Fiestas en cada pueblo de Soria en 2026 (calendario)

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno al calendario de fiestas locales en cada pueblo de Soria, tanto el municipio como sus entidades menores, pedanías o barrios. Este visto bueno responde a las fiestas remitidas por los propios ayuntamientos de los dos fías de fiestas locales acordadas en sus respectivos plenos. Este calendario ha recibido el visto bueno de la Oficina Territorial de Trabajo y aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

ABEJAR: 2 de febrero y 24 de junio

ADRADAS: 15 de mayo y 14 de agosto

  • Ontalvilla de Almazán: 12 y 13 de junio 
  • Sauquillo del Campo: 7 y 8 de agosto

ÁGREDA: 4 de junio y 29 de septiembre 

ALCONABA: 15 de mayo y 21 de agosto

  • Cubo de Hogueras: 20 de mayo y 24 de junio 
  • Martialay: 6 de junio y 7 de octubre
  • Ontalvilla de Valcorba: 24 de junio y 4 de septiembre
  • ALCUBILLA DE AVELLANEDA: 2 de febrero y 14 de septiembre Alcoba de la Torre: 10 de agosto
  • Zayas de Bascones: 24 de junio

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: 14 de mayo y 17 de agosto ALDEALAFUENTE: 15 de mayo y 17 de agosto

  • Ribarroya:15 de mayo Tapiela: 15 de mayo

ALDEALICES: 22 de julio y 14 de agosto 

ALDEALSEÑOR: 14 de agosto y 21 de septiembre 

ALDEHUELAS (LAS): 11 y 12 de septiembre

  • Ledrado: 8 de agosto
  • Los Campos: 19 y 20 de agosto 
  • Valloria: 24 y 25 de agosto 
  • Villasecas Somera: 17 y 18 de agosto

ALENTISQUE: 15 de mayo y 28 de agosto 

  • Cabanillas: 15 de mayo y 18 de septiembre

ALIUD: 15 de mayo y 28 de agosto 

ALMAJANO: 15 de mayo y 30 de noviembre 

ALMALUEZ: 8 de junio y 14 de septiembre

  • Aguaviva de la Vega: 8 de agosto y 10 de octubre 
  • Chércoles: 20 de enero y 20 de mayo
  • Puebla de Eca: 22 de agosto y 14 de septiembre 

ALMARZA: 6 de julio y 11 de diciembre

  • Cubo de la Sierra: 16 de mayo 
  • Espejo de Tera: 17 de agosto
  • Gallinero: 6 de junio y 14 de septiembre 
  • Matute de la Sierra: 1 de agosto 
  • Portelárbol: 22 de agosto
  • San Andrés de Soria: 22 de agosto y 5 de octubre 
  • Segoviela: 10 de octubre
  • Sepúlveda de la Sierra: 19 de septiembre 
  • Tera: 16 de julio y 5 de septiembre

ALMAZÁN: 18 de mayo y 7 de septiembre 

  • Almántiga: 2 de mayo
  • Balluncar: 20 de junio 
  • Cobertelada: 23 de mayo 
  • Covarrubias: 4 de julio 
  • Fuentelcarro: 1 de agosto 
  • Lodares del Monte: 10 de octubre 
  • Tejerizas: 22 de agosto

ALMAZUL: 27 de mayo y 8 de septiembre 

ALMENAR DE SORIA: 15 de mayo y 14 de agosto

  • Cardejón: 15 de mayo y 14 de agosto
  • Castejón del Campo: 15 de mayo y 28 de agosto 
  • Esteras de Lubia: 17 de junio y 28 de agosto 
  • Jaray: 4 de mayo y 12 de junio
  • Peroniel del Campo: 22 de mayo y 13 de noviembre 

ALPANSEQUE: 17 de agosto y 5 de octubre

  • Marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto

ARCOS DE JALÓN: 3 de febrero y 14 de septiembre 

ARENILLAS: 15 de mayo y 26 de septiembre 

ARÉVALO DE LA SIERRA: 28 de agosto

  • Torrearévalo: 4 de septiembre 
  • Ventosa de la Sierra: 11 de septiembre

AUSEJO DE LA SIERRA: 20 de enero y 14 de agosto 

  • Cuellar de la Sierra: 25 y 26 de septiembre 
  • Fuentelfresno: 1 y 2 de octubre

BARAONA: 15 de mayo y 21 de septiembre 

  • Jodra de Cardos: 22 de septiembre 
  • Pinilla del Olmo: 14 de septiembre
  • Romanillos de Medinaceli: 15 de mayo y 29 de septiembre 

