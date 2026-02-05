Mañueco coloca a VOX al lado del PSOE "para planificar estrategias en contra de Castilla y León"

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

A vueltas con la 'pinza' VOX-PSOECyL. El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este jueves en Ávila que “aquella fuerza política que decía que no iba a estar nunca al lado del PSOE”, en referencia a VOX, “está al lado del PSOE para planificar estrategias en contra de las personas de Castilla y León”.

Mañueco, como ya hiciera esta misma semana en Valladolid, insiste en que “a Pedro Sánchez le alegra cada voto que vaya a VOX", mientras que su formación tiene claro que Castilla y León “no se puede quedar entre dos extremos que se necesitan para hacer ruido”. "Lo que necesitamos en esta tierra es serenidad, reflexión y por supuesto, certezas”, aseguró informa Ical.

“El futuro de esta tierra no puede quedarse colgado de la pinza PSOE-VOX Castilla y León, que han votado juntos en más de un centenar de ocasiones en las Cortes regionales”, subrayó el candidato del PP en las Autonómicas del 15 de marzo, quien añadió que “es sorprendente que una fuerza política que dice que nunca iba a apoyar al PSOE aunque sacara un decreto para poner banderas de España en todas las rotondas, aquí en las Cortes de Castilla y León se haya abrazado una y otra vez, hasta en más de un centenar de ocasiones, al Partido Socialista, y hablamos de votaciones que dicen bien a las claras cuál es la posición de una formación política”.

También, Fernández Mañueco criticó que VOX “ni siquiera quiso sentarse con el Partido Popular a negociar los presupuestos, pero sí se sienta con el PSOE para establecer una estrategia para bloquear los presupuestos”. Una decisión con la que, según indicó, “lo que ha hecho ha sido rechazar las bonificaciones a los peajes con un mínimo del 60% del precio para los conductores recurrentes empadronados en nuestra Comunidad, las ayudas de 300 euros para más de 100.000 autónomos, las ayudas a personas mayores que quieren seguir viviendo en su casa y desean cambiar una bañera por un plato de ducha o mantener la gratuidad del Buscyl, los helicópteros medicalizados en todas las provincias y el incremento en un 80% de la vivienda pública en nuestra comunidad autónoma”.

“Son medidas que no se pudieron aprobar por el rechazo de los presupuestos del PSOE y VOX de Castilla y León, pero que pondremos en marcha con el nuevo Gobierno si los ciudadanos de Castilla y León nos dan su confianza”, aseguró, el líder del PP en la Comunidad.

"Cumplimientos" en Ávila

El presidente autonómico y candidato del PP en las elecciones del 15 de marzo también aprovechó su presencia en Ávila para explicar que, al igual que han cumplido con Ávila en asuntos tan importantes como la unidad satélite de radioterapia, el centro de salud Ávila Norte, la unidad de Ictus, el helicóptero medicalizado, el plan industrial de Ávila y el plan industrial de Medina del Campo, que beneficia a Arevalo y a todo su entorno, van a continuar con inversiones tan importantes como "la ampliación del polígono industrial de Vicolozano, el parque de proveedores de Las Hervencias, la nueva residencia para personas mayor, el centro de día para personas mayores”.

"Estamos trabajando en el ámbito sanitario en temas tan importantes como el hospital de día oncohematológico y queremos concluir los centros de salud de Madrigal, Sotillo y Arévalo. Y si hablamos de centros educativos. tenemos que seguir impulsando el Instituto Vasco de la Zarza en Ávila, el IES Adaja en Arévalo, el colegio Almanzor de Candeleda, el de Navarredonda de Gredos o el comedor escolar en el Tiemblo, y si hablamos de viviendas, que es algo especialmente importante, quiero recordar el esfuerzo que vamos a hacer en las viviendas para alquiler en Ávila capital y las de venta en Solosancho y en Madrigal de las Altas Torres”, sentenció.

Mañueco dijo que “una cosa es el discurso nacional y otra el de la comunidad autónoma, lo que preocupa y ocupa la vida cotidiana de las personas de Castilla y León” y por eso, a su juicio, “el PSOE está encantando con VOX Castilla y León” y “la pinza no es un eslogan, es la realidad de dos fuerzas apretando en la misma dirección para que Castilla y León no avance”.