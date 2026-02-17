Protección Civil insiste en la importancia de mantener la precaución ante una nueva borrasca, Pedro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La borrasca Pedro llega a Castilla y León marcada más por el viento que por las fuertes precipitaciones, que en el caso de Soria se circunscriben a la tarde del miércoles y sin llegar a niveles de aviso de la Aemet. Ante su llegada y vista la concatenación que lleva 2026, se han lanzado nuevos avisos a la población.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León insiste en la importancia de mantener las medidas de precaución ante la situación de meteorológica ante las previsiones de un nuevo empeoramiento en las próximas horas, en las que se prevé, de acuerdo con la información que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la aparición de rachas fuertes de vientos en toda la Comunidad, así como nevadas en la Cordillera Cantábrica de León.

Según las previsiones de Aemet, este miércoles están bajo avisos las nueve provincias de la Comunidad por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, que en zonas de montaña podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora.

En estos momentos, se encuentran activados los planes de inundaciones de Castilla y León (Inuncyl) en situación 1 en las provincias de León, Segovia, Valladolid, Burgos y Zamora. Se mantiene activado en situación 2 en Soria, mientras que se ha desactivado en las provincias de Ávila, Palencia y Salamanca.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias se encuentra en contacto constante tanto con la Agencia Estatal de Meteorología como con la Confederación Hidrográfica del Duero, que informa de que se encuentran en niveles de alerta o alarma más de una treintena de sus estaciones de aforo de los ríos de su cuenca.

Desde el comienzo del episodio de meteorología adversa el pasado 22 de enero, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha gestionado más de 460 avisos por lluvias y avenidas.

Entre las recomendaciones a la población, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda la importancia de no acercarse a los cauces de los ríos, tener precaución al cruzar puentes, evitar pasos subterráneos en las cercanías de corrientes de agua, así como evitar cruzar con vehículos por torrentes y arroyos.

Ante la previsión de rachas fuertes de viento, conviene retirar de ventanas y balcones aquellos objetos que puedan ser susceptibles de caer a la vía pública, como pueden ser tiestos, muebles o enseres domésticos. Además, si se camina por la calle, hay que evitar hacerlo cerca de andamios, vallas publicitarias o edificios en ruinas o en construcción, de los que puedan caer objetos o cornisas. Si se conduce por carretera, hay que permanecer atento a las rachas súbitas de viento, en especial al cruzarse con vehículos pesados, en los adelantamientos o en la entrada y a la salida de túneles.