Rocío Lucas: «Es la mejor ocasión para el voto útil y que el sanchismo no tenga oportunidad de asentarse en Soria»

Repite como cabeza de lista del PP en Soria en unas elecciones con muchas incógnitas que resolver en la urnas en la provincia. Su campaña se basa en poner en valor la gestión de la legislatura y en la continuación del proyecto. Si resulta elegida, esta vez no dejará el escaño aunque vuelva a ser consejera. Reclama el voto útil para frenar al sanchismo con especial hincapié en una circunscripción que solo elige cinco procuradores.

Pregunta.- Es usted el único miembro del Consejo de Gobierno que repite como cabeza de lista en una provincia. ¿Es un espaldarazo de Fernández Mañueco a su labor?

Respuesta.- La verdad que me resulta un honor que, cuatro años después, siga confiando en mí para encabezar la lista por mi provincia. La labor que se ha hecho desde el Consejo de Gobierno, desde el Partido Popular, en muchos ámbitos, ha sido muy positiva. El resto de miembros también van en otros puestos importantes. Al final esto es un equipo y cada uno, en cada una de las provincias, intentamos sumar lo mejor que se puede para hacer el conjunto de Comunidad Autónoma. Vuelvo a insistir que muy agradecida y un honor, la verdad.

P.- Le toca enfrentarse en la provincia al candidato a la Presidencia de la Junta del Partido Socialista. ¿Eso hace que el reto sea aún mayor?

R.- No pienso en el resto de grupos políticos. En campaña, igual que hice también en el 22, pienso en lo que podemos hacer desde el Partido Popular por los sorianos. Tenemos un balance de gestión y de legislatura y una ambición de seguir posicionando a Soria y a Castilla y León entre las tres mejores. A eso es a lo que me dedico y de lo que me preocupo. El resto de candidatos se ocuparán de sus campañas correspondientes. Hemos hecho una precampaña y campaña escuchando mucho a los colectivos, porque al final son ellos también los que te transmiten qué claves quieren, qué se puede mejorar. A veces vas a lo más macro y te tienes que centrar también en la parte más local, más de la provincia, que puedes pensar que el efecto de lo que pasa en Castilla y León tiene la misma repercusión en la provincia y a veces es diferente.

P.- La última vez renunció al escaño al entrar al Consejo de Gobierno, ¿se repetirá esa operación?

R.- La otra vez eran circunstancias diferentes, un distinto contexto. En el actual, mi compromiso va a seguir siendo con los sorianos con independencia de otras responsabilidades que pueda asumir. Ejerceré de representante de los sorianos en las Cortes de Castilla y León si me dan su confianza.

P.- El resultado de las últimas elecciones fue una victoria inapelable de Soria Ya. ¿Cuál es su pronóstico para el 15-M?

R.- Está todo muy abierto. En el año 22, me quedé con la globalidad, que ganamos el Partido Popular, gobernamos. Los representantes de Soria Ya es cierto que sacaron tres procuradores, pero durante esta legislatura se ha visto que no han aportado nada ni han podido sacar nada concreto, entre otras cosas porque no han gobernado. Donde podían haber gobernado y haber hecho cosas, que es en el ámbito municipal, no quisieron presentarse.

P.- Ahora han cambiado esa decisión ¿Lo ve como una rectificación de Soria Ya?

R.- Puede ser una rectificación o poner de manifiesto que no se presentaron. Sí que puedes cambiar las cosas y trabajar por los ciudadanos desde los municipios. ¿Qué va a pasar ahora? Lo importante es el día 15 cuando los sorianos y los castellanos y leoneses depositen el voto en las urnas y ahí se verá a quién quieren para llevar riendas de unas competencias que son muy importantes y que influyen en el día a día de los sorianos.

P.- Soria fue la única provincia en la que Vox no tuvo representación. ¿Cree que ahora puede variar la situación?

