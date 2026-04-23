Mañueco, sobre la 'prioridad nacional' de VOX: "Hablaremos cuando se concrete y cuando se firme lo explicaremos"

Alfonso Fernández Mañueco junto a Francisco Álvarez en la entrega de los I Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León.ICAL

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Una vez más VOX no estuvo presente en Villalar. Ningún dirigente acudió a los actos en el municipio vallisoletano, pero este Día de Castilla y León es diferente. El futurible pacto entre el PP y los de Abascal hace que VOX no esté físicamente en Villalar, pero sí en el ambiente y en los discursos políticos. Por el momento no hay acuerdo entre las dos formaciones, pero los pactos en Extremadura y Aragón dejan entrever cómo será el acuerdo en la Comunidad y ahí se encuentra la denominada 'prioridad nacional' de VOX. Un asunto que se ha incluido en las otras dos comunidades autónomas y que Alfonso Fernández Mañueco, al ser preguntado por los periodistas, aseguró que se explicará cuando llegue el acuerdo: "Hablaremos de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme. Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle".

Algunos de los aspectos que recoge la 'prioridad nacional' de VOX consisten en devolver a los menores migrantes no acompañados a sus países, prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda pública y excluir de las ayudas a las personas irregulares, menos en los casos de urgencia vital.

Por el momento no hay un acuerdo entre el PP y los de Abascal, pero el presidente de la Junta en funciones se comprometió a "trabajar para tener un Gobierno estable para la próxima legislatura en nuestra comunidad autónoma".

"En los próximos días, en las próximas semanas trabajaremos con intensidad, pero trabajaremos también con tranquilidad para tener un proyecto de futuro para Castilla y León", significó el presidente de la Junta en funciones desde Villalar de los Comuneros.

El también líder del PPCyL sostuvo que lo importante es "el proyecto de futuro" para la Comunidad "más allá de cualquier consideración o medida puntual". Unas medidas que, tal y como aseguró tras entregar los Premios de la Música Folk y Tradicional, serán explicadas "cuando llegue el momento".

Figaredo

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, informó de que las conversaciones con el PP para formar un gobierno de coalición en Castilla y León están aún en una fase inicial, aunque trasladó su esperanza de que el acuerdo se cierre "pronto".

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR' en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Figaredo detalló que las partes están "intercambiando los primeros papeles y borradores todavía" y "con mucho lío", pero eludió entrar en más detalles apelando a la "confianza" que se profesan los equipos negociadores.

"En Vox siempre hemos protestado cuando ha habido filtraciones (...) y si me pongo a destripar (el contenido) sería romper la confianza de las partes", argumentó el también portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox. En cualquier caso, dijo que espera que el acuerdo llegue "pronto".

Figaredo no detalló si el concepto de 'prioridad nacional', que Vox sintetiza en que los españoles sean los primeros a la hora de recibir viviendas públicas o ayudas sociales, figurará en el pacto de gobierno de Castilla y León, pero otros dirigentes de Vox ya han avanzado su pretensión de que así sea.

El 14 de abril se constituyeron las nuevas Cortes de Castilla y León y, a partir de ese día, el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, tiene 15 días para consultar a los grupos políticos y proponer a un candidato para presidente de la Junta. Si en el plazo de dos meses desde la constitución de las Cortes no se ha investido a un presidente, la Cámara se disolverá y se convocarán nuevas elecciones.

Carlos Martínez

La polémica por la 'prioridad nacional' está servida y este 23 de abril ha sido muestra de ello, el PSOE criticó duramente este concepto de VOX. El secretario autonómico, Carlos Martínez, defendió que Mañueco "no debería pasar la línea roja" de estas peticiones de los de Abascal: "Los derechos de la ciudadanía en toda democracia implican no tener que mirar el carnet de dónde has nacido, de qué raza eres o a quién amas".

