El 83% de los castellanos y leoneses con estudios superiores tiene un trabajo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El 83,1% de las personas de entre 25 y 64 años en Castilla y León que alcanzan la Educación Superior se encontraba ocupada en 2024, lo que supone siete puntos más que hace una década, cuando se situó en el 76% en 2014. Pese al incremento, la tasa es 1,2 puntos menos que la media nacional, que fue del 84,3%. La diferencia con los que no han llegado a Cuarto de la ESO está en 16 puntos, dado que era de 66,8%, mientras que se queda en cinco puntos en comparación con los que han cursado enseñanzas de Bachillerato.

El anuario estadístico del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, consultado por la Agencia Ical, recoge que el porcentaje de población con estudios superiores en la Comunidad que está ocupada es el séptimo más bajo de España, por delante de de Canarias (79,7%), Andalucía (80,2%), Extremadura (80,9%), Asturias (82,2%), Castilla-La Mancha (82,7%) y Valencia (82,8%). Las mayores tasas de empleo de los castellanos y leoneses con estudios superiores en el conjunto del país se registraron en Navarra (87,8%), Cataluña (87,5%), Aragón (87,1%), La Rioja (86,8%) y Madrid (86,3%). La mayor parte de estas regiones cuenta, además, con un mercado laboral más dinámico y con más oportunidades para encontrar un empleo.

Sorprende que las tasas de empleo de la población menor de 64 años en Castilla y León con estudios superiores estén por debajo de la media de España mientras que están por encima en el caso de etapas inferiores. El porcentaje de castellanos y leoneses con un nivel inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria se sitúa en el 66,8%, cuatro puntos más que en el conjunto del país (62,2 por ciento) y en el 78% entre los que han superado el Bachillerato, frente al 74,1% de la media nacional.

Existen mayores diferencias en cuanto a las tasas de paro, ya que se sitúa en el 5,5% entre las personas de la Comunidad con estudios universitarios, que es más de la mitad que los que se quedaron en la ESO (12,6%) y también por encima de los que obtuvieron el Bachillerato (7,7%). En el caso de los hombres con formación universitaria, el porcentaje baja hasta el 4,1%.

El anuario muestra la evolución entre 2024 y 2014 de la tasa de personas con menos de 64 años sin estudios universitarios que se han integrado en el mercado laboral. El porcentaje entre los que han cursado la ESO ha pasado del 53,4% al 66,8% mientras que los que llegaron al Bachillerato, del 68,7% al 78%. En el primer caso, ha aumentado 13 puntos y casi 10, en el segundo.

La estadística del Ministerio, que relaciona los resultados académicos de los alumnos y los efectos de su formación a largo plazo, permite comparar los ocupados con estudios universitarios en función del sexo y los hombres cuentan con mejores datos que las mujeres. Los varones entre 25 y 64 años alcanzaron una tasa del 86,2%, solo ocho décimas menos que en el país mientras que las féminas se quedaron en el 80,7%, 1,2 puntos por debajo que en España.

Si la fotografía es para los castellanos y leoneses de entre 25 y 34 años, el porcentaje de la tasa de empleo bajó hasta el 80,1%, también por debajo de la media de España (81,8%). El apartado ‘La educación y el mercado laboral’ recoge la escasa diferencia a la hora de encontrar un trabajo entre los que los ciudadanos que tienen Bachillerato y los que han estudiado un grado universitario, ya que la diferencia en la Comunidad es solo de medio punto, 84,5% frente al 85%. Por el contrario, baja mucho, hasta el 68,2% en el caso de los que no finalizado la ESO.

Tasa de afiliación en FP

La estadística del Ministerio también muestra la tasa de afiliación de los graduados en Formación Profesional (FP) en el curso 2020-2021 en Castilla y León. El 71,6% de los titulados al cuarto año en un Grado Medio cotiza a la Seguridad Social, que es ligeramente superior a los del Grado Superior, que se queda en el 71,2%. El porcentaje de afiliados aumenta con el paso del tiempo, ya que al año de la graduación se sitúa entre el 41,6% (Grado Medio) y el 55,2% (Grado Superior), entre el 49,5% y el 62,5% al segundo año y se dispara entre el 65,2% y el 67,1% al tercer año de haber finalizado los estudios.