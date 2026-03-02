La Junta alerta una intrusión de partículas de polvo de África hasta el jueves

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha alertado de la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África, que comenzó desde este martes, 24 de febrero, y se prolongará al menos hasta el jueves 5 de marzo en toda Castilla y León.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aconseja que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles y evitar la quema al aire libre de restos vegetales.

Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas. Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras).

La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbicocomo media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se recomienda, si los niveles no son muy elevados, vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones. Si los niveles son más elevados , las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona.

Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.