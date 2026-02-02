El concejal de Soria Ferrero y la presidenta de Nuevas Generaciones arropan a Rocío Lucas en la lista electoral del PP

Rocío Lucas, José Damián Ferrero e Irene Carmona ocupan las tres primeras posiciones de la lista del PP de Soria en las elecciones de Castilla y León.HDS

El PP de Soria ya ha anunciado su candidatura completa para concurrir a las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Pocas sorpresas en la cabeza de lista, Rocío Lucas, ya anunciada y que se consolida como una de las mujeres de confianza del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. No obstante, el resto de la lista a los comicios sí está repleta de caras nuevas, hasta seis de las ocho que concurren.

La segunda posición de la lista es para el concejal del Ayuntamiento de Soria José Damián Ferrero, de 59 años; el tercer lugar lo ocupa la presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) de Soria, Raquel Carmona, de 27 años.

Una apuesta por la juventud que se repite en el cuarto y quinto puesto de la lista del PP por Soria, los en teoría 'titulares' dado que son cinco los escaños que se eligen por la provincia. Corresponden con Ángel Barca Delso, de 28 años y del Partido Judicial de Soria; y con Úrsula Sanz Pascual, del de Almazán, de 34 años.

El sexto puesto regresa a la veteranía con Jesús Ángel Peregrina Molina, alcalde de Arcos de Jalón de 57 años. Begoña Martínez Gómez, del Partido Judicial de El Burgo y de 39 años, y Carlos González Pérez, de 62 años y del Partido Judicial de Almazán, completan la candidatura.

El el caso de que el PP obtuviese dos o más escaños habría movimientos en el Pleno del Ayuntamiento de Soria, dado que la legislación autonómica establece que es incompatible ser procurador y concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes. Ferrero, en segundo lugar, podría verse en esta tesitura.