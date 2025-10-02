Fiestas en cada pueblo de Soria en 2026 (calendario)
El calendario con las fiestas locales de todos los pueblos aparece publicado en el BOP de Soria
La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno al calendario de fiestas locales en cada pueblo de Soria, tanto el municipio como sus entidades menores, pedanías o barrios. Este visto bueno responde a las fiestas remitidas por los propios ayuntamientos de los dos fías de fiestas locales acordadas en sus respectivos plenos. Este calendario ha recibido el visto bueno de la Oficina Territorial de Trabajo y aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
ABEJAR: 2 de febrero y 24 de junio
ADRADAS: 15 de mayo y 14 de agosto
- Ontalvilla de Almazán: 12 y 13 de junio
- Sauquillo del Campo: 7 y 8 de agosto
ÁGREDA: 4 de junio y 29 de septiembre
ALCONABA: 15 de mayo y 21 de agosto
- Cubo de Hogueras: 20 de mayo y 24 de junio
- Martialay: 6 de junio y 7 de octubre
- Ontalvilla de Valcorba: 24 de junio y 4 de septiembre
- ALCUBILLA DE AVELLANEDA: 2 de febrero y 14 de septiembre Alcoba de la Torre: 10 de agosto
- Zayas de Bascones: 24 de junio
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: 14 de mayo y 17 de agosto ALDEALAFUENTE: 15 de mayo y 17 de agosto
- Ribarroya:15 de mayo Tapiela: 15 de mayo
ALDEALICES: 22 de julio y 14 de agosto
ALDEALSEÑOR: 14 de agosto y 21 de septiembre
ALDEHUELAS (LAS): 11 y 12 de septiembre
- Ledrado: 8 de agosto
- Los Campos: 19 y 20 de agosto
- Valloria: 24 y 25 de agosto
- Villasecas Somera: 17 y 18 de agosto
ALENTISQUE: 15 de mayo y 28 de agosto
- Cabanillas: 15 de mayo y 18 de septiembre
ALIUD: 15 de mayo y 28 de agosto
ALMAJANO: 15 de mayo y 30 de noviembre
ALMALUEZ: 8 de junio y 14 de septiembre
- Aguaviva de la Vega: 8 de agosto y 10 de octubre
- Chércoles: 20 de enero y 20 de mayo
- Puebla de Eca: 22 de agosto y 14 de septiembre
ALMARZA: 6 de julio y 11 de diciembre
- Cubo de la Sierra: 16 de mayo
- Espejo de Tera: 17 de agosto
- Gallinero: 6 de junio y 14 de septiembre
- Matute de la Sierra: 1 de agosto
- Portelárbol: 22 de agosto
- San Andrés de Soria: 22 de agosto y 5 de octubre
- Segoviela: 10 de octubre
- Sepúlveda de la Sierra: 19 de septiembre
- Tera: 16 de julio y 5 de septiembre
ALMAZÁN: 18 de mayo y 7 de septiembre
- Almántiga: 2 de mayo
- Balluncar: 20 de junio
- Cobertelada: 23 de mayo
- Covarrubias: 4 de julio
- Fuentelcarro: 1 de agosto
- Lodares del Monte: 10 de octubre
- Tejerizas: 22 de agosto
ALMAZUL: 27 de mayo y 8 de septiembre
ALMENAR DE SORIA: 15 de mayo y 14 de agosto
- Cardejón: 15 de mayo y 14 de agosto
- Castejón del Campo: 15 de mayo y 28 de agosto
- Esteras de Lubia: 17 de junio y 28 de agosto
- Jaray: 4 de mayo y 12 de junio
- Peroniel del Campo: 22 de mayo y 13 de noviembre
ALPANSEQUE: 17 de agosto y 5 de octubre
- Marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto
ARCOS DE JALÓN: 3 de febrero y 14 de septiembre
ARENILLAS: 15 de mayo y 26 de septiembre
ARÉVALO DE LA SIERRA: 28 de agosto