BARCA: 13 de junio y 19 de septiembre

  • Ciadueña: 16 y 17 de octubre 

BARCONES: 15 de mayo y 17 de agosto

BAYUBAS DE ABAJO: 5 de febrero y 10 de agosto 

  • Aguilera: 4 de mayo

BAYUBAS DE ARRIBA: 17 de julio y 14 de septiembre 

  • Valverde de los Ajos: 5 de octubre

BERATÓN: 15 de mayo y 20 de agosto

BERLANGA DE DUERO: 24 de agosto y 24 de septiembre 

BLACOS: 22 de junio y 8 de septiembre

BLIECOS: 4 de mayo y 22 de agosto 

BORJABAD: 24 de junio y 10 de julio 

  • Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre 

BOROBIA: 15 de mayo y 7 de septiembre 

BUBEROS: 16 de junio y 18 de agosto 

BUITRAGO: 20 de enero y 5 de octubre 

BURGO DE OSMA (EL): 17 y 18 de agosto

  • Alcubilla del Marqués: 10 y 11 de agosto 
  • Barcebal: 28 y 29 de agosto
  • Barcebalejo: 25 y 26 de septiembre
  • Berzosa: 21 y 22 de agosto
  • Lodares de Osma: 10 y 11 de agosto 
  • La Olmeda: 7 y 8 de agosto
  • Osma: 24 de julio y 18 de septiembre 
  • La Rasa: 12 y 13 de junio
  • Santiuste: 7 y 8 de agosto
  • Torralba del Burgo: 7 y 8 de agosto 
  • Valdelubiel: 7 y 8 de agosto
  • Valdenarros: 21 y 22 de agosto
  • Vildé: 21 y 22 de agosto

CABREJAS DEL CAMPO: 15 de mayo y 17 de agosto 

  • Ojuel: 15 de mayo

CABREJAS DEL PINAR: 17 de julio y 13 de noviembre CALATAÑAZOR: 2 de julio y 14 de septiembre

  • Abioncillo de Calatañazor: 9 de mayo y 19 de septiembre 
  • Aldehuela de Calatañazor: 8 de agosto y 26 de septiembre

CALTOJAR: 15 de mayo y 28 de agosto 

  • Bordecorex: 29 de septiembre 
  • Casillas de Berlanga: 13 de agosto

CANDILICHERA: 15 de mayo y 17 de agosto 

  • Carazuelo: 15 de mayo
  • Duañez: 15 de mayo 
  • Fuentetecha: 15 de mayo 
  • Mazalvete: 15 de mayo

CAÑAMAQUE: 20 y 21 de agosto 

CARABANTES: 6 de junio y 22 de agosto 

CARACENA: 4 y 5 de agosto

CARRASCOSA DE ABAJO: 25 y 26 de agosto

CARRASCOSA DE LA SIERRA: 24 de junio y 5 de octubre CASAREJOS: 23 de enero y 18 de diciembre

CASTILFRÍO DE LA SIERRA: 15 de mayo y 12 de septiembre CASTILRUIZ: 25 de mayo y 31 de agosto

  • Añavieja: 16 de abril y 7 de septiembre

CASTILLEJO DE ROBLEDO : 2 de mayo y 12 de septiembre CENTENERA DE ANDALUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre CERBÓN: 30 de mayo y 14 de agosto

CIDONES: 22 de agosto y 12 de septiembre 

  • Herreros: 14 y 17 de agosto
  • Ocenilla: 13 de junio y 26 de diciembre 
  • Villaverde del Monte: 23 de mayo y 14 de agosto

CIGUDOSA: 20 de mayo y 29 de septiembre 

CIHUELA: 2 de mayo y 17 de agosto 

CIRIA: 9 de mayo y 24 de agosto

CIRUJALES DEL RÍO: 25 de mayo y 13 de noviembre 

COSCURITA: 2 de febrero y 1 de junio

  • Bordejé: 24 de junio
  • Centenera del Campo: 25 de septiembre 
  • Neguillas: 24 de junio
  • Villalba:15 de mayo

COVALEDA: 16 de junio y 10 de agosto 

CUBILLA: 14 de enero y 7 de agosto

CUBO DE LA SOLANA: 17 de agosto y 11 de noviembre 

  • Almarail: 24 de junio y 3 de agosto
  • Ituero: 13 de junio y 20 de agosto 
  • Lubia: 1 de junio y 17 de agosto
  • Rabanera del Campo: 3 de febrero y 29 de septiembre 

