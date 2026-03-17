Los Óscar del 15-M: ganadores y perdedores de la noche electoral en Castilla y León

Publicado por Alicia Calvo Valladolid Creado: Actualizado:

No se entregan estatuillas como en Hollywood, sino confianzas decisivas que determinan el rumbo de Castilla y León. Confianzas que revalidan liderazgos, los tumban o los cuestionan, y el 15-M los castellanos y leoneses convirtieron con sus votos a unos cuantos políticos en flamantes ganadores, a otros los castigó al rincón de pensar y a algunos directamente los condenó al ostracismo.

El triunfo del PP de Mañueco en las elecciones de Castilla y León es incontestable y un balón cargado de oxígeno y de autoridad para el PP autonómico y nacional, pero hay muchos más políticos encumbrados en unos comicios que revelan a Carlos Martínez como un verdadero revulsivo y el líder necesario que reflotó a un PSOE perdido y lo devolvió a la senda del ascenso, a pesar de no ganar en las elecciones. No son los únicos triunfadores...

Hay líderes locales que captan voto en su zona, pese a no ir en las listas, y otros que lo dejan escapar y son testigos de cómo los de al lado atraen a más electorado. Hay políticos que ansiaban un asiento en las Cortes y tendrán que seguir los plenos como paisanos de a pie, pero no como procuradores. La cara y la cruz de las elecciones tienen nombres propios. Ahí van unos cuantos ganadores y perdedores de las elecciones de Castilla y León 2026, los Óscar y los AntiÓscar.

GANADORES

Mañueco, Puente, Carnero, Guzmán, Hierro, Martínez, Cendón, Quiñones, Rubio, Pascual, Gallego y Gallardo.

Juan Carlos Suárez Quiñones (PP)

No iba en ninguna candidatura y, sin embargo, Juan Carlos Suárez-Quiñones salió reforzado de la noche electoral. Triunfó como presidente de la gestora provincial del partido en León y también porque sus oponentes pusieron el foco en su gestión de los incendios. El PP retiene los cuatro procuradores en la provincia leonesa, sube en votos más del doble que VOX, le arrebata la capital a los socialistas y a la UPL, que había ganado en 2022, y frena a los de Abascal y Pollán, que se conforman con repetir dos asientos.

Ganar la capital leonesa va más allá de un triunfo simbólico porque es el gran ayuntamiento, junto con Palencia y Soria, que gobierna el PSOE en Castilla y León. Quiñones logra incluso salir indemne en muchos territorios en los que se produjeron los grandes fuegos, que no han penalizado en las urnas al PP.

Nuria Rubio (PSOE)

Una de las grandes triunfadoras de la noche electoral fue ella: Nuria Rubio. Triunfadora como miembro de la dirección autonómica de un partido que resurgió y mano derecha de Carlos Martínez y como cabeza de lista por León. Los resultados constatan que Rubio es un activo político valioso para el PSOE, tanto en la Comunidad como en su provincia, donde es la fuerza más votada.

En tiempos lejanos arrinconada por Tudanca, su estreno en el proyecto político de Martínez ha fructificado en un ascenso del PSOE, terminando con la debacle de Aragón y Extremadura, y en un gran resultado en su provincia. Resulta vencedora también en el enfrentamiento abierto con el alcalde de León, José Antonio Diez, puesto que la capital se tiñe de azul, lo que provoca que el PSOE gane León por la mínima.

Jesús Julio Carnero (PP)

Jesús Julio Carnero es indiscutiblemente uno de los hombres fuertes del PPCyL. Si ya en las municipales le devolvió la Alcaldía a los de Mañueco, ahora en las autonómicas contribuye a la victoria. No era candidato en esta cita, pero el resultado de los populares en Valladolid capital revelan cómo el alcalde sí ha sido determinante.

El PP barre en votos al PSOE en la capital, sube un 5,8% y frena a sus socios de gobierno porque Vox apenas incrementa sus sufragios en una décima. Y consigue este incremento a pesar de que Óscar Puente pidió que estos comicios sirvieran como «voto de castigo a Carnero». El electorado no le hizo caso.