- Torrearévalo: 4 de septiembre
- Ventosa de la Sierra: 11 de septiembre
AUSEJO DE LA SIERRA: 20 de enero y 14 de agosto
- Cuellar de la Sierra: 25 y 26 de septiembre
- Fuentelfresno: 1 y 2 de octubre
BARAONA: 15 de mayo y 21 de septiembre
- Jodra de Cardos: 22 de septiembre
- Pinilla del Olmo: 14 de septiembre
- Romanillos de Medinaceli: 15 de mayo y 29 de septiembre
BARCA: 13 de junio y 19 de septiembre
- Ciadueña: 16 y 17 de octubre
BARCONES: 15 de mayo y 17 de agosto
BAYUBAS DE ABAJO: 5 de febrero y 10 de agosto
- Aguilera: 4 de mayo
BAYUBAS DE ARRIBA: 17 de julio y 14 de septiembre
- Valverde de los Ajos: 5 de octubre
BERATÓN: 15 de mayo y 20 de agosto
BERLANGA DE DUERO: 24 de agosto y 24 de septiembre
BLACOS: 22 de junio y 8 de septiembre
BLIECOS: 4 de mayo y 22 de agosto
BORJABAD: 24 de junio y 10 de julio
- Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre
BOROBIA: 15 de mayo y 7 de septiembre
BUBEROS: 16 de junio y 18 de agosto
BUITRAGO: 20 de enero y 5 de octubre
BURGO DE OSMA (EL): 17 y 18 de agosto
- Alcubilla del Marqués: 10 y 11 de agosto
- Barcebal: 28 y 29 de agosto
- Barcebalejo: 25 y 26 de septiembre
- Berzosa: 21 y 22 de agosto
- Lodares de Osma: 10 y 11 de agosto
- La Olmeda: 7 y 8 de agosto
- Osma: 24 de julio y 18 de septiembre
- La Rasa: 12 y 13 de junio
- Santiuste: 7 y 8 de agosto
- Torralba del Burgo: 7 y 8 de agosto
- Valdelubiel: 7 y 8 de agosto
- Valdenarros: 21 y 22 de agosto
- Vildé: 21 y 22 de agosto
CABREJAS DEL CAMPO: 15 de mayo y 17 de agosto
- Ojuel: 15 de mayo
CABREJAS DEL PINAR: 17 de julio y 13 de noviembre CALATAÑAZOR: 2 de julio y 14 de septiembre
- Abioncillo de Calatañazor: 9 de mayo y 19 de septiembre
- Aldehuela de Calatañazor: 8 de agosto y 26 de septiembre
CALTOJAR: 15 de mayo y 28 de agosto
- Bordecorex: 29 de septiembre
- Casillas de Berlanga: 13 de agosto
CANDILICHERA: 15 de mayo y 17 de agosto
- Carazuelo: 15 de mayo
- Duañez: 15 de mayo
- Fuentetecha: 15 de mayo
- Mazalvete: 15 de mayo
CAÑAMAQUE: 20 y 21 de agosto
CARABANTES: 6 de junio y 22 de agosto
CARACENA: 4 y 5 de agosto
CARRASCOSA DE ABAJO: 25 y 26 de agosto
CARRASCOSA DE LA SIERRA: 24 de junio y 5 de octubre CASAREJOS: 23 de enero y 18 de diciembre
CASTILFRÍO DE LA SIERRA: 15 de mayo y 12 de septiembre CASTILRUIZ: 25 de mayo y 31 de agosto
- Añavieja: 16 de abril y 7 de septiembre
CASTILLEJO DE ROBLEDO : 2 de mayo y 12 de septiembre CENTENERA DE ANDALUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre CERBÓN: 30 de mayo y 14 de agosto
CIDONES: 22 de agosto y 12 de septiembre
- Herreros: 14 y 17 de agosto
- Ocenilla: 13 de junio y 26 de diciembre
- Villaverde del Monte: 23 de mayo y 14 de agosto
CIGUDOSA: 20 de mayo y 29 de septiembre
CIHUELA: 2 de mayo y 17 de agosto
CIRIA: 9 de mayo y 24 de agosto
CIRUJALES DEL RÍO: 25 de mayo y 13 de noviembre
COSCURITA: 2 de febrero y 1 de junio
- Bordejé: 24 de junio
- Centenera del Campo: 25 de septiembre
- Neguillas: 24 de junio
- Villalba:15 de mayo
COVALEDA: 16 de junio y 10 de agosto
CUBILLA: 14 de enero y 7 de agosto
CUBO DE LA SOLANA: 17 de agosto y 11 de noviembre
