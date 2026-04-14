Mañueco: “Arranca una legislatura en Castilla y León marcada por la estabilidad”

Publicado por Ricardo García, Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dio este martes inicio a la nueva legislatura minutos antes de que diera comienzo la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León. En una breve intervención ante los medios de comunicación, aseguro que “arranca una legislatura en Castilla y León marcada por la estabilidad” y avanzó que, tras el pacto con Vox en relación con la Mesa del Parlamento, aún queda trabajo por delante para llegar a un acuerdo de gobierno.

"Comienza una nueva legislatura y comienza bajo el signo de la estabilidad", señaló Mañueco en esta intervención, en la que se mostró convencido de que "todos los procuradores de todos los partidos políticos van a dar el máximo de sus posibilidades por las personas de nuestra tierra".

En cuanto a las elecciones de su partido para ocupar la Presidencia de la Mesa y una Secretaría, destacó que "el Partido Popular pone encima de la mesa dos personas fantásticas". Sobre el que será el presidente del Legislativo, Francisco Vázquez, destacó que lleva "toda una vida dedicada al servicio público" y que es un "ejemplo de persona, trabajadora, discreta y eficaz".

En cuanto a la hasta ahora consejera de Educación y que ocupará la Secretaría de la Mesa, Rocío Lucas, Mañueco la situó como "la mejor consejera de Educación de la historia de nuestra comunidad". Mañueco estuvo acompañado por la que será la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, de quien aseguró que "va a desarrollar una labor imprescindible en estas Cortes donde aunque empiezan con estabilidad y un acuerdo entre Partido Popular y Vox, tendremos que seguir trabajando en el futuro, pero eso ya es otra historia", finalizó.