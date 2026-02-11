Fotos: Mañueco se reúne con pensionistas de San Esteban de Gormaz

Durante la mañana de este miércoles, el presidente de Castilla y León y candidato del PP a las elecciones del 15-M, Alfonso Fernández Mañueco, visitó la nueva nave de repostería de Dulces El Beato de El Burgo de Osma, para más tarde mantener un encuentro con mayores en la localidad de San Esteban de Gormaz.

Los ríos desbordados en la zona también fueron motivo de parada para el mandatario popular, donde aprovechó para pedir a la Confederación que suelte agua de forma "menos precipitada" para evitar inundaciones

Los mayores de San Esteban de Gormaz recibieron al mandatario popularMARIO TEJEDOR Visita de Alfonso Fernandez Mañueco a la Asociación de pensionistas San Miguel

