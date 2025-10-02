Fiestas en cada pueblo de Soria en 2026 (calendario)

Una fiesta en un pueblo de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno al calendario de fiestas locales en cada pueblo de Soria, tanto el municipio como sus entidades menores, pedanías o barrios. Este visto bueno responde a las fiestas remitidas por los propios ayuntamientos de los dos fías de fiestas locales acordadas en sus respectivos plenos. Este calendario ha recibido el visto bueno de la Oficina Territorial de Trabajo y aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

ABEJAR: 2 de febrero y 24 de junio

ADRADAS: 15 de mayo y 14 de agosto

Ontalvilla de Almazán: 12 y 13 de junio

Sauquillo del Campo: 7 y 8 de agosto

ÁGREDA: 4 de junio y 29 de septiembre

ALCONABA: 15 de mayo y 21 de agosto

Cubo de Hogueras: 20 de mayo y 24 de junio

Martialay: 6 de junio y 7 de octubre

Ontalvilla de Valcorba: 24 de junio y 4 de septiembre

ALCUBILLA DE AVELLANEDA: 2 de febrero y 14 de septiembre Alcoba de la Torre: 10 de agosto

Zayas de Bascones: 24 de junio

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: 14 de mayo y 17 de agosto ALDEALAFUENTE: 15 de mayo y 17 de agosto

