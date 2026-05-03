Extensión Agraria Digital alcanza 240 actividades formativas y de transferencia tecnológica al sector agrario en su primer año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El programa Extensión Agraria Digital, impulsado por la Junta de Castilla y León para facilitar la transferencia de conocimiento innovador al sector agrario, ha superado las 240 actuaciones de formación y transferencia tecnológica en su primer año de actividad.

Esta iniciativa, que facilita formación técnica mediante jornadas presenciales y online en temas que cuenten con utilidad práctica y aplicación directa en el campo, cuenta con un importante soporte digital gracias a su página web y perfiles en las principales redes sociales, cuyos contenidos han superado las 375.000 visualizaciones, según la Junta.

En este primer año se han desarrollado 59 talleres presenciales, dos de los cuales se imparten en la actualidad. A través el aula virtual, el número de horas lectivas a nivel global ha alcanzado las 860, y el de asistentes, que han valorado las formaciones con un 9 sobre 10, roza los 1.400.

Mientras, en los webinars accesibles a través de la página oficial del programa , el número de cursos ha sumado un total de 184, con más de 7.700 visitantes únicos y 18.500 visualizaciones.

A esto hay que agregarle el contenido que el programa ha difundido mediante sus perfiles en las principales redes sociales (Instagram, LinkedIn, Facebook y X). Con una comunidad de cerca de 1.600 seguidores, el programa ha alcanzado más de 357.000 visualizaciones y 10.000 interacciones, siendo los testimonios reales los contenidos más reproducidos.

En este sentido hay que indicar que dichos testimonios han sido protagonizados por algunos de los 40 agricultores y ganaderos que integran el grupo denominado ‘Agroentusiastas Digitales’, colaboradores del programa Extensión Agraria Digital, en los que dan a conocer los motivos que han hecho que apostaran por la digitalización de sus explotaciones, además de explicar las ventajas que supone en su día a día la utilización de esos sistemas y aplicaciones.

Asimismo, a lo largo del primer año de vigencia del programa, se han sumado hasta 75 entidades colaboradoras tanto del sector agrario como del tecnológico, académico, científico y administrativo.

De forma complementaria e incluida dentro del programa Extensión Agraria Digital, la Junta ha puesto en marcha la iniciativa CyL Digital Agro. Esta propuesta busca mejorar la competitividad del sector, optimizar los recursos y fomentar el relevo generacional a través de las nuevas tecnologías.

Aprovechando el bagaje del programa CyL Digital de formación gratuita en competencias digitales de la Junta de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha incorporado clases especializadas en aplicativos y plataformas digitales del ámbito agrario dirigidas a los profesionales del campo.

Desde su puesta en marcha, en febrero del año pasado, más de 1.200 personas han pasado por los 37 cursos que, tanto de forma presencial (en los ocho Centros Integrados de Formación Profesional Agraria -CIFPA-) como online, se han impartido y que han tratado temas como gestión de datos meteorológicos en tiempo real, herramientas digitales para la bioseguridad en ganadería, uso del Cuaderno Digital de Explotación (CUECyL) o gestión del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACyL), por ejemplo.