R.- Vuelvo a decir que la situación está muy abierta y van a ser los sorianos los que determinen qué tipo de representación quieren, pero sí que quiero poner de manifiesto que, precisamente en nuestra provincia, que son cinco procuradores frente a otras provincias que hay mayor número de procuradores, las encuestas no dan un escaño a Vox. En el 22 no hubo escaño y todo ese voto que vaya a un partido que luego no va a tener representatividad, es un voto que va a favorecer más a unas políticas del Partido Socialista. Creo que es la mejor ocasión ahora para que todas aquellas personas que quieran intentar quitar las políticas de Sánchez, en la provincia y a nivel autonómico, vayan a un voto útil para poder sumar más, para que el sanchismo no tenga oportunidad de asentarse en Soria ni en Castilla y León.

P.- Soria Ya denuncia el abandono de la provincia por parte de la administración central y la autonómica y el Partido Socialista solo de la administración autonómica. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la provincia?

R.- Vuelvo a decir que Soria Ya no se ha presentado a las elecciones municipales para poder decir que hace algo por los sorianos. En las Cortes tampoco ha materializado nada. Y del Partido Socialista, en la parte donde están gobernando, no ha llegado todavía ningún proyecto de los que tenía que haber concluido. Ninguno es ninguno. Puede que algunos estén en proyecto, pero no ha llegado ninguno. Frente a eso, ¿qué decimos desde el Partido Popular? Que hemos estado cuatro años, me presenté en el año 22, y con un balance de transformación en la provincia. Podemos empezar por la responsabilidad que he tenido el honor de dirigir, que es la Educación. Hemos posicionado la educación de Soria y de Castilla y León en el número uno de España y a nivel mundial. Eso con importantes inversiones en estos cuatro años. La inversión del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes de 13 millones de euros, que es una realidad, que ha comenzado ya este curso y que tiene ya más de 500 alumnos cursando una formación con una empleabilidad que significa que el joven que cursa sus estudios encuentra trabajo en nuestra provincia. Eso está ahí, se puede ver, la gente lo puede ver. Siguiendo con educación, todo el impulso del Campus Universitario, también con un gran desarrollo para la provincia. Si vas a la parte sanitaria, se ha concluido, con el impulso de estos cuatro años, un magnífico hospital, el Hospital Santa Bárbara, que permite también mayores tecnologías en la asistencia sanitaria. O la continuidad y el impulso del Hospital del Mirón que, como ya manifestó el presidente Mañueco, queremos reforzar en ciertas carteras de servicio también importantes, de fisioterapia, de rehabilitación y otras más que se van incorporando. Si vas a la parte de movilidad, antes no viajábamos en autobús gratuito. Ahora también tienes el bus gratuito. Vuelvo a la educación, el 0 a 3 años hace cuatro años no era gratuito y ahora todas las familias que quieran pueden tener la educación gratuita para sus hijos. Solo lo tenemos en Castilla y León, no existe en otras comunidades autónomas. Sí que se han hecho muchas cosas, es que se ven. Es que decir que no se ha hecho en estos cuatro años, cuando se palpa, las familias lo pueden realizar, lo pueden ver, pues es faltar a la verdad.

P.- En Soria siempre hay quejas por los tiempos...

R.- ¿Que hubiera deseado más rápido o más cosas? Por supuesto. Queremos seguir avanzando. De hecho, nos presentamos con un proyecto de futuro para seguir construyendo, dando oportunidades desde el ámbito de la economía, con bajadas de impuestos y con fiscalidad cero para los municipios de menos de 10.000 habitantes, que ya lo tienen, pero también con esa mejora del tramo del IRPF para llegar a los 56.000 contribuyentes. O el impuesto de sucesiones y donaciones, que seguimos consolidando y que queremos extenderlo a otros familiares, hermanos, tíos, sobrinos. La apuesta por el suelo industrial, esa ampliación que vamos a continuar haciendo del PEMA, pero también suelo industrial en Vinuesa o en El Burgo de Osma o en la parte de Olvega. Vamos a hacer en esta legislatura una apuesta por la vivienda para que el joven tenga una oportunidad de un proyecto de futuro y lo pueda realizar en nuestra provincia, con ese plan de vivienda joven, con esos avales para la compra y también con esa bonificación para el alquiler, con esa intención de hacer otras 300 viviendas en nuestra provincia. Hay un proyecto importante.