CUEVA DE ÁGREDA: 15 de mayo y 8 de septiembre 

DÉVANOS: 20 de enero y 29 de abril

DEZA: 10 y 11 de septiembre

  • La Alameda: 29 de mayo y 17 de agosto 
  • Miñana: 21 de mayo y 24 de agosto

DURUELO DE LA SIERRA: 14 y 29 de septiembre 

ESCOBOSA DE ALMAZÁN: 15 de mayo y 14 de agosto 

ESPEJA DE SAN MARCELINO: 1 y 2 de junio

  • Guijosa: 7 y 8 de septiembre 
  • La Hinojosa: 19 y 22 de junio
  • Orillares: 24 de julio y 23 de octubre 
  • Quintanilla de Nuño Pedro: 21 y 28 de agosto

ESPEJÓN: 22 y 25 de mayo

ESTEPA DE SAN JUAN: 14 y 17 de agosto 

FRECHILLA DE ALMAZÁN: 3 de febrero y 13 de junio

  • La Miñosa: 13 de mayo y 22 de septiembre 
  • Torremediana: 4 de mayo y 7 de octubre

FRESNO DE CARACENA: 21 y 22 de agosto 

FUENTEARMEGIL: 3 de julio y 30 de noviembre

  • Fuencaliente del Burgo: 9 de octubre y 4 de diciembre 
  • Santervás del Burgo: 19 y 20 de agosto
  • Zayuelas: 28 de mayo y 24 de julio 

FUENTECAMBRÓN: 3 y 4 de julio

  • Cenegro: 21 y 22 de agosto 

FUENTECANTOS: 8 de agosto y 28 de septiembre 

FUENTELMONGE: 1 de junio y 5 de octubre

FUENTELSAZ DE SORIA: 8 de junio y 8 de agosto 

  • Aylloncillo: 17 de agosto y 17 de octubre 
  • Pedraza: 17 de agosto y 12 de septiembre 
  • Portelrubio: 2 de febrero y 25 de septiembre

FUENTEPINILLA: 15 de mayo y 24 de junio

  • Osona: 3 de julio y 22 de agosto 
  • Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio

FUENTES DE MAGAÑA: 2 de julio y 14 de septiembre FUENTESTRÚN: 15 de mayo y 22 de julio

GARRAY: 12 de mayo y 24 de junio

  • Canredondo de la Sierra: 8 de mayo y 29 de septiembre 
  • Chavaler: 11 de mayo y 22 de diciembre
  • Dombellas: 4 de junio y 27 de julio
  • Santervás de la Sierra: 27 de julio y 1 de diciembre 
  • Tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre

GOLMAYO: 25 de junio y 2 de octubre 

GÓMARA: 2 de julio y 20 de agosto 

GORMAZ: 24 de abril y 14 de agosto

HERRERA DE SORIA: 21 de agosto y 8 de septiembre 

HINOJOSA DEL CAMPO: 20 de enero y 17 de agosto 

LANGA DE DUERO: 4 y 5 de junio

  • Alcozar: 12 y 13 de agosto 
  • Bocigas de Perales: 3 y 4 de julio
  • Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto 
  • Valdanzuelo: 15 de mayo y 24 de agosto 
  • Zayas de Torre: 27 de mayo y 11 de noviembre

LICERAS: 17 y 18 de agosto

LA LOSILLA: 3 de febrero y 26 de diciembre 

MAGAÑA: 22 de agosto y 11 de noviembre

  • Pobar: 16 de julio y 2 de septiembre 
  • Villarraso: 10 de agosto

MAJÁN: 29 de junio y 22 de agosto 

MATALEBRERAS: 2 de julio y 17 de agosto

  • Montenegro de Agreda: 13 de junio y 26 de agosto 

MATAMALA DE ALMAZÁN: 11 y 12 de septiembre

  • Matute de Almazán: 25 y 26 de septiembre 
  • Santa María del Prado: 18 y 19 de septiembre

MEDINACELI: 24 de junio y 28 de agosto

MIÑO DE MEDINACELI: 15 de mayo y 28 de septiembre 

MIÑO DE SAN ESTEBAN: 10 y 11 de julio

MOLINOS DE DUERO: 24 de julio y 11 de noviembre 

MOMBLONA: 16 de mayo y 17 de agosto

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS : 25 de agosto y 15 de octubre

  •  Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto

MONTEJO DE TIERMES: 10 de agosto y 16 de septiembre MONTENEGRO DE CAMEROS: 2 de julio y 10 de septiembre 

