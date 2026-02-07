Jaime Martínez, profesor de autoescuela: “La baliza v-16 contribuye a mejorar la seguridad vial y todo lo que vaya en ese camino, bienvenido sea”

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria (Apaso) considera que la baliza v-16 propuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) y obligatoria desde el pasado 1 de enero, es un elemento necesario para avisar de aquellos vehículos que obstaculizan la carretera. Así lo indica el vicepresidente del colectivo, Jaime Martínez, quien además recuerda que ya era recomendable antes de que saliera la ley, y él, como profesor de educación vial, la utiliza “desde hace seis años”.

“Todo lo que vaya en pro de la seguridad de quien va en un vehículo bienvenido sea”, añade este profesional de la enseñanza vial. Sostiene que es un elemento propuesto por la DGT para que el que tenga una avería o un incidente en la carretera no corra el riesgo de ser atropellado mientras va a colocar los triángulos. “Consideramos necesaria toda herramienta que dé visualización a un vehículo que obstaculiza la carretera”, añade Jaime Martínez.

Pone como ejemplo un turismo averiado en una curva y en el momento en el que se baja el conductor a poner los triángulos ya está en peligro porque no hay visibilidad. “Ahora, con la baliza, el conductor la enciende y se sale al arcén para evitar riesgos hasta que llega la Guardia Civil o los servicios de emergencia que requiera porque con su geoposicionamiento ya está localizado”.

Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos.

Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable. Hay que llevarla en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

A juicio de Jaime Martínez, la clave está en que en el momento en el que enciende la baliza la DGT ya tiene el conocimiento de que hay un incidente y puede activar todo el protocolo. No obstante, cree que la v-16 puede ser complementada con los triángulos tradicionales utilizados hasta ahora: “Si el conductor considera que puede colocarlos, bien; si no, que no arriesgue”.

Como profesor de educación vial enseña seguridad: “Me adelanto porque lo primero es prevenir”. De hecho, recuerda que las balizas ya salieron al mercado hace seis años y él las usa desde entonces. Por eso cree que “todo lo que sea mejorar la seguridad vial a mayores bienvenido sea”.