Cesefor incorpora la IA a las lonjas de Abejar y Lerma para analizar el mercado de trufa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) desarrolla una plataforma de subastas online (lonjas de Abejar y Lerma) que integra inteligencia artificial para la comercialización de trufa negra con herramientas tanto para el análisis de mercados como para la caracterización objetiva (clasificación) de los lotes mediante técnicas de visión artificial. Esto permite avanzar hacia un modelo basado en datos; reducir los tiempos de compra-venta; aumentar objetividad; y mejorar la competitividad del sector trufero.

De esta manera, Cesefor indicó que el desarrollo de la aplicación contribuirá a crear un entorno de mayor seguridad, confianza y eficiencia en la cadena de valor. También trabaja en una óptima experiencia del usuario, automatizando avisos de aperturas y cierres de pujas, con estadísticas de resultados, análisis de la oferta y demanda en los mercados, entre otras funcionalidades

Esta acción se enmarca en el proyecto RetechFor que tiene como objetivo la digitalización del sector forestal. “El desarrollo de la nueva plataforma de subastas digitales que está llevando a cabo Cesefor constituye un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede transformar, también, los mercados en origen de los productos forestales no maderables”, destacó.

Esta solución tecnológica permitirá gestionar subastas online de trufa negra incorporando análisis de datos en tiempo real e inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la transparencia, la competitividad y la valorización del producto en zonas rurales productoras, según agregó, recoge Ical.

Mejores referencias de mercado

El aumento de la producción de trufa negra en los últimos años ha evidenciado la necesidad de contar con canales de comercialización más estructurados y con referencias públicas de precios. La plataforma facilita la concurrencia entre oferta y demanda mediante pujas online trazables y la generación automática de estadísticas abiertas que sirven de referencia para el sector.

La experiencia desarrollada en las últimas campañas en la Lonja de Abejar (Soria) demuestra el potencial de este modelo. Tanto es así, que se ha replicado en Lerma (Burgos) durante esta campaña de invierno 2025-2026. Desde el inicio de la actividad de subasta de trufas se han realizado 52 sesiones de subasta, con más de 870 kilos comercializados y la participación de más de 50 productores y 22 compradores nacionales e internacionales.

Este tipo de desarrollos refuerza la actividad económica en el medio rural, favorece la profesionalización del sector y posiciona a España como referente en innovación aplicada a la truficultura. Además, se consolida un modelo replicable en otras zonas productoras y refuerza el papel de estas iniciativas que actúan como agente tractor en la innovación forestal.

El proyecto RetechFOR, Red Tecnológica y Territorial para el monitoreo forestal y reducción de desastres ambientales como palancas para el desarrollo de la bioeconomía forestal, es una de las iniciativas del programa RETECH, Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, herramienta lanzada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. RetechFOR lo desarrollan la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias.

El consorcio lo integran además los centros tecnológicos Air Institute, Cartif, Cesefor, CTME, Itagra e ITCL; también, las Universidades de León y Valladolid y las empresas Luce y Vexiza. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU. El importe del proyecto es de 28,45 millones de euros, cofinanciados el 75 por ciento por la Unión Europea y el 25 por ciento por las comunidades autónomas de Castilla y León y Canarias.

RetechFOR pretende digitalizar y transformar el sector forestal mediante el uso de tecnologías avanzadas que permitan monitorear el entorno natural y prevenir desastres ambientales a través de la mejora de la gestión forestal y la prevención de incendios, reforzando también la economía local y reduciendo la huella de carbono.

Para hacer frente a esta transformación, se constituye un consorcio tecnológico que se ocupará de la ejecución de los desarrollos y soluciones digitales más relevantes, para lo que se dispondrá de un presupuesto de 9,45 millones euros.