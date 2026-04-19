Buscyl supera los diez millones de viajes y las 719.000 tarjetas activas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La tarjeta Buscyl ha superado ya los diez millones de viajes gratuitos (10.072.879) y las 719.000 tarjetas activas, un dato que, según se destaca desde la Junta, evidencia el papel del transporte autonómico como servicio público estructural para garantizar la movilidad diaria.

Además, desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, se apunta que “este crecimiento sostenido refleja la utilidad del modelo y su buena gestión, con una adaptación continua de la oferta a la demanda, especialmente en las líneas con mayor utilización”, a la vez que se destaca que se ha convertido en una herramienta clave para “reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades, generar ahorro directo para las familias e impulsar el uso del transporte público”.

Por provincias, Valladolid, con más de 3,4 millones se sitúa en cabeza, por delante de Salamanca con 3,2 millones y de León, con 1,7 millones. En el extremo opuesto aparece Soria (67.062), Ávila (122.576), Zamora (126.436) y Burgos (283.228). En Segovia se contabilizan 641.538 viajes y 314.127 en Palencia, informa Ical.