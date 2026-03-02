Mañueco: «No voy a pactar con el PSOE de Castilla y León, representa el modelo de gestión de Óscar Puente»

Publicado por Pablo R. Lago Soria Creado: Actualizado:

Pregunta. ¿Qué se juega Castilla y León el 15-M?

Respuesta. Pues se juega dos cosas. En primer lugar, elegir unos representantes, formar un gobierno. Es necesario un gobierno para gestionar la sanidad, la educación, la atención a a las familias, una política económica que baje impuestos y que apueste por la creación de empleo. Pero también lo que nos jugamos es qué modelo de comunidad queremos. Qué modelo de país queremos. Yo creo que eso queremos desde Castilla y León, una comunidad que sea capaz de demostrar y de trasladar un modelo de buena gestión, de gestión eficaz y también de equilibrio y ofrecer ese equilibrio a nuestro país. Yo creo que eso es lo que nos jugamos.

P.- Usted es experto en batirse contra pronósticos. Todos los pronósticos decían que usted no iba a acabar el mandato y acabó el mandato, convocando elecciones cuando correspondía. Eso, ¿qué significado tiene para usted y para el PP?

R.- Bueno, varios significados. En primer lugar, que somos capaces de gestionar con eficacia, que somos capaces de ofrecer estabilidad a las personas de Castilla y León, que para nosotros la principal preocupación son las personas, sus problemas y ofrecer soluciones. El Partido Popular es el partido de las soluciones. Y si me permite también, desde un punto de vista personal, he cumplido mi palabra.

P.- Tras este ciclo electoral que empezó con Extremadura, Aragón y Castilla y León, por primera vez las encuestas tienen un sabor dulce para el PP. ¿Eso es preocupante, es inquietante, es alentador?

R.- Mire, la encuesta de verdad es el 15 de marzo, y yo mi objetivo es un voto más, un escaño más. Ese es mi objetivo y a partir de ahí es verdad que mi aspiración es conseguir el mayor respaldo posible, la mayor confianza posible. Yo pido la confianza a las personas de nuestra tierra, pero también ofrecemos un método: cumplir, comprometernos, rendir cuentas, que se pueda medir lo que vamos haciendo. Y bueno, ni para lo bueno ni para lo malo, las encuestas son simplemente un instrumento de trabajo. Yo, salvo la única que no valoro, que es la del CIS, por otros motivos, que es una absoluta degradación, creo que la verdadera encuesta es el 15 de marzo.

P.- ¿Los adelantos de Extremadura y de Aragón le favorecen o ha sido un contratiempo para este ciclo electoral de Castilla y León?

R.- Creo que ni favorece ni es un contratiempo. Yo creo que la gente sabe que estas elecciones van de aquí, de lo nuestro, de nuestra tierra, de nuestros paisanos. Vuelvo a insistir, de sus problemas y de sus soluciones. El único partido que puede decir ahora mismo en Castilla y León que tiene un balance de 4 años a sus espaldas es el Partido Popular y el único que puede decir que tiene un proyecto de futuro para Castilla y León es el Partido Popular. Lo demás, ruido, enfrentamientos, por no decir otro tipo de descalificaciones, follones, en fin. Yo en esa batalla no voy a entrar en ningún momento. Nosotros ofrecemos balance, pero también somos conscientes de que necesitamos un proyecto de futuro para lanzar nuestra comunidad y queremos que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir.

P.- Usted ha dicho que después de las elecciones habrá que dialogar y que pedirá un compromiso con quien quiera dialogar con usted, incluso para formar gobierno de cuatro años para evitar la espantada que dio Vox, por ejemplo, en el anterior mandato. Supongo que usted marcará líneas rojas en su programa ideológico a con el que se siente a dialogar, porque entiendo que se pueden sentar a dialogar con Vox y con el Partido Socialista.

