'Aprende & Emprende' regresa al Campus de Soria para premiar un proyecto sobre acompañamiento tecnológico a mayores

Formación e innovación se han dado la mano por segundo año en 'Aprende & Emprende', una cita en la que alumnos del Campus de Soria y del Instituto Virgen del Espino plantean sus ideas de negocio, con carga social, abriendo puertas de futuro. Prueba de ellos han sido los premiados de este año, con proyectos de acompañamiento tecnológico a personas mayores; de mejora de la conectividad en zonas de baja población; y de programas de bienestar laboral.

El Campus Duques de Soria de la UVa ha acogido la segunda edición de la Jornada de Emprendimiento ‘Aprende & Emprende’, una iniciativa orientada a fomentar el espíritu emprendedor y la innovación entre el alumnado universitario y de Formación Profesional.

En esta edición se han presentado once proyectos, desarrollados por 45 estudiantes procedentes de los grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en Administración y Dirección de Empresas del Campus de Soria y de los ciclos formativos de grado superior del IES Virgen del Espino en Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración y Gestión y Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Un jurado cualificado ha valorado los proyectos y distinguido a tres de ellos por su enfoque y viabilidad. El premio al mejor proyecto social y sostenible ha recaído en Los Yayos, una propuesta orientada a reducir la brecha digital de las personas mayores mediante acciones formativas y acompañamiento tecnológico.

El premio al proyecto que mejor integra la prevención de riesgos laborales ha sido para Soria Conecta, una iniciativa que plantea soluciones para mejorar la conectividad en zonas despobladas como herramienta de cohesión social y desarrollo seguro del territorio.

Por su parte, Move Up ha obtenido el premio al proyecto con mayor viabilidad técnica, económica y financiera, gracias a su planteamiento de programas de bienestar laboral dirigidos a empresas, con especial atención a la salud física y emocional de las personas trabajadoras.

El proyecto Aprende & Emprende está impulsado por la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria y el IES Virgen del Espino, y cuenta con la colaboración y financiación de la Fundación Universidad de Valladolid, a través de su Parque Científico en el marco del Plan TCUE 2024-2027, la Fundación Caja Rural, la Cátedra de Conocimiento e Innovación y VirtUVa.

Aprende & Emprende tiene como objetivo promover el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo y la generación de ideas emprendedoras a partir de la cooperación entre distintos niveles educativos.

El profesor Daniel Baños Díez, coordinador de la iniciativa, ha subrayado la importancia de este proyecto como herramienta de innovación docente y ha destacado “el valor de conectar la formación académica con el entorno empresarial y social de la provincia, así como la oportunidad que supone para el alumnado trabajar de forma conjunta en el desarrollo de propuestas emprendedoras con aplicación real".