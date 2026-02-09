Heraldo-Diario de Soria

La DGT lanza una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses en Castilla y León

La misma actuación del año pasado inspeccionó a un total de 870 vehículos, de los que 105  fueron denunciados

Camiones en la zona de la rotonda del Caballo Blanco de Soria.

Camiones en la zona de la rotonda del Caballo Blanco de Soria.MARIO TEJEDOR

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha para esta semana una nueva campaña de vigilancia y control centrada en la seguridad de camiones y autobuses en Castilla y León, la cual se enmarca en la ‘Operation Truck&Bus’ que desarrolla a nivel europeo la asociación ‘RoadPol’ (European Roads Policing Network).

Hasta el próximo domingo 15, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Locales que se sumen a la campaña controlarán, tanto las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, como a sus conductores, informa Ical.

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses, que la DGT llevó a cabo entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes controlaron a un total de 870 vehículos, de los que 105 camiones y autobuses fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por no respetar los tiempos de conducción y descanso, seguidas por aquellas relacionadas con la Inspección Técnica, las relativas a la documentación obligatoria, bien del vehículo, bien del conductor, además de las motivadas por exceso de peso o mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad, entre otras.

A ese respecto, desde la DGT recordaron que, en 2024, un total de cuatro personas usuarias de camiones de más de 3.500 kilos de MMA fallecieron, cinco menos que en 2023 y tres más que en 2019.

