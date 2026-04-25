Ópticos-optometristas de Castilla y León apelan a la prevención visual ante el eclipse total del 12 de agosto

Ópticos-optometristas de CyL apelan a la prevención visual ante el eclipse total del 12 de agosto.ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CYL

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCyL) ha apelado a la prevención visual ante el eclipse total del 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que atraerá a miles de ciudadanos, aficionados y turistas especializados.

Sin embargo, la espectacularidad del evento convive con un "riesgo real" para la salud visual si no se adoptan las medidas de protección adecuadas, según ha advertido el COOCyL a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Según la información oficial del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse será total en gran parte de la mitad norte peninsular, lo que sitúa a Castilla y León en una posición destacada para su observación.

El eclipse comenzará en torno a las 19.30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.30, en un contexto especialmente singular, puesto que el sol estará muy bajo sobre el horizonte, ya próximo a su puesta.

Esta circunstancia, que permitirá obtener imágenes espectaculares y facilitará la observación del fenómeno en combinación con el paisaje, puede también inducir a una falsa sensación de seguridad.

La vicedecana del colegio, Ana Belén Cisneros, ha señalado que la baja altura del sol "no reduce el riesgo", puesto que "la radiación será igual de peligrosa para la retina", al tiempo que ha incidido en que "no mirar directamente al sol sin protección adecuada es fundamental, ya que puede provocar daños oculares irreversibles en cuestión de segundos".

El principal riesgo es la denominada retinopatía solar, una lesión en la retina provocada por la exposición directa a la radiación del sol, un daño especialmente peligroso porque no produce dolor inmediato, lo que puede hacer que muchas personas no sean conscientes de la lesión hasta horas o incluso días después.

En este contexto, el Colegio de Ópticos-Optometristas ha asegurado que la única forma segura de observar el eclipse es mediante el uso de gafas homologadas para observación solar, que deben cumplir la normativa internacional ISO 12312-2.