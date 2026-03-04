Industria convoca ayudas de hasta 3.000 euros a mujeres autónomas que interrumpieron su trabajo al ser madres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocó las ayudas con subvenciones de hasta 3.000 euros a mujeres autónomas que interrumpieron su actividad laboral debido a nacimiento de hijo o adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela, y que se reincorporan al ámbito profesional a través del ejercicio de una actividad por cuenta propia, según las bases reguladoras del Consolidacyl Autoempleo, publicadas este miércoles 4 de febrero en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La convocatoria tendrá una “especial atención” a la reincorporación de la mujer y de sectores con especiales dificultades de acceso al empleo. Esta línea de ayudas, conocida como 'Tarifa 0' tiene por objeto facilitar el mantenimiento de la actividad por cuenta propia mediante la financiación de las cuotas de cotización a la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.

La convocatoria va dirigida a los trabajadores que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) durante el año 2024, estableciéndose tres tipos de beneficios como autónomos que se hayan acogido a la cuota reducida por inicio de actividad; mujeres trabajadoras que se reincorporen a la actividad por cuenta propia tras haber causado baja por maternidad; y los colectivos especiales, incluyendo menores de 35 años, personas con una discapacidad y personas en riesgo o situación de exclusión social sin derecho a incentivos estatales.

El importe de las subvenciones concedidas no podrá superar el coste de la actividad subvencionada y, en ningún caso, la cuantía podrá estar por encima de 3.000 euros. La cuantía a subvencionar será la correspondiente a las cuotas reducidas o bonificadas abonadas a la Tesorería General de la Seguridad Social durante los meses subvencionables, recoge Ical.

La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de tres millones de euros, que podrá incrementarse hasta los cinco euros en función de las necesidades y la disponibilidad presupuestaria. La concesión se realizará por orden de entrada de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos. El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá desde mañana y hasta el 3 de septiembre.