P.- ¿Cómo se desenvuelve en estos tiempos de crispación política?

R.- Intento mantener la serenidad, porque yo creo que a la ciudadanía no le puedes estar continuamente tensionando, es muy negativo. Los responsables públicos tenemos que transmitir que nos preocupan y nos ocupan sus problemas y que trabajamos para solucionarlos, pero sin que estemos continuamente insultándonos entre nosotros. El eslogan de esta campaña a mí me encaja perfectísimamente porque es menos ruido y más resultados, más nueces. No soy de alardear de todas las cuestiones que se hacen, y sí de trabajar mucho en la discreción e intentando sumar con muchas fuerzas políticas, no solamente desde una fuerza, intentar escuchar a la gente y conciliar, y dentro de la serenidad sacar los proyectos. La única forma de sacar proyectos es trabajando y dando tranquilidad a los ciudadanos. No se merecen unos partidos o unos gobernantes que les generen tensión, polarización o enfrentamiento. Eso al final hace que avance menos la sociedad.

P.- Un estudio del Consejo Económico y Social que dice que el 80% de los adolescentes consideran que todos los políticos mienten. ¿Qué han hecho mal los políticos?

R.- Los políticos tenemos que ser más consecuentes. No puedes estar prometiendo cosas que luego no puedas cumplir. Nos ha faltado mucha pedagogía para explicar por qué a veces tienes intención de hacer ese planteamiento y luego pues la realidad es que no. Lo digo muchas veces con las obras. Tienes intención de hacer un magnífico centro educativo, lo haces todo, lo presupuestas, y la empresa a la que se lo adjudicas entra en un concurso de acreedores o en otra situación, abandona la obra y evidentemente tienes que hacer todos los procesos otra vez para volverla a licitar y te dicen: pues no las has cumplido. Pues hombre, el ánimo de cumplirlo lo he tenido. Que luego la materialización sea más tarde… pero si lo explicas y lo cuentas yo creo que quizá entre todos podamos quitar esa idea de la cabeza de nuestros jóvenes, porque van a ser el futuro. No es cierto que todos los políticos mintamos, no es cierto que todos los políticos hagamos polarización y que todos los políticos utilicemos la política para enfrentar y no para solucionar los problemas.

P.- Las encuestas apuntan a que el Partido Popular tendrá que contar con Vox para gobernar. ¿Le preocupa eso? Porque en Extremadura la investidura está bloqueada.

R.- En campaña estamos yendo voto a voto y explicando a todos los ciudadanos que lo deseable es tener un gobierno con certezas, ese es nuestro eslogan, aquí certezas. Con certezas, con seguridad, con estabilidad, con previsión. Y sí que transmitimos qué está pasando en otras comunidades vecinas que han tenido elecciones antes que nosotros, como Extremadura, pero luego seguramente venga Aragón, en la que hay un partido que por mucho que diga que quiere gobernar, pues luego hace todo lo posible para no gobernar. Es por ello que hay veces que hay que decirles que sí que queremos gobernar, pero cuanta más mayoría podamos tener, más avanza la sociedad porque no se producen las situaciones de bloqueo. Preocupa la actitud de ciertos partidos que se presentan con un plan de gobierno, pero que luego no tienen intención de gobernar. Lo hemos visto en Castilla y León en la anterior legislatura que, por un motivo que no tenía nada ver con el que dijeron, abandonaron el gobierno y abandonaron a esas materias que llevaban la gestión, estoy hablando de agricultores, estoy hablando del sector industrial.

P.- ¿Usted establecería líneas rojas?

R.- Sí, sí. Hemos establecido líneas rojas. La línea roja que siempre hay que respetar es la Constitución, las leyes. Y digo respetar la Constitución porque hace un reparto de competencias. Quien no cree en las autonomías, difícilmente puede gestionar esa autonomía. A veces en las negociaciones te plantean aspectos que son competencias estatales que no se pueden ejecutar por una comunidad autónoma. Hay líneas rojas en planteamientos ideológicos. Somos dos partidos diferentes. Quien quiere confundirnos es quien quiere sacar rédito político de esa confusión, con lo cual yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa.

