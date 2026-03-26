Castilla y León aprueba el calendario de festivos de 2027, con una novedad importante

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto que establece las doce jornadas festivas de ámbito autonómico para el año 2027, el cual incorpora un movimiento importante: el traslado al lunes 16 de agosto la fiesta de la Asunción de la Virgen ya que coincidirá en domingo. Es la principal novedad del calendario de festivos.

Como es habitual, los festivos de 2027 comenzarán el 1 de enero, el día de Año Nuevo, que caerá en viernes, y seguirán el miércoles 6 de enero, en la Epifanía del Señor. Los dos siguientes festivos serán el Jueves Santo y el Viernes Santo que el próximo año tendrán lugar en marzo, en concreto los días 25 y 26.

El siguiente festivo de Castilla y León será el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma, que caerá en viernes, al que seguirá el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, que caerá en sábado.

El calendario de festivos traslada al lunes 16 de agosto el domingo día 15 de agosto, al que seguirán el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que cae en martes, y el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, que coincidirá en lunes.

El resto de los festivos tendrán lugar en diciembre: el lunes 6, Día de la Constitución Española; el miércoles 8, Inmaculada Concepción y el sábado 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Según ha recordado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, a estas doce fechas se sumarán las dos fiestas de carácter local que determine cada ayuntamiento para su respectivo municipio.

Fernández Carriedo ha asegurado que este calendario responde a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales existentes y respeta las fiestas tradicionales de la Comunidad Autónoma.

Para ello, ha explicado, la tramitación del Decreto ha seguido el procedimiento establecido en la legislación vigente a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y ha contado con el "respaldo unánime" de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional del Trabajo, recoge Europa Press.

A esto ha añadido que ha cumplido con los preceptivos trámites de participación, audiencia e información pública, "sin que se haya recibido ningún tipo de alegación o sugerencia", y está avalado por todos los informes técnicos favorables.