Óscar Puente (PSOE)

El PSOE vuelve a latir en Castilla y León de la mano de Carlos Martínez, pero también gracias a Óscar Puente. Uno de los dos procuradores que suman los socialistas, junto al de Soria más el ‘extra’ de Segovia, lo sacaron en Valladolid. Como secretario provincial, el también ministro de Transportes aporta uno de los nuevos escaños que dan oxígeno al renacido PSOECyL, atrae hacia su partido los sufragios de las dos izquierdas separadas, no deja que Vox les arrebate ningún asiento y mantiene el mismo número de escaños que el PP, que también gana uno.

Eso sí, le queda el sinsabor de no haber conseguido el voto de castigo que pidió para Carnero, y vencer en la provincia.

Alicia Gallego (UPL)

Si los resultados electorales se transformaran en un premio Óscar, Alicia Gallego recibiría uno por ser la líder leonesista que retuvo los tres procuradores en su estreno como número uno de la Unión del Pueblo Leonés. Tenía el reto de coger las riendas después del liderazgo de Luis Mariano Santos y, en un escenario polarizado por los grandes partidos nacionales, consolida el discurso leonesista y la representación de UPL en las Cortes. Más mérito aún con la debacle de sus ‘socios’ de grupo, Soria Ya.

Pedro Pascual (Por Ávila)

Ajeno al vaivén electoral del resto, Pedro Pascual conserva el escaño de Por Ávila, pese a perder ligeramente porcentaje de votos, y demuestra que la formación provincialista tiene mucho que aportar en el Parlamento. Los abulenses renuevan su confianza en él, que esquiva el revés de otras formaciones, como Soria Ya o los ya desaparecidos del parlamento Cs y Podemos.

David Hierro

Es uno de los cabeza de lista de Vox mejor parado por el alto porcentaje alcanzado en Palencia con un 20% de los sufragios, pese a que fue una de las opciones que se barajó como candidato a la presidencia de la Junta y al final no fructificó.

Guzmán Gómez (PP)

El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, certifica la villa de las Ferias como uno de los principales bastiones del PP en la provincia, después de la capital vallisoletana. Otro vencedor sin necesidad de concurrir a los comicios. Los populares suben en Medina en mucho mayor porcentaje que sus oponentes: el doble que Vox, al que neutraliza, y más del triple del PSOE.

Alfonso Cendón (PSOE)

Es otro de los barones socialistas de Castilla y León reforzado. El secretario provincial del PSOE en León, Alfonso Cendón, reedita la victoria en León. La refuerza con más apoyo en El Bierzo, pese a la derrota en la capital, imputable directamente al alcalde, José Antonio Diez. De hecho, del pulso entre ambos políticos también sale victorioso puesto que los electores dan más apoyo a los socialistas en otras zonas de la provincia que en la capital que gobierna Diez. La apuesta de Cendón por Nuria Rubio como cabeza de lista también se revela acertada porque el PSOE vuelve a ganar al PP en León y mantiene su feudo.

Juan García-Gallardo

Con Juan García-Gallardo fuera del partido, Vox no reedita la subida de cuando lo lideraba el ahora purgado. La formación de Abascal obtiene resultados parecidos a 2022, con un escaño más, pese al frenesí de Aragón y Extremadura.

Carlos Martínez (PSOE)

Gana con creces, pese a que pierde las elecciones. Carlos Martínez dio el campanazo en la noche electoral. Revive al PSOECyL en su estreno como líder y da la vuelta a una situación agonizante que el partido atravesaba a nivel nacional. No era fácil. Venían de desangrarse en Aragón y Extremadura, y el alcalde soriano demuestra un liderazgo solvente para encaminar a los socialistas hacia otra era. La ‘era Martínez’ arranca cambiando el rumbo del partido, aunque todavía no es suficiente. Martínez desembarca en la contienda autonómica como sus valedores esperaban: ganando escaños y doblegando encuestas.

Alfonso Fernández Mañueco (PP)

Es el triunfador absoluto. El líder popular logra parar el ascenso de Vox y regala a Feijóo un éxito necesario para el gallego tras los delicados resultados de Extremadura y Aragón, donde los de Abascal aceleraron su subida. Ha ganado las elecciones incrementando los votos en mayor proporción que el resto de formaciones y se encamina a su tercer mandato con mayor autoridad y en una posición más favorable de cara a la negociación con Vox para articular la mayoría necesaria para formar gobierno.

PERDEDORES

Igea, Llamas, Pollán, Gascón, Suárez Arca, Tudanca, De la Rosa, Diez, Ceña y Carvajal.

