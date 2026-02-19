Mañueco despliega un programa electoral con mil medidas: "No es un catálogo de ocurrencias"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Mil medidas. Esas son las que contiene el programa electoral del Partido Popular de Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, tal y como destacó el candidato a la relección, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de un documento que, según dijo, "no es un catálogo de ocurrencias ni la suma de muchos gritos".

En la clausura de un acto celebrado en la sede del PP de León, Fernández Mañueco intervino como presidente autonómico de la formación y candidato a la Presidencia de la Junta para dotar a su programa electoral de una importancia que, según manifestó, otras formaciones no le otorgan. Por eso, aseguró que el documento debe ser "una de las patas en las que asentar la fortaleza del Partido Popular", y también porque incluye ese millar de propuestas de cara a la cita con las urna y que "tiene cada una un destinatario".

En este sentido, Mañueco insistió en que para él el programa electoral es "muy importante" porque, según argumentó, "aporta responsabilidad". Así, contrapuso esta situación frente al Gobierno de España "zigzagueante que cambia de opinión cada semana".

El presidente del PP autonómico consideró que Castilla y León "exige certezas y certidumbre", y por eso sitúo el programa de su formación como "una hoja de ruta, un compromiso y una declaración de carácter". "Venimos a gobernar", aseveró, frente a aquellos que consideró que solo se centran en detectar los problemas pero no en actuar sobre ellos. "Mucho ruido, muchas banderas y cero soluciones", lamentó.

"Nosotros a la política, que es un servicio. Serenidad, método y resultados medibles cuando se dedican a vender humo", continuó Fernández Mañueco, al tiempo que afirmó que en su partido "no hay resignación, hay carácter". Además, defendió "una forma de estar en España sin pedir privilegios pero sin perder oportunidades".

Diez ejes

Sin querer ahondar en el millar de medidas que incluye el programa electoral del PPCyL, Fernández Mañueco resumió que todas ellas se clasifican en torno a diez ejes principales: economía y empleo; vivienda; estudiar y prosperar "y que no dependa del bolsillo"; una sanidad "más cercana, con más capacidad de resolución y más humana"; "cuidar a los que nos importan - especialmente personas mayores y personas con discapacidad-"; unir el territorio para que "vivir lejos no sea vivir peor"; agricultura, ganadería e industria agroalimentaria; proteger el patrimonio natural; proteger el patrimonio histórico y cultural; y apoyar el "reto vital" de los jóvenes.

De esta forma, el candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta de Castilla y León remarcó que el programa de su partido "no es un catálogo de ocurrencias ni la suma de muchos gritos", porque "el PP es el partido de las soluciones para las personas de nuestra tierra".

"La política en el Parlamento está desprestigiada por culpa del presidente del Gobierno", lamentó Mañueco, al tiempo que pidió la "confianza" de los electores para "un método eficaz y una ambición compartida". "Nuestra tierra, nuestros paisanos y nuestros hijos merecen lo mejor", remachó.

"Con Mañueco se vive cada vez mejor"

El Partido Popular presentó los ejes de su ‘contrato electoral’ para los comicios del 15 de marzo durante un acto celebrado en la capital leonesa, en el que profesionales de diversos ámbitos expresaron su apoyo a los compromisos avanzados por el candidato a la Presidencia de la Junta y a las políticas ya aplicadas en la Comunidad.

“Con Alfonso Fernández Mañueco esta Comunidad vive cada vez mejor”. Es la afirmación que hizo el presidente de la gestora del PP provincial en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien le describió como un candidato “comprometido, útil, creíble, avalado por su trayectoria y que conoce el territorio y reacciona ante las situaciones imprevistas política realista” remarcó antes de añadir que “esta Comunidad vive cada vez mejor con Alfonso Fernández Mañueco”, informa Ical.

También dijo que el Partido Popular cuenta en Castilla y León con todo lo necesario para revalidar la confianza de los electores. Así, remarcó, dispone de un buen líder, estructura, organización y proyecto. “El futuro en León y en Castilla y León se llama Alfonso Fernández Mañueco”, concluyó.

Como aval de la gestión del PP, el acto contó con la presencia de diversos profesionales que aludieron a algunas de las medidas vigentes en las políticas de la Comunidad y a otras comprometidas para el siguiente mandato, si las urnas vuelven a situar a Fernández Mañueco al frente del Gobierno autonómico.

Ángel Menéndez, empresario del sector del calzado, comentó que los autónomos se sienten “maltratados, poco considerados y totalmente desamparados” por el Gobierno central. “Nos sangran con la fiscalidad; es insostenible, Valoro mucho el esfuerzo que hace Mañueco y el compromiso de impuesto cero en el el mundo rural” comentó antes de elogiar ventajas fiscales de Castilla y León que suponen “un esfuerzo que genera, empleo y oportunidades.

Mireia, agricultora, ganadera, aludió a la dificultad que existe para conseguir la conciliación laboral y familiar, más aún en el mundo rural, y elogió los programas existentes en la Comunidad como Crecemos o Conciliamos, que -aseguró- “valora enormemente”, así como el anuncio de concesión de 200 euros para las familias sin límite de renta. “Las mujeres asentamos familias, las familias asientan empleo y el empleo, población”, señaló ante el centenar largo de personas que asistieron al acto de presentación del programa del PP.

Javier Díez, estudiante, centró su intervención en las dificultades de acceso a la vivienda para la gente joven. “Es muy difícil porque hay un mercado muy exigente. Se ha convertido en algo reservado para unos pocos privilegiados y también hay falta de esperanza. Los jóvenes queremos medidas o propuestas que nos ayuden a tener ese acceso a la vivienda”, subrayó y agradeció el compromiso de ampliación de la ayuda a la vivienda joven hasta los 40 años. “Esa generación que por culpa de la crisis no pudo acceder a la vivienda, tiene ahora esta ayuda y otras medidas fiscales ayudan también”, comentó antes de destacar la gratuidad del primer curso universitario prometida por Fernández Mañueco.

María Pilar Noriega, jefa de la sección de atención a personas mayores de la Gerencia de Servicios Sociales de Palencia, hizo mención al perfil actual de ese segmento de población, “que son más activos, quieren viajar, ir a la Universidad, que sea fácil acceder a todo, que se faciliten estación diurnas, actividades o cuando no quede más remedio, disponer de un centro residencial”. En Castilla y León, apuntó, se cuenta con una ratio amplia de estos servicios y “se trabaja muy rápido porque hay medios”. “La Junta favorece todo eso, el presupuesto es muy alto y ahora no hay listas de espera en el medio rural”, manifestó antes de referirse a servicios como los cuidados paliativos o la teleasistencia.

La cabeza de lista por León, María José Álvarez Casais, participó en el acto junto a sus compañeros del resto de capitales, y defendió que el PP es un partido que “escucha a las personas y las defiende”. “Somos el partido de los autónomos y el partido del campo y del mundo rural. Pagamos la PAC (Política Agraria Común) más rápido que nadie. León es la provincia con más jóvenes agricultores, de los que más del 40 por ciento son mujeres y estamos ahí siempre que vienen mal dadas. No vamos a permitir que otros nos den lecciones de lo que es nuestro campo y el mundo rural”, remarcó.