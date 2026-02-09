La DGT lanza una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha para esta semana una nueva campaña de vigilancia y control centrada en la seguridad de camiones y autobuses en Castilla y León, la cual se enmarca en la ‘Operation Truck&Bus’ que desarrolla a nivel europeo la asociación ‘RoadPol’ (European Roads Policing Network).

Hasta el próximo domingo 15, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Locales que se sumen a la campaña controlarán, tanto las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, como a sus conductores, informa Ical.

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses, que la DGT llevó a cabo entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes controlaron a un total de 870 vehículos, de los que 105 camiones y autobuses fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por no respetar los tiempos de conducción y descanso, seguidas por aquellas relacionadas con la Inspección Técnica, las relativas a la documentación obligatoria, bien del vehículo, bien del conductor, además de las motivadas por exceso de peso o mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad, entre otras.

A ese respecto, desde la DGT recordaron que, en 2024, un total de cuatro personas usuarias de camiones de más de 3.500 kilos de MMA fallecieron, cinco menos que en 2023 y tres más que en 2019.