P.- Acaba de estar Pedro Sánchez en Soria y es evidente que después de una serie de elecciones consecutivas, hay un foco nacional puesto en las elecciones. ¿Perjudica o beneficia?

R.- Ya todas las elecciones tienen parte nacional. Evidentemente estamos en un mismo Estado. Ahora las elecciones de Castilla y León van separadas, porque antes las autonómicas iban con las municipales y quizás hacía que no se focalizara tanto en los temas generales que impactan en el ámbito autonómico. Aquí hay que insistir que el candidato autonómico socialista es designado por Sánchez. Es un peón de Sánchez, no hubo primarias, decidió que fuera el señor Martínez y puedo entender que con esa designación digital venga a apoyar al señor Martínez, pero vuelvo a decir que la política que está haciendo el Partido Socialista para nuestra provincia ha sido todo menos beneficiosa. Teníamos las ayudas a funcionamiento concedidas por la Unión Europea para Cuenca, Teruel y Soria, y el Gobierno de España tenía posibilidad de aplicar esa discriminación positiva con esa bonificación al 20% para que nuestras empresas pudieran competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas y, por tanto, tener más oportunidades de empleo, y lo han ejecutado a lo mínimo casi que pueden ejecutar. Eso es muy dañino para que vengan ahora a decir que quieren apoyar cuando tienen la posibilidad de hacerlo y no lo hacen. Pues hombre, creíble no es. Igual que van a terminar todo el centro de proceso de datos, que ya tenían que haberlo terminado, o todas las obras que quieren hacer, o cómo está también aquí la ciudad de Soria en cuanto a impuestos. Si extrapolas esos impuestos que tienen los sorianos, con el IBI, con ese crecimiento en los impuestos autonómicos, pues pueden hacer el cálculo de la subida que puede experimentar. O cómo tienen aquí ahora el tema de la zona de bajas emisiones, que es una ciudad que no tiene obligación de tener bajas emisiones y la está tramitando. O el lío que tenemos con las travesías. O sea, que toda esa política local llevada también a nivel autonómico, y en las competencias autonómicas, pues yo creo que no es beneficioso para para los sorianos.

P.- Un argumento del candidato socialista es que los 39 años de gobierno del Partido Popular son una anomalía democrática. ¿Qué le dice usted a eso?

R.- No veo ninguna anomalía democrática en la medida que te ha votado la gente y han confiado en ti los sorianos y los castellanos y leoneses. Las personas cambiamos dentro de los partidos. Yo no me presenté hace 20 años ni hace 40. Me presenté en 2022 y me vuelvo a presentar ahora. Él lleva casi 20 de alcalde. ¿20 de alcalde no es una anomalía política? Ya no te digo el partido, la misma persona, porque aquí en el partido hemos estado distintas personas. En el caso del señor Martínez, son casi 20 años y la misma persona. O sea, utilizando un silogismo puede responder a lo que formula él.

P.- ¿Tiene solución la despoblación en el mundo rural?