R.- Mire, dialogar, se tiene que dialogar con todo el mundo, pero con quien tenga claro que es por todas las personas de Castilla y León. Yo no voy a pactar con el socialismo de Castilla y León. Yo no puedo pactar con quien representa el modelo de gestión de personas como Óscar Puente o como Ana Redondo. Eso yo no lo voy a hacer. He dicho en varias ocasiones que quien gana las elecciones parece razonable que ponga sus condiciones. La primera de ellas, no se trata de hablar de reparto de sillones, se trata de hablar de una cosa que a mí me obsesiona, que son nuestros paisanos, nuestros vecinos. ¿Cuáles son sus problemas? Hagamos un proyecto para esta tierra. Y eso es de lo que hablamos. Y tenemos que hablar de las competencias de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Sin duda, prioridad los servicios públicos, pero también es muy importante la política económica, bajando impuestos, creando empleo, siendo capaces de atraer empresas y, por supuesto, el apoyo siempre permanente a las familias de nuestra comunidad.

P.- Más allá de los envalentonamientos de determinados dirigentes de Vox en Castilla y León, el otro día Abascal en Peñafiel dijo algo que parecía muy sensato. Vamos a medir las fuerzas en las próximas elecciones y a partir de ahí hablaremos, en función de las fuerzas que tengamos cada uno. Me imagino que a fuerzas se refiere a las fuerzas de crecimiento o de retroceso. Parece un elemento de sensatez política ese argumento.

R.- Lo que puedo decir en ese sentido es que lo he dicho, quien tiene la voz suprema de qué es lo que queremos para esta comunidad, son las personas, los que tienen que participar. Y yo aquí animo a todo el mundo a que participe ese día, a que exprese con su voto qué es lo que quiere para nuestra comunidad, para Castilla y León.

P. También usted dice que lo que se decide aquí en Vox se decide en Madrid, pero el Partido Popular, Feijóo, ha establecido una especie de marco negociador con Vox para todos los territorios, un marco que finalmente Abascal lo ha rechazado, Vox lo ha rechazado. ¿Me imagino que Castilla y León participa en la elaboración de ese marco? No es algo que venga dictado desde Génova.

R.- Si usted analiza mis intervenciones de las últimas semanas, gran parte de ese documento son las reflexiones que yo he hecho en las últimas intervenciones públicas. En Salamanca, el 13 de febrero, en la proclamación de mi candidatura dije yo que el que gana es el que tiene que poner las condiciones. He hablado de algunas de ellas. Entonces, el que Vox haya rechazado ese marco general... Porque luego el marco concreto, sobre lo que afecta a Castilla y León, habría que negociarlo aquí en nuestra comunidad autónoma. Pero el que Vox haya hecho, digamos, la espantada o rechazado ese documento, pues viene a indicar lo que ha ocurrido aquí en Castilla y León. Estamos muy acostumbrados a que dicen mucho, pero luego cuando llega el momento de entrar en los gobiernos, pegan la espantada, o entran y a mitad de trabajo pegan la espantada. El Partido Popular es un partido de gobierno y estamos comprometidos para entrar en el gobierno. Hay otros que tienen otra forma de actuar.

P.- Castilla y León siempre ha sido el granero del Partido Popular históricamente, bueno, hasta la llegada de los nuevos partidos de Ciudadanos, de Vox. ¿Qué tiene que corregir el Partido Popular para que ese voto, que es netamente del Partido Popular históricamente, regrese a a casa?

R.- Creo que ya hemos hecho un esfuerzo y lo estamos haciendo y se está comprobando y se está viendo. De hecho, las candidaturas son un reflejo de esa nueva hornada de personas del partido que se están acercando al Partido Popular, profesionales independientes, catedráticos de universidad, gente joven. Hay mucha gente joven también en las listas del Partido Popular que serán procuradores en la próxima legislatura. También la incorporación muy equilibrada de personas del territorio. Yo creo que cuando uno analiza la candidatura, las personas que integran las candidaturas del Partido Popular, me da igual que sea León, que sea Soria, que sea Valladolid, que sea Salamanca, uno puede analizar y ver que hay profesionales, que hay gente con competencia, que hay gente que tiene experiencia en la vida privada y que viene a comprometerse desde el Partido Popular. ¿Por qué? Porque somos un partido que por experiencia, por resultados y también por sentido de estado, somos, desde luego, el mejor instrumento para trabajar por nuestra comunidad y por nuestro país.

