Las cuatro universidades públicas de Castilla y León reciben cerca de un millón de euros para proyectos de prueba de concepto

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León recibirán una cantidad total cercana al millón de euros para desarrollar un total de siete proyectos de prueba de concepto, que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) financia para verificar la viabilidad técnica y el valor de los productos e ideas desarrollados por diferentes grupos de investigación de todo el país.

En concreto, la ayuda total concedida por la AEI a las cuatro universidades públicas de Castilla y León asciende a 974.050 euros que se divide en dos anualidades y que servirá para que se pongan en marcha siete proyectos de prueba de concepto que, según la resolución de concesión de las ayudas comenzaron su desarrollo el pasado 1 de febrero.

La cantidad supone apenas un 3,25% del montante total de ayudas concedidas por la AEI para financiar 183 proyectos de prueba de concepto en el conjunto de universidades e instituciones de investigación del país, por un cantidad total que asciende a 29,96 millones de euros.

En contraposición, Madrid lidera el número de ayudas recibidas con 42 proyectos (22,95%), seguida de Cataluña con 38 (20,77%), Andalucía con 22 (12,02%) y Galicia con 19 (10,38%).

La universidad que más fondos recibe de las cuatro públicas castellanas y leonesas es la de Valladolid, que contará con 355.740 euros para dos iniciativas. La primera tendrá una financiación total de 180.290 euros, con 90.145 por año y 149.000 euros destinados a los costes directos del proyecto, mientras que la segunda dispondrá de 175.450 euros de los que 145.000 financiarán los costes directos.

A continuación se sitúa la Universidad de Salamanca, también con financiación concedida para dos proyectos de prueba de concepto por una cantidad que asciende a los 338.800 euros. El primero, que desarrollará la Facultad de Química, cuenta con 181.500 euros, divididos en 90.750 euros por año, mientras que el segundo dependerá del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) por un valor financiado de 157.300 euros, de los que 130.000 serán costes directos.

Asimismo, la Universidad de Burgos consiguió dos ayudas para otros tantos proyectos. El primero, que pone en marcha la Facultad de Ciencias de la Salud, cuenta con una ayuda de la AEI de 56.870 euros, mientras que el concedido a la Facultad de Educación se financiará con 101.640 euros, 84.000 de ellos para acometer los costes directos de la iniciativa, informa Ical.

Finalmente, la Universidad de León recibe 121.000 euros de la AEI para un proyecto que desarrolla, durante los dos próximos años, el Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la institución educativa superior leonesa. 100.000 euros de la ayuda irán destinados a financiar los costes directos del proyecto.