Ribarroya:15 de mayo Tapiela: 15 de mayo

ALDEALICES: 22 de julio y 14 de agosto

ALDEALSEÑOR: 14 de agosto y 21 de septiembre

ALDEHUELAS (LAS): 11 y 12 de septiembre

Ledrado: 8 de agosto

Los Campos: 19 y 20 de agosto

Valloria: 24 y 25 de agosto

Villasecas Somera: 17 y 18 de agosto

ALENTISQUE: 15 de mayo y 28 de agosto

Cabanillas: 15 de mayo y 18 de septiembre

ALIUD: 15 de mayo y 28 de agosto

ALMAJANO: 15 de mayo y 30 de noviembre

ALMALUEZ: 8 de junio y 14 de septiembre

Aguaviva de la Vega: 8 de agosto y 10 de octubre

Chércoles: 20 de enero y 20 de mayo

Puebla de Eca: 22 de agosto y 14 de septiembre

ALMARZA: 6 de julio y 11 de diciembre

Cubo de la Sierra: 16 de mayo

Espejo de Tera: 17 de agosto

Gallinero: 6 de junio y 14 de septiembre

Matute de la Sierra: 1 de agosto

Portelárbol: 22 de agosto

San Andrés de Soria: 22 de agosto y 5 de octubre

Segoviela: 10 de octubre

Sepúlveda de la Sierra: 19 de septiembre

Tera: 16 de julio y 5 de septiembre

ALMAZÁN: 18 de mayo y 7 de septiembre

Almántiga: 2 de mayo

Balluncar: 20 de junio

Cobertelada: 23 de mayo

Covarrubias: 4 de julio

Fuentelcarro: 1 de agosto

Lodares del Monte: 10 de octubre

Tejerizas: 22 de agosto

ALMAZUL: 27 de mayo y 8 de septiembre

ALMENAR DE SORIA: 15 de mayo y 14 de agosto

Cardejón: 15 de mayo y 14 de agosto

Castejón del Campo: 15 de mayo y 28 de agosto

Esteras de Lubia: 17 de junio y 28 de agosto

Jaray: 4 de mayo y 12 de junio

Peroniel del Campo: 22 de mayo y 13 de noviembre

ALPANSEQUE: 17 de agosto y 5 de octubre

Marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto

ARCOS DE JALÓN: 3 de febrero y 14 de septiembre

ARENILLAS: 15 de mayo y 26 de septiembre

ARÉVALO DE LA SIERRA: 28 de agosto

Torrearévalo: 4 de septiembre

Ventosa de la Sierra: 11 de septiembre

AUSEJO DE LA SIERRA: 20 de enero y 14 de agosto

Cuellar de la Sierra: 25 y 26 de septiembre

Fuentelfresno: 1 y 2 de octubre

BARAONA: 15 de mayo y 21 de septiembre

Jodra de Cardos: 22 de septiembre

Pinilla del Olmo: 14 de septiembre

Romanillos de Medinaceli: 15 de mayo y 29 de septiembre

BARCA: 13 de junio y 19 de septiembre

Ciadueña: 16 y 17 de octubre

BARCONES: 15 de mayo y 17 de agosto

BAYUBAS DE ABAJO: 5 de febrero y 10 de agosto

Aguilera: 4 de mayo

BAYUBAS DE ARRIBA: 17 de julio y 14 de septiembre

Valverde de los Ajos: 5 de octubre

BERATÓN: 15 de mayo y 20 de agosto

BERLANGA DE DUERO: 24 de agosto y 24 de septiembre

BLACOS: 22 de junio y 8 de septiembre

BLIECOS: 4 de mayo y 22 de agosto

BORJABAD: 24 de junio y 10 de julio

Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre

BOROBIA: 15 de mayo y 7 de septiembre

BUBEROS: 16 de junio y 18 de agosto

BUITRAGO: 20 de enero y 5 de octubre

BURGO DE OSMA (EL): 17 y 18 de agosto

Alcubilla del Marqués: 10 y 11 de agosto

Barcebal: 28 y 29 de agosto

Barcebalejo: 25 y 26 de septiembre

Berzosa: 21 y 22 de agosto

Lodares de Osma: 10 y 11 de agosto

La Olmeda: 7 y 8 de agosto

Osma: 24 de julio y 18 de septiembre

La Rasa: 12 y 13 de junio

Santiuste: 7 y 8 de agosto

Torralba del Burgo: 7 y 8 de agosto

Valdelubiel: 7 y 8 de agosto

Valdenarros: 21 y 22 de agosto

Vildé: 21 y 22 de agosto

CABREJAS DEL CAMPO: 15 de mayo y 17 de agosto

Ojuel: 15 de mayo

CABREJAS DEL PINAR: 17 de julio y 13 de noviembre CALATAÑAZOR: 2 de julio y 14 de septiembre

Abioncillo de Calatañazor: 9 de mayo y 19 de septiembre

Aldehuela de Calatañazor: 8 de agosto y 26 de septiembre

CALTOJAR: 15 de mayo y 28 de agosto

Bordecorex: 29 de septiembre

Casillas de Berlanga: 13 de agosto

CANDILICHERA: 15 de mayo y 17 de agosto

Carazuelo: 15 de mayo

Duañez: 15 de mayo

Fuentetecha: 15 de mayo

Mazalvete: 15 de mayo

CAÑAMAQUE: 20 y 21 de agosto

CARABANTES: 6 de junio y 22 de agosto

CARACENA: 4 y 5 de agosto

CARRASCOSA DE ABAJO: 25 y 26 de agosto

CARRASCOSA DE LA SIERRA: 24 de junio y 5 de octubre CASAREJOS: 23 de enero y 18 de diciembre

CASTILFRÍO DE LA SIERRA: 15 de mayo y 12 de septiembre CASTILRUIZ: 25 de mayo y 31 de agosto

Añavieja: 16 de abril y 7 de septiembre

CASTILLEJO DE ROBLEDO : 2 de mayo y 12 de septiembre CENTENERA DE ANDALUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre CERBÓN: 30 de mayo y 14 de agosto