Miguel Suárez Arca (VOX)

Uno de los grandes derrotados dentro de las filas de Vox. Miguel Suárez Arca es el único de los procuradores de Vox que se queda fuera del nuevo Parlamento. Las listas cremallera y que el candidato a la Junta fuera por León lo relegaron a un tercer puesto, al que los electores privaron de escaño. Todo un fracaso para uno de los parlamentarios más beligerantes de la formación de Abascal en la pasada legislatura. Decepción doble en el caso de Suárez Arca porque al quedarse sin su asiento en las Cortes, el único de los once actuales que no repite, se le suman la derrota y el mal resultado de VOX en su tierra, en El Bierzo.

Daniel de la Rosa (PSOE)

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, es sin duda la cara más visible y clara de derrotado en las filas del PSOE de Castilla y León. El número dos de Martínez Mínguez se convierte en el revés de la moneda de su partido al perder un parlamentario. De la Rosa, pese a ir como cabeza de lista por Burgos, no consigue retener procuradores y es el único territorio de Castilla y León en el que un PSOE renacido pierde un escaño y ve, además, como éste se lo lleva el PP.

Carlos Pollán (VOX)

Pollán cosecha en su provincia el peor resultado de Vox, cuarta fuerza en León, pese a que él mismo encabezaba la lista. La campaña centrada en Abascal como líder absoluto en la que Pollán ha pasado desapercibido, además del frenazo de la formación en Castilla yLeón, demuestra la poca fuerza política y tirón del expresidente de las Cortes. Mientras Martínez y Mañueco conquistan su tierra y mejoran abultadamente resultados en ella, Pollán pierde estrepitosamente en la suya.

José Antonio Diez (PSOE)

Es la cara de la derrota en el PSOE leonés. Los socialistas ganan la provincia, pero no la capital. El alcalde José Antonio Diez sufre un revés considerable, es incapaz de hacer remontar al partido en la capital, donde lo deja como tercera fuerza, con el agravante de que el PP se lleva la victoria. En el enfrentamiento público tanto con la dirección autonómica como con la provincial, Diez sale perdiendo también. Martínez recuperar terreno para los suyos y Cendón y Nuria Rubio se ven respaldados por las urnas. Cendón, Martínez y Rubio, 1 - Diez, 0.

Ángel Ceña (Soria Ya)

El sorianista Ángel Ceña pasa de ser la revelación con tres escaños y sentar la España vacía en el Parlamento de Castilla yLeón a sufrir una debacle y conformarse con un asiento. No concurrir a las municipales pasadas y que Carlos Martínez sí es profeta en su tierra les deja tocados y hundidos.

Miguel Ángel Llamas (Podemos)

El sueño de Podemos se esfuma por completo once años después de que irrumpiera con 10 procuradores en las Cortes. Miguel Ángel Llamas certifica la desaparición de la formación del parlamento regional. Su proyecto no ha convencido al electorado, que borra a Podemos.

Irene Carvajal (VOX)

Irene Carvajal ve cómo el electorado premia a su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid muy por encima de su formación. Mientras el PP de Carnero sube un 5,88% y el PSOE crece en 1,33% en la capital, los suyos, por debajo, se conforman con apenas un 0,11% más.

Luis Tudanca (PSOE)

Ha sido irse el burgalés Luis Tudanca, que echó raíces en la oposición diez años, y Carlos Martínez se estrena como candidato a la Junta haciendo crecer al PSOECyL. Todo lo contrario de Tudanca, que se estrenó en 2015 con el peor resultado histórico del PSOECyL. Además, a quienes se enfrentó dentro de sus filas y trató de arrinconar salen reforzados de las urnas.

Juan Gascón (IU)

La separación de la coalición IU-Sumar con Podemos deja fuera de las Cortes a ambas. Fracaso de Juan Gascón que hace que un histórico como Izquierda Unida salga del Parlamento. En las anteriores elecciones dio su apoyo a Podemos e incluso varios nombres relevantes de IU fueron en sus listas.

Francisco Igea

Formación que toca... Igea entierra al tercer partido político. Primero fue UPyD, después Cs, que dejó moribundo ya en las últimas elecciones al reducirlo a la irrelevancia, y ahora da su apoyo público a IU y esta se queda fuera de las Cortes. Todo un talismán.