viceportavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de Medina del Campo.

El PP, que en la recién finalizada Legislatura contaba con cinco procuradores por Valladolid, aspira al sexto. Un puesto en la renovada lista de Mañueco por la provincia vallisoletana que ocupa el alcalde de Fombellida y vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso.

Ese es el reto con el que sale el Partido Popular en Valladolid, además de ganar las elecciones en la provincia, superar el corte del quinto procurador y lograr el sexto. Un objetivo para el que espera ese golpe de efecto de incluir como número dos a José María Eiros.

El resto de la lista por Valladolid, que tiene un porcentaje de renovación de 77,88% en relación la de hace cuatro años y una edad media de 50 años, la completan Cesar López Pérez, Andrea María Álvarez García, Oscar Rodríguez de las Heras, Nerea Manrique Francisco, Pablo Miranda Roger, Esther Fernández Amo, Alberto Sanz Sánchez y Mercedes Fadrique Bermejo. Como suplente figuran Guadalupe Rodríguez, José Andrés García Moro y Raquel González Caballero.

Quiñones, Gago y Corral se caen, Isabel Blanco va de tres

El análisis de las listas en el conjunto de las nueve provincias de la Comunidad, el Partido Popular de Castilla y León renueva sus candidaturas para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Una renovación que, tal y como recoge el comunicado remitido por el PPCyL a los medios deja fuera en León al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tal y como ya había avanzado este periódico; y a los consejeros de Valladolid, la de Agricultura, María González Corral, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Como es lógico, tampoco el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, va en ninguna lista del PP, pero conviene recordar que Santonja era elegido como consejero por VOX y Mañueco lo mantenía tras abandonar la Junta el partido de Santiago Abascal. Quien se salva es la vicepresidenta y consejera de Familia y Servicios Sociales, Isabel Blanco, quien va de tres por la candidatura de Zamora que encabeza la procuradora de Empleo, Leticia García.

Unas listas en las que también se mantienen el titular de la cartera de Economía, Carlos Fernández Carriedo, de dos por Palencia; el de Sanidad, Alejandro Vázquez, también en el 2 por Burgos; y el de Movilidad, José Luis Sanz Merino, quien ocupa el número 3 en la lista por Segovia que encabeza Francisco Vázquez.

Gavilanes también se queda fuera

En esta lista renovada de Fernández Mañueco, para repetir al frente de la Junta de Castilla y León otros cuatro años más, también se quedan por el camino 15 de los actuales procuradores en puestos de salida, lo que supone casi la mitad de los miembros del grupo 'popular' en el Parlamento, formado en esta Legislatura por 31 representantes.

De ella se cae, sin ir más lejos, el portavoz del PP en las Cortes, el leonés Ricardo Gavilanes. Y es que en la lista 'popular' por León, la renovación es prácticamente total, sólo el actual procurador Antonio Mendoza se cuela entre los cinco primeros.

El PPCyL, en la nota remitida a los medios, señala que la composición de las candidaturas combinan "experiencia y renovación, con el objetivo de llevar al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la victoria en las urnas". De hecho, remarca que dos tercios de las candidaturas ‘populares’ son nuevas en estos comicios autonómicos.

Desde el partido se destaca, en la misma nota, que todas las listas de las provincias incluyen a jóvenes menores de 35 años, así como a perfiles con experiencia de gestión y "amplio conocimiento" de la Comunidad. Además, remarca el "importante" número de mujeres, ya que siete de ellas son ‘números uno’ a las Cortes. En conjunto, la nota del PP, deja claro que "las listas representan una apuesta firme por el futuro, al estar integradas por personas que conocen mejor que nadie la realidad de Castilla y León".