Fotos: Mañueco se reúne con pensionistas de San Esteban de Gormaz

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho una parada en su ruta por Soria para reunirse con jubilados en la Asociación de pensionistas San Miguel, de San Esteban de Gormaz 

MARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Durante la mañana de este miércoles, el presidente de Castilla y León y candidato del PP a las elecciones del 15-M, Alfonso Fernández Mañueco, visitó la nueva nave de repostería de Dulces El Beato de El Burgo de Osma, para más tarde mantener un encuentro con mayores en la localidad de San Esteban de Gormaz

Los ríos desbordados en la zona también fueron motivo de parada para el mandatario popular, donde aprovechó para pedir a la Confederación que suelte agua de forma "menos precipitada" para evitar inundaciones

