La Aemet prevé más nubes, algo de lluvia e incluso nieve en Soria para la nueva semana

Marzo ya está aquí y su primera semana promete cambios en el tiempo en la provincia. Bastante nubosidad hasta el fin de semana que viene, lluvia más bien leve e incluso momentos puntuales de nieve en Soria conforman la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas serán suaves y acorde a las fechas hasta el viernes, donde algunos puntos de la provincia esperan máximas de apenas 5 grados.

Por orden cronológico, este lunes no trae cambios significativos más allá de una ligera subida de las temperaturas mínimas que puede evitar las heladas, y de que quizás a la hora de comer caiga alguna gota, pero tampoco se ve muy probable. El martes más de lo mismo con alguna posibilidad de que llueva un poco por la tarde, pero la Aemet señala que de caer agua será "escasa".

Para el miércoles ya si que es más probable que llegue la lluvia a Soria, aunque con temperaturas suaves propias de primeros de marzo la cota de nieve se va a los 1.800-1.900 metros. Por ejemplo la capital espera una horquilla térmica de 4 a 13 grados y siempre sobre cero. El jueves, previsiones muy parecidas aunque la lluvia ya puede ser más abundante.

Todo cambia el viernes con la previsión de nieve en Soria. Las temperaturas bajan sensiblemente con mínimas que oscilan por ejemplo entre los -1 grados de Covaleda, los 0 de Medinaceli o los 2 de la capital; y máximas de 5-6 grados. Entonces sí la cota de nieve en Soria caerá a 1.000 metros, lo cual puede suponer nevadas buena parte de la provincia. El viento, del norte y de intensidad media, puede dejar una jornada desapacible.

Las previsiones de la Aemet disponibles este domingo llegan hasta el sábado 7 de marzo, cuando la tónica prevista será muy similar. No obstante una ligera subida de las temperaturas máximas elevaría la cota de nieve en Soria a los 1.200 metros. Aún podría afectar a alguna carretera o pueblo pero serían menos que en la jornada del viernes.

En resumen, la primavera anticipada con la que se despidió febrero dará paso a datos más propios de comienzos de marzo e incluso a algo de nieve en cotas medias. No tan bien como hasta ahora para disfrutar de terrazas o tender fuera, pero tentador para subir el fin de semana a puntos como Santa Inés a disfrutar de la nieve.