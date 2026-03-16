Mañueco apunta que el acuerdo PP-VOX de 2022 es una "buena base" para dialogar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El dirigente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó que “un buena base” para las negociaciones que se prevén para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León, sería "el documento que firmamos hace cuatro años entre el Partido Popular y Vox". Pese a esta mano tendida al diálogo con los de Santiago Abascal, recordó que su experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. "Lo mejor para mi tierra, para mi Comunidad autónoma, ha sido un Ejecutivo en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz y, además, una estabilidad política", aseveró.

Entre una gran ovación de afiliados y dirigentes populares y gritos de "¡presidente, presidente!", el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llegó a la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Génova, para asistir a la Junta Directiva de la formación presidida por el líder popular Alberto Núñez Feijóo. "Vamos a estar a la altura de lo que nos han demandado los ciudadanos y no les vamos a fallar porque lo nuestro es cumplir", subrayó Mañueco antes de entrar a la sede. En este sentido insistió en que "lo importante respecto del futuro en Castilla y León es que seamos capaces de construir un proyecto" para los ciudadanos, evitando hablar de posibles coaliciones para formar Gobierno aunque, como ya hiciera en campaña, resaltó que prefiere gobernar "en solitario".

Según Mañueco, la victoria en las elecciones del 15-M simboliza dos cosas: por un lado, "el respaldo al balance de gestión y al proyecto de futuro con medidas concretas para personas y colectivos y territorios" que representaba el Partido Popular; y por otro, la necesidad de "dialogar". "Nos han hecho un encargo al Partido Popular de dialogar con el resto de fuerzas políticas y es lo que vamos a hacer", enfatizó el candidato del PP que, eso sí, volvió a hacer hincapié, como ya hizo durante la noche electoral, que "con los dirigentes del 'sanchismo' en Castilla y León (en referencia al candidato socialista, Carlos Martínez) no vamos a pactar nunca ningún acuerdo de gobierno".

Sobre la posibilidad de repetir la fórmula de la anterior legislatura, con Vox dentro del Ejecutivo regional evitó entrar en profundidad: "No se trata de sillones y no se trata tampoco de sentarnos en el gobierno o no". Para Mañueco, lo importante es armar "un proyecto de futuro". "Este proyecto es el que queremos ofrecer también, como hemos hecho siempre a lo largo de nuestra historia, a nuestro país, a España, y eso es lo que queremos hacer", subrayó.

Como curiosidad, al ser cuestionado sobre si sus rivales políticos se han puesto ya en contacto con él, reveló que la única persona que ha contactado ha sido el candidato de Por Ávila, Pedro Pascual. "No digo que el resto no hayan intentado hablar conmigo, pero a mi teléfono móvil no ha llegado", apuntó Mañueco, que no obstante le restó importancia a este hecho.

Mañueco agradeció especialmente a "las personas de Castilla y León" por el "comportamiento cívico" que tuvieron durante la jornada electoral, "por el incremento de la participación" y también "por el respaldo mayoritario que han dado al Partido Popular". Asimismo, en el capítulo de agradecimiento el candidato popular quiso agradecer a todos los miembros de su formación, empezando por Alberto Núñez Feijóo "por todo lo que han hecho con nosotros en esta campaña electoral".

"Hemos sido capaces de recorrer todos y cada uno de los municipios de nuestra Comunidad autónoma, que es extensa, porque son 2.248 ayuntamientos. Alberto Núñez Fijó se ha recorrido las nueve provincias, en algún caso ha acudido en dos ocasiones. Lo agradecemos a él; a los miembros de la dirección nacional del partido que también han acudido; a los expresidentes del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy; a los presidentes autonómicos que nos han acompañado; y a los alcaldes, alcaldesas y todos los compañeros que nos han ayudado a hacer este trabajo", concluyó.

"Prefiero gobernar en solitario"

“El proyecto del Partido Popular es la base sobre la que se tiene que construir el proyecto de futuro de la Comunidad”, que tiene que ser “una alternativa al sanchismo” que “sirva como modelo y ejemplo para España”. “Si me dan a elegir, prefiero un Gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera. Es la fórmula que mejor ha funcionado en Castilla y León y eso es lo que quiero”, señaló Mañueco en una entrevista con Jorge Bustos en ‘Herrera en Cope’, recogida por Ical.

En sus declaraciones, el candidato ‘popular’ aseguró que lo primero que hay que hacer ahora es “sedimentar los resultados de ayer con tranquilidad”, y recalcó que “los ciudadanos han mandado dos mensajes”: “Han dado respaldo al balance de gestión que hemos realizado en estos cuatro años y al proyecto de futuro para los próximos cuatro, pero también nos han dicho que hay que dialogar y eso es lo que voy a hacer a partir de hoy”.

En ese sentido, Fernández Mañueco recalcó que pretende “dialogar con todos”, si bien repitió, como había manifestado durante la campaña, que es “absolutamente inviable construir un proyecto con el sanchismo actual de los dirigentes del PSOE en Castilla y León”. “Dialogaremos con el Partido Socialista, pero a partir de ahí hay que construir un proyecto de futuro y ahí yo no veo a la actual dirigencia del PSOECyL”, explicó.

Para el vencedor de los comicios, con el resultado cosechado ayer los electores le están pidiendo al PP “que construya una alternativa”, “un proyecto que resuelva los problemas de Castilla y León, dentro de sus competencias, con una gestión eficaz de los servicios públicos, una política económica que apueste por el crecimiento y la creación de empleo, y que haya un acuerdo de cuatro años”.

Cuestionado sobre la fórmula en que espera alcanzar una entente con Vox, que tendría la llave de la gobernabilidad, Fernández Mañueco aseguró coincidir con la opinión de Santiago Abascal de que “lo importante no son los sillones”, sino ser capaces de “construir un proyecto para dar respuesta a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas del campo, a los agricultores y ganaderos, a las familias”. “Tenemos que seguir apostando por una política que permita crecer, crear empleo, atraer población. Eso lo hemos conseguido en la última legislatura y ese es el futuro por el que tenemos que caminar”, abundó.

“Si Castilla y León tiene algo importante es que hemos ayudado a construir este país a lo largo de los siglos y de la historia, y queremos seguir siendo parte esencial y fundamental de España”, sentenció.

A lo largo de la entrevista, también atacó al candidato socialista, Carlos Martínez, al asegurar que “ya se le ha olvidado su propuesta de que gobierne la lista más votada”, algo que calificó de “estrategia electoral”. “Ni antes ni después vamos a llegar a acuerdos de formación de Gobierno con el Partido Socialista”, recalcó.