- Almarail: 24 de junio y 3 de agosto
- Ituero: 13 de junio y 20 de agosto
- Lubia: 1 de junio y 17 de agosto
- Rabanera del Campo: 3 de febrero y 29 de septiembre
CUEVA DE ÁGREDA: 15 de mayo y 8 de septiembre
DÉVANOS: 20 de enero y 29 de abril
DEZA: 10 y 11 de septiembre
- La Alameda: 29 de mayo y 17 de agosto
- Miñana: 21 de mayo y 24 de agosto
DURUELO DE LA SIERRA: 14 y 29 de septiembre
ESCOBOSA DE ALMAZÁN: 15 de mayo y 14 de agosto
ESPEJA DE SAN MARCELINO: 1 y 2 de junio
- Guijosa: 7 y 8 de septiembre
- La Hinojosa: 19 y 22 de junio
- Orillares: 24 de julio y 23 de octubre
- Quintanilla de Nuño Pedro: 21 y 28 de agosto
ESPEJÓN: 22 y 25 de mayo
ESTEPA DE SAN JUAN: 14 y 17 de agosto
FRECHILLA DE ALMAZÁN: 3 de febrero y 13 de junio
- La Miñosa: 13 de mayo y 22 de septiembre
- Torremediana: 4 de mayo y 7 de octubre
FRESNO DE CARACENA: 21 y 22 de agosto
FUENTEARMEGIL: 3 de julio y 30 de noviembre
- Fuencaliente del Burgo: 9 de octubre y 4 de diciembre
- Santervás del Burgo: 19 y 20 de agosto
- Zayuelas: 28 de mayo y 24 de julio
FUENTECAMBRÓN: 3 y 4 de julio
- Cenegro: 21 y 22 de agosto
FUENTECANTOS: 8 de agosto y 28 de septiembre
FUENTELMONGE: 1 de junio y 5 de octubre
FUENTELSAZ DE SORIA: 8 de junio y 8 de agosto
- Aylloncillo: 17 de agosto y 17 de octubre
- Pedraza: 17 de agosto y 12 de septiembre
- Portelrubio: 2 de febrero y 25 de septiembre
FUENTEPINILLA: 15 de mayo y 24 de junio
- Osona: 3 de julio y 22 de agosto
- Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio
FUENTES DE MAGAÑA: 2 de julio y 14 de septiembre FUENTESTRÚN: 15 de mayo y 22 de julio
GARRAY: 12 de mayo y 24 de junio
- Canredondo de la Sierra: 8 de mayo y 29 de septiembre
- Chavaler: 11 de mayo y 22 de diciembre
- Dombellas: 4 de junio y 27 de julio
- Santervás de la Sierra: 27 de julio y 1 de diciembre
- Tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre
GOLMAYO: 25 de junio y 2 de octubre
GÓMARA: 2 de julio y 20 de agosto
GORMAZ: 24 de abril y 14 de agosto
HERRERA DE SORIA: 21 de agosto y 8 de septiembre
HINOJOSA DEL CAMPO: 20 de enero y 17 de agosto
LANGA DE DUERO: 4 y 5 de junio
- Alcozar: 12 y 13 de agosto
- Bocigas de Perales: 3 y 4 de julio
- Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto
- Valdanzuelo: 15 de mayo y 24 de agosto
- Zayas de Torre: 27 de mayo y 11 de noviembre
LICERAS: 17 y 18 de agosto
LA LOSILLA: 3 de febrero y 26 de diciembre
MAGAÑA: 22 de agosto y 11 de noviembre
- Pobar: 16 de julio y 2 de septiembre
- Villarraso: 10 de agosto
MAJÁN: 29 de junio y 22 de agosto
MATALEBRERAS: 2 de julio y 17 de agosto
- Montenegro de Agreda: 13 de junio y 26 de agosto
MATAMALA DE ALMAZÁN: 11 y 12 de septiembre
- Matute de Almazán: 25 y 26 de septiembre
- Santa María del Prado: 18 y 19 de septiembre
MEDINACELI: 24 de junio y 28 de agosto
MIÑO DE MEDINACELI: 15 de mayo y 28 de septiembre
MIÑO DE SAN ESTEBAN: 10 y 11 de julio
MOLINOS DE DUERO: 24 de julio y 11 de noviembre
MOMBLONA: 16 de mayo y 17 de agosto
MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS : 25 de agosto y 15 de octubre
- Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto
MONTEJO DE TIERMES: 10 de agosto y 16 de septiembre MONTENEGRO DE CAMEROS: 2 de julio y 10 de septiembre
MORÓN DE ALMAZÁN: 3 y 4 de julio
MURIEL DE LA FUENTE: 4 de mayo y 21 de agosto
MURIEL VIEJO: 24 de junio y 18 de septiembre
NAFRÍA DE UCERO: 20 y 21 de agosto
- Rejas de Ucero: 7 y 8 de agosto
- Valdealbín: 17 y 18 de agosto
NARROS: 13 y 24 de junio
NAVALENO: 19 y 20 de enero
NEPAS: 23 de mayo y 28 de agosto
NOLAY: 18 de julio y 23 de noviembre
NOVIERCAS: 15 de mayo y 31 de agosto
ÓLVEGA: 19 de mayo y 14 de septiembre
- Muro: 30 de abril y 22 de agosto
ONCALA: 29 de junio y 12 de noviembre
- El Collado: 7 y 8 de agosto
- Navabellida: 29 de agosto
- San Andrés de San Pedro: 14 y 17 de agosto
PINILLA DEL CAMPO: 15 de mayo y 24 de agosto
PORTILLO DE SORIA: 8 de mayo y 9 de septiembre
PÓVEDA DE SORIA (LA): 7 de agosto
- Arguijo:14 de agosto Barriomartín: 3 de agosto
POZALMURO: 15 de mayo y 17 de agosto
QUINTANA REDONDA: 24 y 25 de junio
QUINTANAS DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto
QUIÑONERÍA (LA): 15 de junio y 15 de septiembre
RÁBANOS (LOS): 15 de mayo y 7 de octubre
- Miranda de Duero: 9 de mayo y 5 de septiembre
- Navalcaballo: 17 de abril y 29 de septiembre
- Tardajos de Duero: 24 de agosto y 13 de octubre
REBOLLAR: 29 de agosto y 30 de noviembre
RECUERDA: 22 de abril y 11 de junio
- Galapagares: 24 y 25 de junio
- Mosarejos: 29 y 30 de septiembre
- Nograles: 17 y 18 de agosto
- La Perera: 13 y 14 de agosto
RELLO: 15 de mayo y 13 de junio
RENIEBLAS; 5 de febrero y 10 de agosto
- Fuensaúco: 7 de septiembre
- Ventosilla de San Juan: 28 de agosto
RETORTILLO DE SORIA: 29 de junio y 7 de agosto
REZNOS: 13 de junio y 21 de agosto
RIBA DE ESCALOTE (LA): 15 de mayo y 13 de agosto
RIOSECO DE SORIA: 4 de mayo y 24 de junio
ROLLAMIENTA: 20 de enero y 8 de septiembre
ROYO (EL): 17 de agosto y 18 de diciembre
- Derroñadas: 24 de junio y 26 de diciembre
- Hinojosa de la Sierra: 17 de junio y 17 de agosto
- Langosto: 20 de julio y 8 de agosto
SALDUERO: 24 de junio y 5 de agosto
SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 8 y 9 de septiembre
- Aldea de San Esteban: 15 de mayo y 24 de agosto
- Atauta: 20 y 21 de agosto
- Ines: 24 y 25 de agosto
- Matanza de Soria: 24 de junio y 8 de septiembre
- Morcuera: 7 y 8 de agosto
- Olmillos: 12 y 13 de agosto
- Pedraja de San Esteban: 15 de mayo y 22 de julio
- Peñalba de San Esteban: 9 de mayo y 17 de agosto
- Piquera de San Esteban: 17 y 18 de agosto
- Quintanas Rubias de Abajo: 14 y 17 de agosto
- Quintanas Rubias de Arriba: 24 y 25 de agosto
- Quintanilla de Tres Barrios: 10 y 11 de agosto
- Rejas de San Esteban : 22 y 24 de agosto
- Soto de San Esteban: 15 de mayo y 29 de agosto
- Torraño: 17 y 18 de agosto
- Torremocha de Ayllón: 3 de febrero y 15 de mayo
- Velilla de San Esteban: 15 de mayo y 3 de agosto
- Villálvaro: 29 de junio y 7 de agosto
SAN FELICES: 27 de abril y 14 de septiembre
SAN LEONARDO DE YAGÜE: 2 de febrero y 6 de noviembre
SAN PEDRO MANRIQUE: 24 y 29 de junio
SANTA CRUZ DE YANGUAS: 4 de septiembre
- Villartoso: 11 de julio