R.- Poco a poco sí se va viendo que va creciendo la población. No es de golpe, son procesos más a largo plazo. Yo creo mucho en el mundo rural, estoy plenamente convencida de que dando oportunidades, no es de golpe, pero sí poco a poco, se va creciendo. Quien no cree en el mundo rural, pues probablemente quiera pensar que eso ya no tiene no tiene arreglo, pero yo que soy de un pueblo, de Villálvaro, de San Esteban de Gormaz, conozco muy bien la provincia y conozco también Castilla y León por mis responsabilidades, donde haces una apuesta y dices, mira, los servicios públicos los vas a tener con la misma calidad que en el mundo urbano, pues a lo mejor de golpe no te están viniendo las familias, pero sí que ya estás viendo que vienen aquí dos, aquí tres. Eso hace que haya mano de obra y que alguna empresa quiera decir, pues mira, quiero tener esta empresa aquí porque el producto lo tengo aquí, es un producto de máxima calidad y permite que luego tenga mano de obra para trabajar. Va lento, pero sí que va creciendo la población en nuestra provincia y eso hace que, también, productos que antes no tenían tanta demanda, pues ahora sí que tienen demanda. He estado en la feria de la trufa y cada vez va cogiendo más dimensión la trufa de Abejar, la trufa de Medinaceli, el impacto que tiene Soria en toda la truficultura… Eso hace que atraigas otras empresas vinculadas a la trufa. Ahora ya se está tramitando como una marca de calidad, pero vas a la mantequilla e igual, al torrezno de Soria. Si no apuestas por lo local o por lo rural, esos productos tampoco los tienes. Y si no tienes esos productos, no tienes lo de alrededor. La educación de tres y cuatro niños de esos coles hace que des oportunidades a esas familias para que sigan en sus localidades. Eso hace que a su vez luego puedas tener en el instituto formación profesional, que también esos jóvenes pueden formarse y luego encontrar un empleo cerca. La FP da una empleabilidad prácticamente del 90% y si son tecnológicas, del 100%.

P.- La población de Soria ha crecido en los últimos años, se han recuperado, los 90.000 habitantes. El factor fundamental es la inmigración y, sin embargo, en los últimos tiempos hay una demonización de los inmigrantes. En Soria apenas ha habido conflictos. ¿Qué opina?

R.- Porque en Soria y en otros sitios es una inmigración reglada, regulada, que al final luego participa en la formación y yo creo que eso es positivo porque también genera mayor riqueza. Hay otras situaciones extremas en las que quieren regulaciones masivas sin, por ejemplo, tener un contrato de trabajo. Yo creo que en el punto medio también está la virtud, No te puedes ir a situaciones en las que no puedas tener capacidad de asumir o de incluso de gestionar o en qué condiciones, porque te anuncian cosas y luego estamos viendo cómo te están diciendo que tiene que tramitar esas documentaciones y se está produciendo cierta confusión. En nuestra provincia la inmigración que hay aporta, está integrada y la seguimos integrando y la seguimos cuidando, pero hay que tener también en cuenta que sea regulada, siempre lo hemos dicho desde el Partido Popular.

P.- ¿Cómo ve el futuro de Soria?

R.- Desde que estoy en puestos de responsabilidad alta, que evidentemente tienes más conocimiento de la provincia y el entorno de la provincia dentro de la de la comunidad, veo que es una sociedad que cada vez se está haciendo más dinámica, eso es muy positivo, que tiene muchas ganas de seguir creciendo, que nos lo merecemos, que quizás hemos estado en momentos en los que parecía que no podíamos, pero podemos y veo mucho futuro para Soria. Veo futuro en Soria en la medida que está en un enclave geográfico muy importante, que está muy cerca también de Madrid y de puntos que pueden atraer sinergias en nuestra economía y en nuestra población y que lo que sí que tenemos hacer los responsables públicos es estar muy pendientes de coger los trenes que pasen, de las ventanas que nos abran aprovecharlas para dar esas oportunidades. Tenemos ahora una situación de jóvenes que no pueden vivir en Madrid, de estudiantes, siempre voy a la materia que más conozco, que les encantaría seguir estudiando, pero no pueden permitirse estudiar en Madrid porque está la vivienda imposible. Dando oportunidades aquí en nuestro campus universitario para que puedan estudiar es una forma también de traer talento. Primero que se queden los que están en nuestra provincia, pero también traer talento, que luego al final es un círculo. Tienes mano de obra, puedes crear empresas, los propios estudiantes hacen sus propios centros de trabajo. Luego, el sector de la agricultura es muy potente en nuestra en nuestra provincia. El 80 o 90% es cereal en nuestra provincia y cuando vienen situaciones climatológicas adversas, a veces los seguros no lo cubren. ¿Pues qué hemos hecho? Aumentar, mejorar la bonificación de los seguros para los agricultores. O sea que veo mi provincia con potencialidades en muchos sectores. Veo futuro para Soria y para Castilla y León.