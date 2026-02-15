Paseo en fotos por Cuerda del Pozo y la Laguna de la Serna en Hinojosa

La Laguna de la Serna en Hinojosa de la Sierra, más allá del vallado.JUAN ÁNGEL

Las avenidas, riadas, crecidas e inundaciones han dejado dos caras. Una, la de los daños y la preocupación en los pueblos de Soria con la vista puesta en el embalse de Cuerda del Pozo y el cielo. Otra, la de espacios naturales que dejan imágenes espectaculares como es el caso de la Laguna de la Serna en Hinojosa de la Sierra.

En el caso del primer pantano de la cuenca del Duero los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) disponibles a las 19.00 horas del domingo mostraban que estaba al 87,5% de su capacidad. Siete de cada ocho litros posibles, por hacerse a la idea. Llegó a rebasar el 94% pero el desembalse ha sido copioso. De hecho rondaba los 117 metros cúbicos por segundo en ese mismo momento ante la previsión de que la nieve en las cumbres pueda deshelarse con la subida de temperaturas prevista para los próximos días. Una salida de agua abundante y llamativa para lo que es habitual en este enclave.

La Laguna de la Serna también llama la atención, aunque en este caso más por belleza que por riesgos. El enclave a los pies de Hinojosa de la Sierra es efímero y sólo se llena cuando el agua es abundante, aunque un proyecto está recuperando su carácter perenne. De momento este domingo la zona, especialmente apreciada por ser un buen punto para observar aves migratorias, lucía espectacular. La crecida ha llevado la lámina de agua más allá del vallado haciéndola mucho más grande de lo habitual en estas fechas. Con la emblemática silueta del castillo en el horizonte y la nieve aún bien presente a no mucha distancia en los picos, una auténtica postal.