P.- El PSOE no sabe cómo lidiar con los deseos autonomistas del alcalde de León. Se agarra a una vieja excusa ya de la época de Tudanca de que el Partido Popular le encanta mantener una confrontación de las provincias y y vive de eso.

R.- Yo respeto el sentimiento de todas las personas, lo que cada uno siente o pueda sentir. Pero lo que no entiendo es la forma de hacer política de Tudanca que se traslada al actual candidato, que es el agravio, el enfrentamiento entre provincias, entre territorios. El Partido Popular está aquí para todo lo contrario. Queremos tender puentes entre personas, entre territorios y también tender puentes entre generaciones. Dejamos a otros los enfrentamientos, el ruido, la bronca. Nosotros somos de resultados, somos de nueces.

P.- La propuesta de Carlos Martínez, esa de que gobierne la lista más votada, que por cierto, delante de Pedro Sánchez no la pronuncia, ¿qué le parece?

R.-. En Castilla y León gobierna la lista más votada. En segundo lugar, yo creo que a quien se la tiene que hacer es a Sánchez. El otro día tuvo la oportunidad en Ponferrada, parece ser que o no tuvo tiempo suficiente o le dio un poco de reparo, pero bueno, en cualquier caso, que vaya a Moncloa y que se lo diga. O que quien ganó las elecciones generales fue Alberto Núñez Feijóo.

P.- ¿Teme que le pase factura la gestión los incendios del verano?

R.- Siempre he dicho que hay que sacar la bronca política, la confrontación partidaria de las catástrofes naturales. Eso lo he dicho en todas las ocasiones. Cuando ha ocurrido en Castilla y León o cuando ha ocurrido en otras comunidades autónomas. A mí nadie me habrá visto hacer política sobre esto. Y yo creo que se produjeron unas circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales de sequedad, de temperatura, de viento, reconocidas por los técnicos, por los profesionales que vinieron de otras comunidades autónomas y de otros países, que vinieron a ayudar, hasta una persona que formaba parte del gobierno reconocía que a veces había incendios que eran absolutamente imparables. Vamos a hacer, estamos haciendo un esfuerzo importante para incrementar la prevención y también estamos haciendo un esfuerzo importante para incrementar el operativo. El operativo ya empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre y vamos a reforzar los meses más complicados con más brigadas, más helicópteros, más medios tecnológicos, cámaras de videovigilancia, drones, etcétera. Yo creo que eso es importante. Y más allá, pues también saben las personas que sufrieron en los incendios que respondimos de manera inmediata con las ayudas. A los agricultores y ganaderos, a quienes vieron sus explotaciones o las edificaciones afectadas por los incendios. También a los propios empresarios y a los autónomos hemos sido generosos. A las familias que tuvieron que ser evacuadas, que ha sido una de mis decisiones más complicadas, el tener que evacuar, el tener que equilibrar y ante la duda, siempre a favor de las familias y de su seguridad.

P. ¿Dentro de los problemas que tiene Castilla y León hay uno que es global en el país, que es el tema de la vivienda. ¿Merece una cartera de vivienda específica el próximo gobierno de Castilla y León?

