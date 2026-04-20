Las Cortes mantienen los sueldos de 103.000 euros para los miembros de la Mesa

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León no verán incrementado su sueldo con respecto al final de la pasada legislatura. Los integrantes del máximo órgano del Parlamento autonómico, que este lunes se han estrenado con la primera reunión, continuarán ingresando 103.000 euros anuales, una cantidad que se acordó por acuerdo de la Mesa anterior el pasado 15 de enero y que estará vigente, al menos, durante todo el año 2026.

Así lo explicó el nuevo presidente del Legislativo de Castilla y León, el 'popular' Francisco Vázquez, quien a la salida de esta primera reunión de la Mesa de este mandato aclaró que las retribuciones que le corresponden a él y a sus cinco compañeros (Carlos Menéndez, Nuria Rubio, Daniel de la Rosa, Susana Suárez y Rocío Lucas) están fijadas en un acuerdo "que se tomó el día 15 de enero de este año". Además, añadió que "las cuantías son las mismas que están establecidas para también los miembros del Gobierno de España, etcétera".

Queda resuelto, por tanto, el asunto de los sueldos de los miembros de la Mesa, cada uno de los cuales ingresará de las arcas públicas del Parlamento más 103.000 euros anuales, desglosados en 81.831,26 como salario base y una indemnización por gasto de 1.800 euros mensuales, que no cotizan.

Aún está pendiente, por el contrario, establecer las retribuciones que percibirán aquellos procuradores con dedicación exclusiva, es decir, los portavoces de cada grupo y los integrantes que cada uno determine. Según las tablas vigentes para los miembros de la Mesa, la Portavocía de los grupos, una en cada caso, incluía las mismas retribuciones que para los miembros de este órgano, mientras que las dedicaciones exclusivas reducían la indemnización mensual a 1.440 euros, aunque la base de casi 82.000 euros no varía.

Según explicó Francisco Vázquez, la reunión de este lunes sirvió para oficializar la constitución de los tres grupos parlamentarios mayoritarios, PP, PSOE y Vox, los cuáles ya han elegido portavoz y viceportavoces. No obstante, el plazo del que dispone el Grupo Mixto para establecer su organización es de cinco días más, por lo que todavía tiene tiempo para pulir los últimos detalles, entre ellos elegir quien ocupará la Portavocía de entre los cinco procuradores de UPL, Soria Ya y Por Ávila que lo componen.

De hecho, y tal y como explicó el Presidente de las Cortes, serán los tiempos de composición del Grupo Mixto los que, a su vez, determinarán cuando pueden empezar su ronda de contactos con las distintas formaciones, antes de la propuesta de un candidato a la Junta. Reunión con los portavoces de los grupos para la que, de acuerdo al Reglamento de la Cámara, cuenta con plazo hasta el próximo 7 de mayo, sin que todavía sepa si lo agotará.

La primera reunión de la Mesa de las Cortes de esta XII Legislatura fue, como la definió Vázquez, "de trámite" y sirvió para abordar también cuestiones como "la dación de cuentas de la anterior Diputación Permanente, que tiene que ir al primer pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León, y también lo relativo a la Comisión Mixta de Transferencias y otros órganos que dependen de la Cámara".

También se abordaron, continuó Vázquez, "cuestiones de contratación, que no puede parar porque los contratos se van haciendo regularmente y también algunos temas de personal que atañen a al propio funcionamiento de la Cámara". En este último apartado mencionó "la presentación de las cuestiones de los bienes de los procuradores, que hay que remitirlo, no solo a los grupos, sino también hay que comunicarlo a los propios procuradores".

En cuanto al calendario más próximo del Parlamento de Castilla y León, lo más apremiante, como reconoció Francisco Vázquez, "es reunirse con los grupos de las Cortes, cuando estén constituidos todos, para que se pueda avanzar por parte de la Presidencia de la Cámara un candidato a la Presidencia de la junta de Castilla y León en un debate de investidura". Debate que, según el jefe del Legislativo, tiene de plazo para llevarse a cabo hasta el próximo 7 de mayo.

Finalmente, también deberán abordarse en el corto plazo otros aspectos que se incluirán en el orden del día de varios plenos ordinarios y extraordinarios a celebrarse en los próximos meses. Figura aquí la designación de senadores, la composición de la Comisión Mixta de Transferencias y cuestiones relativas al calendario de iniciativas y que hay que aprobar por parte de la Mesa para que en los diferentes periodos de sesiones los grupos puedan presentarlas.

Negociaciones de gobierno con Vox

El también secretario autonómico del PP y presidente de las Cortes marcó este lunes distancia entre el acuerdo alcanzado con Vox la semana pasada en Extremadura y la negociación abierta en Castilla y León, tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. “Cada comunidad autónoma tiene peculiaridades”, dijo al ser preguntado por si el pacto extremeño puede ser un preludio de lo que ocurra en su tierra.

En una declaración a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes, Francisco Vázquez evitó dar detalles sobre las conversaciones abiertas entre el PP y Vox en la Comunidad, donde hace una semana cerraron un acuerdo previo a la constitución de la Cámara.

"Vamos a ir avanzando sobre esos temas", apuntó el secretario autonómico del PP, quien evitó aclarar “nada” sobre la negociación y su rumbo en Castilla y León. “Lo que sí que digo es que sobre esos temas hay que ir avanzando, pero es lo que te puedo decir ahora. Nada más”, sentenció, informa Ical.

Precisamente, este viernes el presidente del PPCyL y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó que se iban a producir “contactos informales” con Vox “en los próximos días” y dejó claro que el pacto de Extremadura “no influye en nada” en la negociación iniciada en Castilla y León.