La lonja de trufa de Soria quiere vender en el extranjero

Cesefor prevé internacionalizar las lonjas truferas de Abejar (Soria) y Lerma (Burgos) para que el apreciado hongo de la Comunidad pueda comercializarse fuera de España. El coordinador de proyecto de truficultura del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria, José Miguel Altelarrea, aseguró que para ello se adaptará el método de compra a venta y la plataforma a diferentes idiomas y así ambas lonjas tendrán un carácter internacional.

De igual modo, señaló que otros territorios del país se han puesto en contacto con Cesefor para replicar este modelo de éxito a sus zonas productoras.

Altelarrea lamentó que, a pesar de que la campaña es “buena” en términos productivos con una calidad excelente para el hongo, los precios que perciben los truficultores han provocado una preocupación creciente. “Los precios están muy bajos y existe una desmotivación de los productores”, reseñó para trasladar que existe una “saturación” de trufa en los mercados.

Asimismo, precisó que los distribuidores aluden a que la demanda no arranca y que hay mucho producto en origen, concretamente en Teruel. “Creemos que son varios factores los que influyen en la bajada de los precios”, remarcó.

Actualmente el precio del kilo de trufa oscila entre los 300 y 400 euros, según Altelarrea, quien reseñó que tampoco tiene previsión de remontar por lo que los truficultores consideran que no es un negocio rentable, ya que no es rentable con las inversiones tan altas que realizan antes de que la finca entre en producción. “Existe una diferencia de precio total respecto a años precedentes. Hace tres años se pagaba a más de 600 euros”, recordó.

En Castilla y León las lonjas de Abejar y Lonja permanecerán abiertas hasta marzo con dos sesiones por semana. Ambos mercados se han consolidado como punto de encuentro para productores y comercializadores, recoge Ical.

Ambas lonjas están gestionadas por Cesefor, en coordinación con los ayuntamientos de Abejar y Lerma, con el objetivo de ofrecer un espacio regulado de compraventa, aportar referencias actualizadas de precios y calidades y fortalecer la cadena de valor de uno de los productos agroforestales más emblemáticos de Castilla y León. El pasado año, la lonja soriana comercializó alrededor de 400 kilos de trufa, con una treintena de productores registrados, frente a la decena inscrita en la lonja burgalesa.