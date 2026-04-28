El fenómeno del 'día espejo' del eclipse llega a Soria: el truco de los expertos para elegir el mejor punto de observación

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria se prepara para ser uno de los epicentros mundiales del eclipse solar de 2026, y la cuenta atrás definitiva empieza este martes, 28 de abril. Gracias al fenómeno conocido como 'día espejo', los expertos en divulgación astronómica recomiendan utilizar estos últimos días de abril para realizar pruebas de campo. Al estar el sol en una trayectoria idéntica a la que tendrá durante el eclipse, los ciudadanos pueden seleccionar con antelación y total precisión los mejores miradores y puntos de observación en el territorio soriano.

La astronomía da una primera oportunidad para comprobar la idoneidad del lugar elegido para ver el eclipse de sol en este mismo mes de abril. Del 28 al 30 de abril, y especialmente el miércoles 29 de abril, el sol estará aproximadamente a la misma distancia del solsticio de verano que el 12 de agosto.

Esto se traduce en que su posición será prácticamente la misma que el día del eclipse. Así, en el atardecer de estos días se puede acudir al lugar seleccionado para ver el eclipse y comprobar qué tal se observará en su momento. Si en estos días de abril la vista es buena, lo será en agosto (meteorología mediante). Si a finales de este mes no se observa bien, hay tiempo para buscar otro lugar y no perderse el fenómeno astronómico.

Así lo recoge por ejemplo el astrofísico José Manuel Martín. "Sí, es cierto. Entre el 28 y el 30 de abril el Sol hará un camino muy similar al del 12 de agosto porque son fechas equidistantes al solsticio de verano, el 21 de junio. El Sol hace el camino inverso a partir del solsticio de verano" y por tanto para el 12 de agosto volverá a situarse en un punto muy cercano al de estos días.

También divulgadores como José Luis Crespo advierten de lo conveniente de mirar al cielo en estas fechas. "Este eclipse que vamos a vivir el 12 de agosto tiene un gran problema: puede ser que te lo pierdas por completo". Durará menos de minuto y medio, y si se ha escogido un lugar desde el que no es visible se perderá una oportunidad única.

Por ello el 28, 29 y 30 de abril es buena idea aprovechar la oportunidad que da la naturaleza. Sobre las 20.30 horas el sol 'avanzará ' su posición para el día señalado. Eso sí, conviene mantener las precauciones para preservar la salud ocular, que el astro rey tendrá también la misma 'fuerza' y no por ser un anticipo se vuelve inocuo.