R.- Mire, yo tengo que decir que hay una preocupación en el tema de vivienda. Y, más allá de si tiene que haber una consejería o no de vivienda, creo que lo que esperan de nosotros en estos momentos las personas de Castilla y León es que, desde luego, hagamos una política seria de vivienda. La estamos haciendo, pero la queremos mejorar. Estamos ayudando a las familias con las ayudas al alquiler. Se benefician 21.000 familias. 6.000 jóvenes se pueden emancipar y casi 10.000 mayores pueden seguir viviendo en sus domicilios. También hacemos en el mundo rural para los jóvenes un descuento del 20% en sus viviendas, que puede llegar a 30.000 euros. Hemos también impulsado viviendas con alquiler asequible, viviendas de venta. Y, de cara al futuro, algunas medidas. Los jóvenes, ampliamos la edad de 35 a 40. ¿Por qué? Porque la generación que fue afectada por la crisis económica que empezó en los últimos tiempos de Zapatero, no pudo en aquel momento llegar a las ayudas para comprar vivienda y lo que no queremos es que ahora se queden descolgados. Segunda, la cuenta ahorro vivienda, muy importante para los jóvenes, para que sus ahorros tengan una desgravación fiscal: 10.000 euros al año durante 5 años, 15% de desgravación fiscal, se pueden ahorrar 7.500 euros del impuesto de la renta de las personas físicas. Es otra medida. Seguiremos anunciando medidas en los últimos días de campaña, pero hemos hecho un balance de lo que hemos actuado y de lo que vamos a hacer en los próximos años. El primer año me parece que se van a culminar prácticamente 800 viviendas en toda Castilla y León. Se han construido viviendas con distintos programas en 550 municipios de Castilla y León, 550 municipios. Estamos hablando de muchísimos municipios. En algunos casos es una vivienda, son dos viviendas, la casa del cura, la de los profesores, la del médico o otras promociones que ya hacemos de nueva planta.

P.- ¿El otro día hubo una movilización por la sanidad impulsada desde sindicatos y partidos de izquierdas, fundamentalmente, con plataformas. 5.000 personas de toda la comunidad. ¿Le causa preocupación esa movilización?

R.- Es un acto electoral más. Yo creo que estamos en precampaña, hay una movilización. Me sorprende que no se hayan movilizado estas mismas personas contra la ministra de Sanidad y contra el gobierno de Sánchez. Mire, de las pocas competencias que tiene el gobierno de Sánchez es facilitar a las comunidades autónomas más médicos especialistas. Y en vez de preocuparse de eso y de facilitar a las comunidades autónomas, no a Castilla y León, a cualquier comunidad autónoma, más médicos especialistas, se ha dedicado a enfrentarse con los médicos y provocar huelgas. Más parece que está preocupado de generar una tensión y de generar ruido ahora que estamos en esta situación de precampaña y campaña electoral. Lo interpreto desde el máximo respeto a quienes reivindican y se manifiestan, como, bueno, usted lo ha dicho, sindicatos, partidos de izquierdas, parece un acto más y viendo quiénes estaban sujetando la pancarta, el líder del Partido Socialista, Óscar Puente, y el candidato del Partido Socialista.

P.- Cuando usted fue candidato a la Junta en 2019 era alcalde de Salamanca y dejó la alcaldía. ¿Qué significa que su contrincante ahora sea alcalde de Soria y no deje la alcaldía?

R.- Yo lo dejé seis meses antes. Puede significar muchas cosas. Yo he oído de todo, de que no se toma esto en serio, de que no va a tomar el acta, en fin, pero yo quiero ser respetuoso y espero que las intenciones de presentarse como candidato sean nobles y esté comprometido con nuestra comunidad.

P.- Sin embargo, muy respetuoso con usted no es él, le ha llamado vago, que no sale de la cueva, que no está, está todo el día en el sofá. ¿Qué respuesta tiene eso?

R.- Yo no creo en esa forma de hacer política. Si los únicos argumentos que tiene para convencer a los paisanos es el insulto al contrincante, yo no he venido a eso. Yo no he venido a destruir a mi adversario. Yo he venido a ganar las elecciones, pero porque tenemos un proyecto mejor, porque tenemos ideas. He hablado de vivienda, podríamos hablar de impuestos, del campo, podríamos hablar también de las ayudas a las familias. Tenemos un proyecto de futuro y un balance a nuestras espaldas y yo ahí pues quiero estar. Desde luego no entrar en ese juego de insultos y descalificaciones. Creo que es una idea clara de que quien no tiene razones ni argumentos utiliza los insultos y la descalificación, pero solo insulta el que puede, no el que quiere.