SANTA MARÍA DE HUERTA: 8 y 9 de septiembre
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Muñecas: 1 de agosto
SERÓN DE NÁGIMA: 4 de mayo y 14 de septiembre
SOLIEDRA: 29 de mayo y 9 de diciembre
- Borchicayada: 13 de junio y 17 de agosto
SORIA: 25 de junio y 2 de octubre
SOTILLO DEL RINCÓN: 18 de febrero y 8 de septiembre
- Aldehuela del Rincón: 7 de agosto y 26 de diciembre
- Molinos de Razón: 24 de enero y 13 de junio
SUELLACABRAS: 15 de mayo y 22 de agosto
- El Espino: 15 de mayo y 25 de agosto
TAJAHUERCE: 25 de abril y 2 de julio
TAJUECO: 13 de junio y 26 de octubre
TALVEILA: 29 y 30 de septiembre
- Cantalucia: 29 y 30 de septiembre
- Fuentecantales: 14 y 17 de agosto
TARDELCUENDE: 3 y 27 de agosto
- Cascajosa: 9 de mayo y 29 de septiembre
TARODA: 21 y 22 de agosto
TEJADO: 5 de febrero y 12 de mayo
- Alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre
- Boñices: 20 de marzo
- Castil de Tierra: 12 de junio
- Nomparedes: 16 de junio y 8 de septiembre
- Sauquillo de Boñices: 8 de mayo y 18 de agosto
- Villanueva de Zamajón: 23 de enero
- Zamajón: 10 y 11 de septiembre
TORLENGUA: 15 de mayo y 25 de julio
TORREBLACOS: 26 de enero y 22 de junio
TORRUBIA DE SORIA: 8 de mayo y 17 de agosto
- Sauquillo de Alcazar: 15 de mayo y 28 de agosto
- Tordesalas: 28 de agosto y 14 de octubre
TRÉVAGO: 3 de febrero y 15 de mayo
UCERO: 24 y 25 de agosto
VADILLO: 2 de febrero y 8 de septiembre
VALDEAVELLANO DE TERA: 3 de febrero y 4 de junio
VALDEGEÑA: 15 de mayo y 10 de agosto
VALDELAGUA DEL CERRO: 17 de enero y 22 de julio VALDEMALUQUE: 27 de agosto y 21 de septiembre
- Aylagas: 20 y 21 de agosto
- Sotos del Burgo: 3 y 4 de septiembre
- Valdeavellano de Ucero: 19 y 20 de agosto
- Valdelinares: 27 y 28 de agosto
VALDENEBRO: 17 y 18 de agosto
- Boos: 13 y 14 de agosto
VALDEPRADO: 21 y 22 de agosto
VALDERRODILLA: 15 de mayo y 14 de septiembre
- Torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre
VALTAJEROS: 8 de agosto y 3 de octubre
VELAMAZÁN: 30 de mayo y 17 de agosto
- Fuentetovar: 15 de mayo y 8 de agosto
- Rebollo de Duero: 17 de enero y 17 de agosto
VELILLA DE LA SIERRA: 25 de junio y 5 de agosto
VELILLA DE LOS AJOS: 13 de junio y 13 de agosto
VIANA DE DUERO: 13 de junio y 24 de agosto
- La Milana: 2 y 3 de octubre
- Moñux: 2 y 3 de octubre
- Perdices: 2 y 3 de octubre
VILLACIERVOS: 24 de junio y 11 de julio
VILLACIERVITOS: 3 de febrero y 1 de agosto
VILLANUEVA DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto
VILLAR DEL ALA: 6 y 17 de agosto
VILLAR DEL CAMPO: 20 de agosto y 24 de septiembre
VILLAR DEL RÍO: 30 de abril y 28 de agosto
- Bretún: 24 de julio
- Huérteles: 14 de agosto
VILLARES DE SORIA (LOS): 15 de mayo y 22 de agosto
- La Rubia: 20 y 22 de mayo
- Pinilla de Caradueña: 29 de abril y 23 de septiembre
VILLASAYAS: 22 de agosto y 3 de octubre
- Fuentegelmes: 2 de mayo y 5 de diciembre
VILLASECA DE ARCIEL: 20 de mayo y 8 de septiembre
VINUESA: 5 de febrero y 29 de junio
VIZMANOS: 30 de junio y 11 de noviembre
VOZMEDIANO: 20 de enero y 17 de agosto
YANGUAS: 30 de abril y 16 de julio
YELO: 24 de julio