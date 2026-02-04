La familia de Sergio Delgado exige al rector de la UVA "medidas disciplinarias firmes, incluida la expulsión" del profesor que justificó el asesinato en redes

Publicado por Alicia Calvo Valladolid Creado: Actualizado:

En medio del juicio por el brutal asesinato de su hijo y hermano, la familia de Sergio Delgado -asesinado en Burgos por ser de Valladolid- tiene que lidiar, además, con el desprecio vertido en redes por un profesor de la UVA, Héctor F. Mateo Romero, que justificó el crimen de su ser querido.

Tras descubrir la hiriente publicación del docente de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid de hace dos años en X vitoreando el asesinato del joven vallisoletano por ser de Valladolid: "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido", tuiteó. Y conocer el polémico comunicado de la Universidad, que incluye la carta de disculpa del profesor, reclaman al rector, Antonio Largo, acciones que no ha tomado aún: le exigen "medidas disciplinarias firmes, incluida la expulsión por parte de la Universidad de Valladolid y de cualquier otra institución académica".

Y es que la UVA ha lanzado este miércoles un breve escrito de folio y medio, con apenas dos párrafos de declaración de la Universidad dejando el resto para las palabras del docente.

Los familiares han replicado a esa publicación de la Universidad que "eliminar los mensajes y una disculpa no extingue la posible responsabilidad penal y disciplinaria". Mientras, la UVA se ha limitado a indicar en ese escrito que "está realizando las actuaciones procedentes conforme a las normas y procedimientos universitarios" y se ha escudado en que "son unos posts publicados a título personal en su cuenta privada por un profesor de la institución".

La familia ha remitido su propio comunicado en el que refleja que se encuentra inmersa en un proceso judicial y que acciones como la de este profesor, que sigue en activo en la UVA, les hace revivir "de forma constante el dolor, la violencia y la pérdida". "La publicación de mensajes que celebran su muerte ha supuesto un sufrimiento añadido, profundo e insoportable, que ninguna disculpa tardía y genérica puede neutralizar", relatan.

Advierten de que "las disculpas carecen de significado cuando no van acompañadas de un reconocimiento expreso de la gravedad de lo ocurrido, de la asunción de responsabilidades y de consecuencias acordes al daño causado".

Y responsabilidades no se han asumido por ahora. La Universidad no había actuado hasta el momento, hasta que este periódico destapara el caso en la mañana de este miércoles cuando las redes llevaban ya dos días rugiendo por protestas repetidas de parte del alumnado y todavía no se conoce qué es lo que hará la institución académica, si es que lo hace.

Los familiares de Sergio Delgado reiteran que "una vez finalizada" la fase judicial "se adoptarán y ejercitarán todas las medidas legales que resulten necesarias, en defensa de la memoria de Sergio y de la dignidad de la familia".

Quieren dejar constancia de que "Héctor Felipe Mateo ha eliminado los mensajes publicados y ha emitido una disculpa pública únicamente después de la reacción social y mediática", lo que a su entender "no puede entenderse como una reparación real del daño causado". "La retirada del contenido no elimina la gravedad de los hechos, ni borra el impacto emocional y moral provocado", subrayan.

Recuerdan a quien frivoliza con su sufrimiento que su familia "no busca disculpas vacías". "Busca respeto, responsabilidad y justicia".