CIDONES: 22 de agosto y 12 de septiembre

Herreros: 14 y 17 de agosto

Ocenilla: 13 de junio y 26 de diciembre

Villaverde del Monte: 23 de mayo y 14 de agosto

CIGUDOSA: 20 de mayo y 29 de septiembre

CIHUELA: 2 de mayo y 17 de agosto

CIRIA: 9 de mayo y 24 de agosto

CIRUJALES DEL RÍO: 25 de mayo y 13 de noviembre

COSCURITA: 2 de febrero y 1 de junio

Bordejé: 24 de junio

Centenera del Campo: 25 de septiembre

Neguillas: 24 de junio

Villalba:15 de mayo

COVALEDA: 16 de junio y 10 de agosto

CUBILLA: 14 de enero y 7 de agosto

CUBO DE LA SOLANA: 17 de agosto y 11 de noviembre

Almarail: 24 de junio y 3 de agosto

Ituero: 13 de junio y 20 de agosto

Lubia: 1 de junio y 17 de agosto

Rabanera del Campo: 3 de febrero y 29 de septiembre

CUEVA DE ÁGREDA: 15 de mayo y 8 de septiembre

DÉVANOS: 20 de enero y 29 de abril

DEZA: 10 y 11 de septiembre

La Alameda: 29 de mayo y 17 de agosto

Miñana: 21 de mayo y 24 de agosto

DURUELO DE LA SIERRA: 14 y 29 de septiembre

ESCOBOSA DE ALMAZÁN: 15 de mayo y 14 de agosto

ESPEJA DE SAN MARCELINO: 1 y 2 de junio

Guijosa: 7 y 8 de septiembre

La Hinojosa: 19 y 22 de junio

Orillares: 24 de julio y 23 de octubre

Quintanilla de Nuño Pedro: 21 y 28 de agosto

ESPEJÓN: 22 y 25 de mayo

ESTEPA DE SAN JUAN: 14 y 17 de agosto

FRECHILLA DE ALMAZÁN: 3 de febrero y 13 de junio

La Miñosa: 13 de mayo y 22 de septiembre

Torremediana: 4 de mayo y 7 de octubre

FRESNO DE CARACENA: 21 y 22 de agosto

FUENTEARMEGIL: 3 de julio y 30 de noviembre

Fuencaliente del Burgo: 9 de octubre y 4 de diciembre

Santervás del Burgo: 19 y 20 de agosto

Zayuelas: 28 de mayo y 24 de julio

FUENTECAMBRÓN: 3 y 4 de julio

Cenegro: 21 y 22 de agosto

FUENTECANTOS: 8 de agosto y 28 de septiembre

FUENTELMONGE: 1 de junio y 5 de octubre

FUENTELSAZ DE SORIA: 8 de junio y 8 de agosto

Aylloncillo: 17 de agosto y 17 de octubre

Pedraza: 17 de agosto y 12 de septiembre

Portelrubio: 2 de febrero y 25 de septiembre

FUENTEPINILLA: 15 de mayo y 24 de junio

Osona: 3 de julio y 22 de agosto

Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio

FUENTES DE MAGAÑA: 2 de julio y 14 de septiembre FUENTESTRÚN: 15 de mayo y 22 de julio

GARRAY: 12 de mayo y 24 de junio

Canredondo de la Sierra: 8 de mayo y 29 de septiembre

Chavaler: 11 de mayo y 22 de diciembre

Dombellas: 4 de junio y 27 de julio

Santervás de la Sierra: 27 de julio y 1 de diciembre

Tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre

GOLMAYO: 25 de junio y 2 de octubre

GÓMARA: 2 de julio y 20 de agosto

GORMAZ: 24 de abril y 14 de agosto

HERRERA DE SORIA: 21 de agosto y 8 de septiembre

HINOJOSA DEL CAMPO: 20 de enero y 17 de agosto

LANGA DE DUERO: 4 y 5 de junio

Alcozar: 12 y 13 de agosto

Bocigas de Perales: 3 y 4 de julio

Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto

Valdanzuelo: 15 de mayo y 24 de agosto

Zayas de Torre: 27 de mayo y 11 de noviembre

LICERAS: 17 y 18 de agosto

LA LOSILLA: 3 de febrero y 26 de diciembre

MAGAÑA: 22 de agosto y 11 de noviembre

Pobar: 16 de julio y 2 de septiembre

Villarraso: 10 de agosto

MAJÁN: 29 de junio y 22 de agosto

MATALEBRERAS: 2 de julio y 17 de agosto

Montenegro de Agreda: 13 de junio y 26 de agosto

MATAMALA DE ALMAZÁN: 11 y 12 de septiembre

Matute de Almazán: 25 y 26 de septiembre

Santa María del Prado: 18 y 19 de septiembre

MEDINACELI: 24 de junio y 28 de agosto

MIÑO DE MEDINACELI: 15 de mayo y 28 de septiembre

MIÑO DE SAN ESTEBAN: 10 y 11 de julio

MOLINOS DE DUERO: 24 de julio y 11 de noviembre

MOMBLONA: 16 de mayo y 17 de agosto

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS : 25 de agosto y 15 de octubre

Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto

MONTEJO DE TIERMES: 10 de agosto y 16 de septiembre MONTENEGRO DE CAMEROS: 2 de julio y 10 de septiembre

