El Ayuntamiento de Soria presenta la web del eclipse solar para vivir «el mayor evento del año»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, presentó este miércoles la web que el Consistorio ha lanzado con motivo «del mayor evento de este año, el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto» y que sitúa a Soria, dentro de la franja de totalidad del fenómeno astronómico, como uno de los lugares privilegiados para contemplar este evento. No en vano, destacó Santos, Soria es un lugar estratégico para «ver el eclipse en primera fila». La dirección de la web es https://eclipse.turismosoria.es/

La titular de Turismo destacó que la web, dirigida tanto a turistas como a ciudadanos de Soria, «es sencilla y amable y destaca por qué ver este fenómeno en Soria» asegurando que la provincia se encuentra en la franja de totalidad «y no hay muchos sitios en el mundo donde verlo mejor que en Soria».

La web dispone de información de primera mano «con una cuenta atrás, datos generales con las horas de parcialidad y totalidad, fases, charlas...», aseguró Santos que añadió que «Soria va a tener 102 segundos de totalidad, es uno de los lugares donde más va a durar el eclipse. Donde más tiempo se va a hacer de noche siendo de día».

Santos también incidió en que la web cuenta con información útil y de interés para todos los usuarios. Por ejemplo, «la temperatura durante este tiempo va a descender entre 4º y 6º, se van a ver las estrellas, también se va a poder contemplar Venus... Va a ser un momentazo», apostilló la concejala añadiendo que «va a ser un hecho conmovedor y único en la vida».

En la web también se van a ir colgando las charlas realizadas así como anunciando las programadas sin olvidar «recomendaciones esenciales sobre seguridad entre las que sin duda destacan las gafas que hay que usar y cómo usarlas. Tienen que estar homologadas y no caducadas» apuntando Santos que «el Ayuntamiento va a comprar 15.000 gafas que va a repartir en las diferentes charlas y actos que se van a realizar ya que queremos entregarlas junto a información importante sobre el evento astronómico» sobre todo, añadió, «de cara a proteger los ojos de niños y mayores».

Junto a todo ello, la web dispone «de información del lugar que el Ayuntamiento ha elegido para poder observar el eclipse: Valonsadero. Vamos a poner autobuses que realizarán el trayecto circular entre Soria y el monte, baños, guardacascos, puestos ambulantes con comida, bebida... Pero sin música». Y es que la finalidad es que el evento acerque a todas las personas a la naturaleza, no montar una fiesta como San Juan.

El objetivo del Consistorio es que la gente «se desplace a Valonsadero de forma gradual». Para ello, «vamos a contar con actividades durante todo el día que culminarán a las 19.30 horas con el eclipse. Se van a poder visitar las pinturas rupestres, van a organizarse gyncanas...». Además, continuó, la jornada no concluirá con el eclipse de Sol ya que el 12 de agosto podrán verse las Perseidas por lo que «la intención es que la gente alargue y pueda disfrutar por la noche de este acontecimiento».

Otro de los apartados de la web son los voluntarios. «Ya llevamos una treintena pero esperamos ampliar este número a medida que se vaya acercando la fecha», indicó Santos que concluyó que «la web es dinámica y se irá actualizando con nueva información de interés a medida que vaya produciéndose así como las charlas, cuyo material se irá colgando también para que los usuarios puedan estar informados».