P.- Tengo la sensación que el PSOE comete con usted el mismo error que comete su partido con Sánchez y es que a usted le han minusvalorado e incluso le ha menospreciado.

R.- No lo sé. Yo no estoy en las entretelas del Partido Socialista, pero bueno, aquí estoy.

P.- En una comunidad que está tan apegada al campo, a la agricultura, que, además, creo que es uno de los motores enraizados aquí de lo que es la industria, si hay algo donde la supervivencia del mundo rural está ligada con el campo, si no, va a ser muy difícil la supervivencia. ¿Es un contratiempo para ustedes Mercosur? Porque su partido ha votado a favor de Mercosur en Bruselas.

R.- Es verdad que Mercosur llega en un momento que no es el más oportuno. Pero también le voy a decir una cosa. A mí lo que me preocupa es la política agraria común y yo a Alberto Núñez Feijóo cuando sea presidente de gobierno le voy a pedir que se implique con la política agraria común como lo hizo Mariano Rajoy y como lo hizo José María Aznar cuando tuvieron necesidad. Eso es lo que yo quiero, que haya una política agraria común al servicio de los agricultores y ganaderos profesionales. Pero mire, si el Partido Popular tiene a estas alturas que demostrar lo que ha hecho por los agricultores y ganaderos, mire, en época normal, ordinaria, incentivos para jóvenes, incorporación de jóvenes al campo, para modernización de explotaciones, plan de balsas, regadíos, concentraciones parcelarias, cebaderos comunitarios, bonificación para seguros agrarios. Y cuando han venido mal dadas y otros que tenían la responsabilidad de la Consejería de Agricultura y Ganadería salieron corriendo, nosotros, el Partido Popular, somos un partido de gobierno, tenemos un compromiso, nos quedamos. Resolvimos el problema de la sequía. Resolvimos el problema con ayudas directas de la enfermedad hemorrágica con los ganaderos de vacuno. También con las vacunas gratuitas de la lengua azul. Vamos a ayudar en su momento a los remolacheros. Nos vamos a reunir con la nueva dirección de Azucarera España para darle una solución a la azucarera de La Bañeza. Queremos que haya una alternativa industrial que mantenga los empleos en La Bañeza. Y queremos también trabajar conjuntamente con la nueva dirección para que, sin duda, el cultivo de la remolacha se garantice como hasta ahora. O mejor dicho, en el número de remolacheros, pero cambiando esa estrategia para garantizar la remolacha. Hemos hecho tantas cosas por los agricultores y por el campo, y vamos a seguir haciéndolas. Hemos comprometido seguir bonificando la contratación de seguros agrarios, mejora del extensivo, modernización de lo ovino y del caprino, nos parece muy importante. Llega un momento que uno dice, oiga, el 16 de marzo todos estos que hablan de Mercosur se van. El Partido Popular de Castilla y León se queda. Nosotros nos vamos a quedar, nos vamos a quedar al lado del campo, al lado del mundo rural, al lado de los agricultores y ganaderos. Yo, a partir de ahí, son ellos los que tienen que decidir.

P. - El gran caballo de batalla de Vox en estas elecciones, queriendo convertirlas en unas nacionales, es el tema de la inmigración. La inmigración en Castilla y León ¿es un problema, es una preocupación, es un aliciente, es una oportuniad? De entrada es es la supervivencia poblacional por lo que hemos visto en los últimos cinco años del INE.