MORÓN DE ALMAZÁN: 3 y 4 de julio

MURIEL DE LA FUENTE: 4 de mayo y 21 de agosto

MURIEL VIEJO: 24 de junio y 18 de septiembre

NAFRÍA DE UCERO: 20 y 21 de agosto

Rejas de Ucero: 7 y 8 de agosto

Valdealbín: 17 y 18 de agosto

NARROS: 13 y 24 de junio

NAVALENO: 19 y 20 de enero

NEPAS: 23 de mayo y 28 de agosto

NOLAY: 18 de julio y 23 de noviembre

NOVIERCAS: 15 de mayo y 31 de agosto

ÓLVEGA: 19 de mayo y 14 de septiembre

Muro: 30 de abril y 22 de agosto

ONCALA: 29 de junio y 12 de noviembre

El Collado: 7 y 8 de agosto

Navabellida: 29 de agosto

San Andrés de San Pedro: 14 y 17 de agosto

PINILLA DEL CAMPO: 15 de mayo y 24 de agosto

PORTILLO DE SORIA: 8 de mayo y 9 de septiembre

PÓVEDA DE SORIA (LA): 7 de agosto

Arguijo:14 de agosto Barriomartín: 3 de agosto

POZALMURO: 15 de mayo y 17 de agosto

QUINTANA REDONDA: 24 y 25 de junio

QUINTANAS DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto

QUIÑONERÍA (LA): 15 de junio y 15 de septiembre

RÁBANOS (LOS): 15 de mayo y 7 de octubre

Miranda de Duero: 9 de mayo y 5 de septiembre

Navalcaballo: 17 de abril y 29 de septiembre

Tardajos de Duero: 24 de agosto y 13 de octubre

REBOLLAR: 29 de agosto y 30 de noviembre

RECUERDA: 22 de abril y 11 de junio

Galapagares: 24 y 25 de junio

Mosarejos: 29 y 30 de septiembre

Nograles: 17 y 18 de agosto

La Perera: 13 y 14 de agosto

RELLO: 15 de mayo y 13 de junio

RENIEBLAS; 5 de febrero y 10 de agosto

Fuensaúco: 7 de septiembre

Ventosilla de San Juan: 28 de agosto

RETORTILLO DE SORIA: 29 de junio y 7 de agosto

REZNOS: 13 de junio y 21 de agosto

RIBA DE ESCALOTE (LA): 15 de mayo y 13 de agosto

RIOSECO DE SORIA: 4 de mayo y 24 de junio

ROLLAMIENTA: 20 de enero y 8 de septiembre

ROYO (EL): 17 de agosto y 18 de diciembre

Derroñadas: 24 de junio y 26 de diciembre

Hinojosa de la Sierra: 17 de junio y 17 de agosto

Langosto: 20 de julio y 8 de agosto

SALDUERO: 24 de junio y 5 de agosto

SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 8 y 9 de septiembre

Aldea de San Esteban: 15 de mayo y 24 de agosto

Atauta: 20 y 21 de agosto

Ines: 24 y 25 de agosto

Matanza de Soria: 24 de junio y 8 de septiembre

Morcuera: 7 y 8 de agosto

Olmillos: 12 y 13 de agosto

Pedraja de San Esteban: 15 de mayo y 22 de julio

Peñalba de San Esteban: 9 de mayo y 17 de agosto

Piquera de San Esteban: 17 y 18 de agosto

Quintanas Rubias de Abajo: 14 y 17 de agosto

Quintanas Rubias de Arriba: 24 y 25 de agosto

Quintanilla de Tres Barrios: 10 y 11 de agosto

Rejas de San Esteban : 22 y 24 de agosto

Soto de San Esteban: 15 de mayo y 29 de agosto

Torraño: 17 y 18 de agosto

Torremocha de Ayllón: 3 de febrero y 15 de mayo

Velilla de San Esteban: 15 de mayo y 3 de agosto

Villálvaro: 29 de junio y 7 de agosto

SAN FELICES: 27 de abril y 14 de septiembre

SAN LEONARDO DE YAGÜE: 2 de febrero y 6 de noviembre

SAN PEDRO MANRIQUE: 24 y 29 de junio

SANTA CRUZ DE YANGUAS: 4 de septiembre

Villartoso: 11 de julio

SANTA MARÍA DE HUERTA: 8 y 9 de septiembre