“Es una puerta muy difícil de entender por una parte de la sociedad, que es la de Castilla y León, que pretende ser una sociedad libre, igualitaria y justa”, explicó Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, durante su intervención ante los medios después de participar en la ofrenda que el PSOE de Castilla y León realizó ante el monolito de los comuneros.

Todo ello tras conocerse “cómo van cayendo, en cascada”, los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, que anticipan, según Martínez, el de Castilla y León, en una consumación de “la puesta en venta de los derechos de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos”.

Lamentó, por ello, el líder socialista en la Comunidad que “todo vale para ostentar el poder” al Partido Popular, “incluido ese principio de nacionalidad que retuerce la realidad para intentar volver a marcar, de alguna forma, a aquellos que no han nacido en esta tierra”, y frente a lo que situó la “resistencia” de las “dos millones y medio de almas” que viven en Castilla y León pero también de los “millón y medio de ciudadanos que han tenido que salir fuera de nuestra comunidad”.

“A ellos no les gustaría que se aplicara ese principio de nacionalidad”, sostuvo el secretario general del PSOE de Castilla y León, que recordó además que la migración es “el revulsivo más importante y, seguramente, la última de las esperanzas para un territorio” como Castilla y León. “No solamente desde el punto de vista laboral, sino social, histórico y desde la realidad de una comunidad que todavía hoy tiene como mayor problema la despoblación y la falta de oportunidades”, subrayó.

Continuó Martínez con su crítica al Partido Popular, y en concreto a su líder en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por “dar la espalda al pueblo” al limitar su presencia hoy en Villalar a la entrega de los primeros Premios de la Música Folk y Tradicional a primera hora de la mañana, generando con ello “ese desapego entre la sociedad y la Junta”.

“No es de recibo que tengamos un presidente que, en una nueva legislatura, vuelva a cometer los mismos errores del pasado”, sostuvo Martínez, definiendo a Mañueco como “un mal gobernante que no escucha a su pueblo” en un día “de reivindicación” en el que el líder socialista quiso felicitar a todos los castellanos y leoneses desde Villalar como “punto neurálgico” de la Comunidad y tanto de sus “reivindicaciones históricas” como de las “problemáticas y soluciones que tienen que plantearse en momentos como este”.

Óscar Puente

Las críticas también llegaron desde el Gobierno de España. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lamentó el "mensaje xenófobo y racista" del principio de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos de gobiernos autonómicos entre Vox y PP, un "desastre" que "pronto" se plasmará en un "pacto" también en Castilla y León.

Tras participar en un acto ante el monolito a los Comuneros en Villalar junto a otros miembros del PSOE, Puente censuró, en declaraciones recogidas por Europa Press, el principio de "prioridad nacional" de PP y Vox, el cual es, a su juicio, "un mensaje que retrotrae a los años 20 y 30 del siglo XX, lo peor del siglo XX".

"Es un desastre", aseguró, para advertir de que ese "desastre" llegará a Castilla y León, una "tierra que pronto tendrá seguramente ese pacto y que si no fuera por los migrantes, pierde población". "No sé que sería de Castilla y León sin la inmigración. Esta es una tierra que tiene un saldo vegetativo negativo, aquí se muere mucha más gente de la que nace y sujetamos poblaciones gracias a la gente que viene", apuntó.

Asimismo, recordó que la ciudadanía de Castilla y León es un "pueblo inmigrante", ya que "hay un millón y medio de castellanos y leoneses fuera", por lo que "alguien les tiene que acoger en algún sitio".

"Todo eso combinado, habla muy mal de decisiones que no tienen absolutamente nada que ver con el bienestar de la ciudadanía. La emigración es una oportunidad, no es un problema", clamó el político socialista.

Además, Puente defendió que "detrás" de la migración "hay una política de dignidad con el ser humano". "Quien no cree en ella, pues hace las cosas que ha hecho en Extremadura y las que está haciendo en Aragón", afeó, para avisar de que son "malos tiempos" para los territorios que por desgracia "tienen gobiernos absolutamente reaccionarios". No obstante, el ministro expresó su confianza en que este "tiempo pasará".