MORÓN DE ALMAZÁN: 3 y 4 de julio

MURIEL DE LA FUENTE: 4 de mayo y 21 de agosto 

MURIEL VIEJO: 24 de junio y 18 de septiembre 

NAFRÍA DE UCERO: 20 y 21 de agosto

  • Rejas de Ucero: 7 y 8 de agosto 
  • Valdealbín: 17 y 18 de agosto

NARROS: 13 y 24 de junio

NAVALENO: 19 y 20 de enero 

NEPAS: 23 de mayo y 28 de agosto 

NOLAY: 18 de julio y 23 de noviembre

NOVIERCAS: 15 de mayo y 31 de agosto 

ÓLVEGA: 19 de mayo y 14 de septiembre 

  • Muro: 30 de abril y 22 de agosto 

ONCALA: 29 de junio y 12 de noviembre

  • El Collado: 7 y 8 de agosto 
  • Navabellida: 29 de agosto
  • San Andrés de San Pedro: 14 y 17 de agosto 

PINILLA DEL CAMPO: 15 de mayo y 24 de agosto 

PORTILLO DE SORIA: 8 de mayo y 9 de septiembre 

PÓVEDA DE SORIA (LA): 7 de agosto

  • Arguijo:14 de agosto Barriomartín: 3 de agosto

POZALMURO: 15 de mayo y 17 de agosto 

QUINTANA REDONDA: 24 y 25 de junio

QUINTANAS DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto 

QUIÑONERÍA (LA): 15 de junio y 15 de septiembre 

RÁBANOS (LOS): 15 de mayo y 7 de octubre

  • Miranda de Duero: 9 de mayo y 5 de septiembre 
  • Navalcaballo: 17 de abril y 29 de septiembre 
  • Tardajos de Duero: 24 de agosto y 13 de octubre

REBOLLAR: 29 de agosto y 30 de noviembre 

RECUERDA: 22 de abril y 11 de junio

  • Galapagares: 24 y 25 de junio
  • Mosarejos: 29 y 30 de septiembre
  • Nograles: 17 y 18 de agosto 
  • La Perera: 13 y 14 de agosto

RELLO: 15 de mayo y 13 de junio 

RENIEBLAS; 5 de febrero y 10 de agosto

  • Fuensaúco: 7 de septiembre 
  • Ventosilla de San Juan: 28 de agosto

RETORTILLO DE SORIA: 29 de junio y 7 de agosto 

REZNOS: 13 de junio y 21 de agosto

RIBA DE ESCALOTE (LA): 15 de mayo y 13 de agosto

RIOSECO DE SORIA: 4 de mayo y 24 de junio 

ROLLAMIENTA: 20 de enero y 8 de septiembre 

ROYO (EL): 17 de agosto y 18 de diciembre

  • Derroñadas: 24 de junio y 26 de diciembre 
  • Hinojosa de la Sierra: 17 de junio y 17 de agosto 
  • Langosto: 20 de julio y 8 de agosto

SALDUERO: 24 de junio y 5 de agosto

SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 8 y 9 de septiembre 

  • Aldea de San Esteban: 15 de mayo y 24 de agosto 
  • Atauta: 20 y 21 de agosto
  • Ines: 24 y 25 de agosto
  • Matanza de Soria: 24 de junio y 8 de septiembre 
  • Morcuera: 7 y 8 de agosto
  • Olmillos: 12 y 13 de agosto
  • Pedraja de San Esteban: 15 de mayo y 22 de julio 
  • Peñalba de San Esteban: 9 de mayo y 17 de agosto 
  • Piquera de San Esteban: 17 y 18 de agosto 
  • Quintanas Rubias de Abajo: 14 y 17 de agosto 
  • Quintanas Rubias de Arriba: 24 y 25 de agosto 
  • Quintanilla de Tres Barrios: 10 y 11 de agosto 
  • Rejas de San Esteban : 22 y 24 de agosto
  • Soto de San Esteban: 15 de mayo y 29 de agosto 
  • Torraño: 17 y 18 de agosto
  • Torremocha de Ayllón: 3 de febrero y 15 de mayo 
  • Velilla de San Esteban: 15 de mayo y 3 de agosto 
  • Villálvaro: 29 de junio y 7 de agosto

