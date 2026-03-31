La cifra de afiliados extranjeros en Soria se duplica en la última década

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En los últimos diez años la población extranjera se ha ido incrementando de manera paulatina y en la actualidad hay 16.044 personas procedentes de otros países de un total de 90.907 habitantes, según los últimos resultados de población del Instituto Nacional de Estadística. Son más del doble de extranjeros que hace una década, dado que en 2016 había 7.642, lo que ha derivado que en este tiempo se hayan duplicado los afiliados, pasando de los 2.988 a los 5.918 cotizantes a la Seguridad Social.

Esto supone que el 14,25% de los afiliados en Soria, 41.501 según las últimas cifras del Ministerio referidas al mes de febrero, proceden de fuera, la mayoría de fuera de la Unión Europea, 4.163, frente a los 1.755 de países del continente europeo. Hace diez años eran más los afiliados llegados de la Unión Europea, 1.585, que los del resto de países, 1.403.

Del total de afiliados extranjeros, 3.429 son hombres, frente a las 2.489 mujeres, lo que supone un 58% de varones y un 42% de féminas. También la cifra de los hombres era superior a la de las mujeres en 2016, 1.796 varones y 1.192.

Además, tal y como reflejan los datos de la afiliación a la Seguridad Social referida al mes de febrero, la mayor parte cotizan en el régimen general, 4.730; otros 364 en el régimen agrario; y 271 en el de hogar. Los autónomos son mucho menores, 553, de los que 521 no están en el SETA. Hace una década los afiliados extranjeros en el régimen general eran 2.154 en Soria, el 72% del total de los trabajadores de otros países en la provincia entonces, 2.988.

Cabe destacar que un tercio de los contratos registrados en Soria en los dos primeros meses de 2026 han sido firmados por extranjeros, 1.185 (582 en enero y 603 en febrero) de un total de 3.202.

Y de los más de 5.400 demandantes de empleo en estos dos meses había 613 en enero y 627 en febrero.

Aunque Soria es la provincia más despoblada de todo el país, con 90.907 habitantes, según la estadística de población continua del INE, lo cierto es que conviven casi un centenar de nacionalidades en territorio soriano. De Europa llegan 2.706 personas, mientras que otros 9.678 extranjeros proceden de América, en su mayoría de América del Sur (7.606). Hay otros 2.713 extranjeros con origen en África, y apenas 418 de Asia. De Oceanía sólo están registrados en Soria diez residentes.

Estos datos dejan más que evidente que la llegada de nuevos residentes extranjeros es clave para el aumento de población, compensando la pérdida de habitantes de nacionalidad española en algunos periodos.