R. - La inmigración tiene muchas visiones. Es verdad que aquí hay mucha gente de otras nacionalidades que está trabajando, integrados perfectamente en Castilla y León. Y ahí también tengo que decir que desde Castilla y León hemos sido solidarios con otros lugares de España acogiendo a unos cuantos chavales. Estamos hablando de 140. Por eso, por 140 chavales que vinieron a Castilla y León dicen que rompieron el gobierno en Castilla y León. Bueno, yo a partir de ahí, quien quiera venir a Castilla y León, cumplir con la ley, ser gente seria y responsable, pues aquí tienen una oportunidad y lo estamos viendo. Es una oportunidad de trabajo y de instalarse en nuestra tierra.

P.- Pollán amenaza con sacarle el famoso gurruño si tras el 15-M tienen que volver a negociar.

R.- Lo he dicho e insisto:yo salgo a ganar, a obtener el mejor resultado. Si los castellanos y leoneses deciden que dialoguemos, hablaremos de un proyecto de Castilla y León y para Castilla yLeón. Y con una duración de cuatro años que aporte estabilidad a nuestra tierra.

P.- ¿Sospecha que Abascal quiera ralentizar cualquier negociación de gobierno o buscar excusas para no entrar en el gobierno hasta las generales?

R.- VOX tiene que aclarar si quiere entrar en los gobiernos o bloquearlos. Lo que tenemos certeza es lo que han hecho ya. Hace dos años abandonaron el gobierno y dejaron tirados a los agricultores, ganaderos, trabajadores, autónomos...

P.- ¿Qué cambiaría para Castilla y León con un gobierno de Feijóo?

R.- Sería un gobierno radicalmente diferente y mucho mejor para Castilla y León que el de Sánchez. Apostaría por las infraestructuras ferroviarias, las carreteras, pondría soluciones a la falta de médicos, construiría viviendas, defendería nuestro campo... Por eso, Feijóo tiene que ser presidente del gobierno de España cuanto antes.

P.- Usted está exhibiendo a los expresidentes del gobierno del Partido Popular, mientras el PSOE los está escondiendo.

R. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra historia. Es que ¿qué ha ocurrido en el Partido Socialista para que reniegue de su propia historia? O sea, ¿qué ha ocurrido con Sánchez, secretario general del Partido Socialista, para que reniegue de la historia del Partido Socialista? Quien no es capaz de sentirse orgulloso de sus propias raíces, mal futuro tiene. Yo me siento orgulloso de todos los de toda la historia del Partido Popular

P.- La letanía esta de los 39 años de gobierno del PP, que yo creo que habla bastante peor del PSOE que del Partido Popular, ¿es un hándicap para usted?

R.- Mire, el único que tiene balance a sus historias es quien ha gobernado y es el Partido Popular. Y hemos hecho muchas cosas en el Partido Popular y se están viendo los resultados. Pero el único que tiene un proyecto de futuro, de mirar hacia adelante, de ilusión, de ambición, de ganas, es el Partido Popular. Yo no estoy viendo en las otras formaciones políticas más que insultos y descalificaciones hacia mi persona, hacia el partido, hacia nuestro proyecto, hacia nuestros eslóganes, hacia nuestras imágenes. Mire, yo creo que lo que quieren las personas de Castilla y León es que haya entendimiento, concordia, es que haya soluciones, acuerdo, futuro y eso es lo que ofrecemos desde el Partido Popular de Castilla y León.

P.- ¿Usted cree que Carlos Martínez es un candidato que se lo cree?

R.- Yo creo que el líder del Partido Socialista en Castilla y León es Óscar Puente, y él es el que maneja todas las piezas en el tablero del Partido Socialista.

P.- Sin embargo, Óscar Puente no parece estar muy activo en la campaña, no sé si es que no está en un buen momento o lo ocultan también como a los expresidentes.

R.- Estuvo el otro día codo con codo en la manifestación. Y el Twitter es verdad que ha bajado un poco, pero sí lo maneja rápido.

P.- ¿Se atreve a darme un pronóstico para las elecciones?

R. Vamos a ganar. Vamos a pasar, en términos futbolísticos, la eliminatoria.

P. ,Pero ¿con claridad o sufriendo?

R. Bueno, muchas veces lo que se sufre es lo que se disfruta más.