SAN FELICES: 27 de abril y 14 de septiembre

SAN LEONARDO DE YAGÜE: 2 de febrero y 6 de noviembre 

SAN PEDRO MANRIQUE: 24 y 29 de junio

SANTA CRUZ DE YANGUAS: 4 de septiembre 

  • Villartoso: 11 de julio

SANTA MARÍA DE HUERTA: 8 y 9 de septiembre

SANTA MARÍA DE LAS HOYAS: 4 de mayo y 14 de septiembre

  •  Muñecas: 1 de agosto

SERÓN DE NÁGIMA: 4 de mayo y 14 de septiembre 

SOLIEDRA: 29 de mayo y 9 de diciembre

  • Borchicayada: 13 de junio y 17 de agosto 

SORIA: 25 de junio y 2 de octubre

SOTILLO DEL RINCÓN: 18 de febrero y 8 de septiembre 

  • Aldehuela del Rincón: 7 de agosto y 26 de diciembre 
  • Molinos de Razón: 24 de enero y 13 de junio

SUELLACABRAS: 15 de mayo y 22 de agosto

  • El Espino: 15 de mayo y 25 de agosto 

TAJAHUERCE: 25 de abril y 2 de julio 

TAJUECO: 13 de junio y 26 de octubre 

TALVEILA: 29 y 30 de septiembre

  • Cantalucia: 29 y 30 de septiembre
  • Fuentecantales: 14 y 17 de agosto

TARDELCUENDE: 3 y 27 de agosto 

  • Cascajosa: 9 de mayo y 29 de septiembre

TARODA: 21 y 22 de agosto 

TEJADO: 5 de febrero y 12 de mayo

  • Alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre 
  • Boñices: 20 de marzo
  • Castil de Tierra: 12 de junio
  • Nomparedes: 16 de junio y 8 de septiembre 
  • Sauquillo de Boñices: 8 de mayo y 18 de agosto 
  • Villanueva de Zamajón: 23 de enero
  • Zamajón: 10 y 11 de septiembre 

TORLENGUA: 15 de mayo y 25 de julio 

TORREBLACOS: 26 de enero y 22 de junio 

TORRUBIA DE SORIA: 8 de mayo y 17 de agosto

  • Sauquillo de Alcazar: 15 de mayo y 28 de agosto 
  • Tordesalas: 28 de agosto y 14 de octubre

TRÉVAGO: 3 de febrero y 15 de mayo 

UCERO: 24 y 25 de agosto

VADILLO: 2 de febrero y 8 de septiembre 

VALDEAVELLANO DE TERA: 3 de febrero y 4 de junio 

VALDEGEÑA: 15 de mayo y 10 de agosto 

VALDELAGUA DEL CERRO: 17 de enero y 22 de julio VALDEMALUQUE: 27 de agosto y 21 de septiembre

  • Aylagas: 20 y 21 de agosto
  • Sotos del Burgo: 3 y 4 de septiembre 
  • Valdeavellano de Ucero: 19 y 20 de agosto 
  • Valdelinares: 27 y 28 de agosto

VALDENEBRO: 17 y 18 de agosto

  • Boos: 13 y 14 de agosto

VALDEPRADO: 21 y 22 de agosto 

VALDERRODILLA: 15 de mayo y 14 de septiembre

  • Torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre 

VALTAJEROS: 8 de agosto y 3 de octubre 

VELAMAZÁN: 30 de mayo y 17 de agosto

  • Fuentetovar: 15 de mayo y 8 de agosto 
  • Rebollo de Duero: 17 de enero y 17 de agosto

VELILLA DE LA SIERRA: 25 de junio y 5 de agosto 

VELILLA DE LOS AJOS: 13 de junio y 13 de agosto 

VIANA DE DUERO: 13 de junio y 24 de agosto

  • La Milana: 2 y 3 de octubre 
  • Moñux: 2 y 3 de octubre
  • Perdices: 2 y 3 de octubre 

VILLACIERVOS: 24 de junio y 11 de julio 

VILLACIERVITOS: 3 de febrero y 1 de agosto 

VILLANUEVA DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto 

VILLAR DEL ALA: 6 y 17 de agosto

VILLAR DEL CAMPO: 20 de agosto y 24 de septiembre 

VILLAR DEL RÍO: 30 de abril y 28 de agosto

  • Bretún: 24 de julio 
  • Huérteles: 14 de agosto

VILLARES DE SORIA (LOS): 15 de mayo y 22 de agosto 

  • La Rubia: 20 y 22 de mayo
  • Pinilla de Caradueña: 29 de abril y 23 de septiembre 

VILLASAYAS: 22 de agosto y 3 de octubre

  • Fuentegelmes: 2 de mayo y 5 de diciembre 

VILLASECA DE ARCIEL: 20 de mayo y 8 de septiembre 

VINUESA: 5 de febrero y 29 de junio

VIZMANOS: 30 de junio y 11 de noviembre 

VOZMEDIANO: 20 de enero y 17 de agosto 

YANGUAS: 30 de abril y 16 de julio

YELO: 24 de julio

