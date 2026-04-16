El PP asume que Vox no desbloqueará el gobierno de Castilla y León hasta después de las andaluzas

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Superada la constitución de las Cortes de Castilla y León, que tuvo lugar este martes, las miradas se posan ahora en la formación del gobierno autonómico y en las negociaciones que puedan llevar a cabo PP y Vox para alcanzar un acuerdo. Sin prisa por ninguna de las partes, todo apunta a que lo que pueda salir de esas conversaciones llegará después de las elecciones andaluzas. Así lo tiene ya asumido el Partido Popular y sobre esa premisa trabaja.

Ambos partidos, tanto el PP como Vox, son plenamente conscientes de que, al contrario de lo que ocurrió en 2022, el calendario ahora no apremia. Eso les permitirá negociar punto por punto, tal y como desean ambos, y sabiendo que nada se firmará antes de que el 17 de mayo los andaluces acudan a las urnas. Es más, aunque los de Santiago Abascal quieran aguardar a esta fecha, eso no implica que el pacto de gobierno en Castilla y León se rubrique inmediatamente después, sino que todavía pueden pasar semanas.

El mejor ejemplo de que los plazos no son una prioridad está en Extremadura y Aragón, donde los acuerdos aún no han cristalizado. Se estaba esperando a las elecciones de Castilla y León y, aunque estas se celebraron hace ahora un mes completo, todavía hoy continúan las conversaciones. Puede, no obstante, que dado que Andalucía cierra el ciclo electoral que abrió la comunidad extremeña, se agilicen algo más los trámites ya que no será necesario enlazar una negociación con otra.

Según fuentes de la dirección regional del PP consultadas por este periódico, la formación ‘popular’ sospecha que los de Abascal tienen en mente exigirles tres consejerías en el próximo gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Se trata de una estimación a la que llegan mirando a Extremadura, donde la ‘popular’ María Guardiola ofreció tres carteras para cerrar el acuerdo, aunque no ha sido suficiente para poner el broche al mismo.

En el caso de Castilla y León, no obstante, la ecuación del reparto de consejerías tiene más factores. El primero, que en el pacto para repartirse los cargos de la Mesa de las Cortes autonómicas y que le valió al PP recuperar la Presidencia de la Cámara tras siete años, Vox logró la Vicepresidencia y una secretaría, es decir, ocupará dos asientos como harán también los ‘populares’ y el PSOE; mientras que en Extremadura los de Santiago Abascal no llegaron a un acuerdo con los ‘populares’ y tuvieron que conformarse solo con un asiento.

Y se trata este de un factor determinante puesto que esa representación de Vox en la Mesa del Parlamento castellano y leonés podría servir de argumento a Mañueco a la hora de ceder más o menos en el reparto de consejerías con sus futuros socios de gobierno. En este sentido, las fuentes consultadas sostienen que al haber brindado la Vicepresidencia de las Cortes a los de Abascal, podrían forzar incluso menos de tres consejerías para ellos.

Sí dan por hecho desde la dirección ‘popular’ en Castilla y León que el acuerdo de gobierno incluirá una Vicepresidencia en el Ejecutivo que desde ahora lleva el nombre de Carlos Pollán. Apuntan, además, que al contrario de los sucedido hace cuatro años, cuando este cargo recayó sobre Juan García-Gallardo pero sin ir ligada a algún área de gestión, en esta ocasión el número dos del Ejecutivo autonómico estará adscrito inevitablemente a una consejería.

Todo parece dispuesto para que Vox, en ese reparto de carteras, se haga con las de Agricultura y la de Cultura. Ambas ya las gestionó cuando entró en el gobierno de Castilla y León en 2022 y hasta que lo abandonaron por orden de la sede nacional de Bambú, además de que la segunda sería la que llevaría adscrita la Vicepresidencia, siempre a decir de las fuentes consultadas.

La tercera consejería es la que está todavía en el aire a la espera de que las negociaciones avancen, ya que si bien Mañueco quiere darle valor a la Vicepresidencia de las Cortes cedida a Vox y a su victoria en las urnas el pasado 15 de marzo, la voluntad que han expresado siempre las dos formaciones es la de que el acuerdo llegue a buen puerto.

Finalmente, sobre este punto, se espera que los titulares de las consejerías de Vox salgan del grupo parlamentario y no sean nombres seleccionados a tal efecto como ocurriera cuatro años atrás.

De lo que no tienen ninguna duda los populares es de cuáles son las consejerías a las que Mañueco no renunciará en ningún caso, sus vacas sagradas. Por un lado está la de la Presidencia, ligada a la figura del presidente de la Junta y para la que contará con alguien de su máxima confianza. También está la de Economía y Hacienda, encargada de elaborar y ejecutar las cuentas autonómicas y también vinculada en cierto modo al área del presidente. Finalmente, Mañueco no cedería nunca la Consejería de Educación, la joya de la corona de su gobierno.

Otro de los aspectos que también está sobre la mesa, aunque todavía sin definir, es si en esta legislatura podría haber más de una Vicepresidencia en la Junta. Con una cedida a Vox a través de Carlos Pollán, Mañueco estaría valorando desdoblar este cargo para poder contar con alguien más de su confianza como mano derecha y evitarse momentos incómodos como los que le trajo García-Gallardo con algunas de sus polémicas declaraciones.

En todo caso, esta fórmula ¡no sería algo nuevo en Castilla y León, puesto que la Junta ya contó con dos vicepresidencias en las etapas de Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas como presidente. Con el primero los cargos los ocuparon María Jesús Ruiz y Tomás Villanueva, mientras que con el segundo los cargos recayeron en José Manuel Fernández Santiago y, de nuevo, en Villanueva.

Una de las certezas que sí existen acerca de estas negociaciones es que será Alfonso Fernández Mañueco quien las dirigirá por parte del PP de Castilla y León, si bien no asistirá a todas las reuniones, ya que aquellas de ‘desbroce’ o para abordar cuestiones menores las dejará en manos de su equipo, compuesto por Carlos Fernández Carriedo, Isabel Blanco y la nueva portavoz del Grupo Parlamentario, Leticia García.

Falta por saber si, en caso contrario, Vox opta por enviar a Castilla y León emisarios desde Madrid como ya ha venido ocurriendo en otras comunidades autónomas con el desembarco de José María Figaredo, Carlos Hernández Quero o Montserrat Lluís; o si por el contrario la formación de Santiago Abascal deja plena autonomía en las negociaciones a sus representantes autonómicos.

En este sentido, no obstante, las fuentes consultadas por este periódico es que la sensación generalizada en el PP es que las negociaciones en Castilla y León van a seguir el patrón de otras autonomías y que, por tanto, Bambú sentará a la mesa a aquellos representantes que considere.