SANTA MARÍA DE LAS HOYAS: 4 de mayo y 14 de septiembre

Muñecas: 1 de agosto

SERÓN DE NÁGIMA: 4 de mayo y 14 de septiembre

SOLIEDRA: 29 de mayo y 9 de diciembre

Borchicayada: 13 de junio y 17 de agosto

SORIA: 25 de junio y 2 de octubre

SOTILLO DEL RINCÓN: 18 de febrero y 8 de septiembre

Aldehuela del Rincón: 7 de agosto y 26 de diciembre

Molinos de Razón: 24 de enero y 13 de junio

SUELLACABRAS: 15 de mayo y 22 de agosto

El Espino: 15 de mayo y 25 de agosto

TAJAHUERCE: 25 de abril y 2 de julio

TAJUECO: 13 de junio y 26 de octubre

TALVEILA: 29 y 30 de septiembre

Cantalucia: 29 y 30 de septiembre

Fuentecantales: 14 y 17 de agosto

TARDELCUENDE: 3 y 27 de agosto

Cascajosa: 9 de mayo y 29 de septiembre

TARODA: 21 y 22 de agosto

TEJADO: 5 de febrero y 12 de mayo

Alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre

Boñices: 20 de marzo

Castil de Tierra: 12 de junio

Nomparedes: 16 de junio y 8 de septiembre

Sauquillo de Boñices: 8 de mayo y 18 de agosto

Villanueva de Zamajón: 23 de enero

Zamajón: 10 y 11 de septiembre

TORLENGUA: 15 de mayo y 25 de julio

TORREBLACOS: 26 de enero y 22 de junio

TORRUBIA DE SORIA: 8 de mayo y 17 de agosto

Sauquillo de Alcazar: 15 de mayo y 28 de agosto

Tordesalas: 28 de agosto y 14 de octubre

TRÉVAGO: 3 de febrero y 15 de mayo

UCERO: 24 y 25 de agosto

VADILLO: 2 de febrero y 8 de septiembre

VALDEAVELLANO DE TERA: 3 de febrero y 4 de junio

VALDEGEÑA: 15 de mayo y 10 de agosto

VALDELAGUA DEL CERRO: 17 de enero y 22 de julio VALDEMALUQUE: 27 de agosto y 21 de septiembre

Aylagas: 20 y 21 de agosto

Sotos del Burgo: 3 y 4 de septiembre

Valdeavellano de Ucero: 19 y 20 de agosto

Valdelinares: 27 y 28 de agosto

VALDENEBRO: 17 y 18 de agosto

Boos: 13 y 14 de agosto

VALDEPRADO: 21 y 22 de agosto

VALDERRODILLA: 15 de mayo y 14 de septiembre

Torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre

VALTAJEROS: 8 de agosto y 3 de octubre

VELAMAZÁN: 30 de mayo y 17 de agosto

Fuentetovar: 15 de mayo y 8 de agosto

Rebollo de Duero: 17 de enero y 17 de agosto

VELILLA DE LA SIERRA: 25 de junio y 5 de agosto

VELILLA DE LOS AJOS: 13 de junio y 13 de agosto

VIANA DE DUERO: 13 de junio y 24 de agosto

La Milana: 2 y 3 de octubre

Moñux: 2 y 3 de octubre

Perdices: 2 y 3 de octubre

VILLACIERVOS: 24 de junio y 11 de julio

VILLACIERVITOS: 3 de febrero y 1 de agosto

VILLANUEVA DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto

VILLAR DEL ALA: 6 y 17 de agosto

VILLAR DEL CAMPO: 20 de agosto y 24 de septiembre

VILLAR DEL RÍO: 30 de abril y 28 de agosto

Bretún: 24 de julio

Huérteles: 14 de agosto

VILLARES DE SORIA (LOS): 15 de mayo y 22 de agosto

La Rubia: 20 y 22 de mayo

Pinilla de Caradueña: 29 de abril y 23 de septiembre

VILLASAYAS: 22 de agosto y 3 de octubre

Fuentegelmes: 2 de mayo y 5 de diciembre

VILLASECA DE ARCIEL: 20 de mayo y 8 de septiembre

VINUESA: 5 de febrero y 29 de junio

VIZMANOS: 30 de junio y 11 de noviembre

VOZMEDIANO: 20 de enero y 17 de agosto

YANGUAS: 30 de abril y 16 de julio

YELO: 24 de julio