El turismo rural de Castilla y León lleva al Congreso un plan para revitalizar los pueblos

El turismo rural traslada al Congreso de los Diputados un plan de propuestas para revitalizar los pueblos de España.REDTUR

Publicado por Víctor Sahagún Pedrero

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El turismo rural traslada al Congreso de los Diputados el plan de iniciativas para revitalizar los pueblos de España y garantizar de ese modo el futuro del mismo.

Durante esta reunión, expusieron las necesidades del sector del turismo rural que como señalan desde Redtur, se consolida como la "herramienta más eficaz para combatir la despoblación y el abandono de nuestro entorno natural". Desde la delegación afirman que "no se trata solo de atraer viajeros, sino de crear un ecosistema que permita a las familias vivir con dignidad en su lugar de origen, frenando así el éxodo hacia las grandes ciudades".

En el encuentro participaron los representantes de la Red Española de Turismo Rural (Redtur) y los parlamentarios del Partido Popular, como informa la red en su nota de prensa.

Los puntos clave que se trataron fueron desde el impulso a la digitalización para superar la brecha digital en las zonas rurales y así "mejorar la gestión y la visibilidad de los alojamientos", el apoyo fiscal y normativo con "incentivos" para los emprendedores rurales que fijen su vivienda y negocio en pequeños municipios, la sostenibilidad y protección con el objetivo de proteger el patrimonio local mientras se genera empelo y la regulación estricta de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y así diferenciar el turismo rural profesional con el alquiler vacacional de corta duración.

Luis Chico presidente, de la asociación de empresarios de Turismo Rural de Castilla y León y portavoz de Redtur tras la reunión ha señalado que: “El turismo rural no es solo ocio; es una herramienta de cohesión territorial y justicia social. Apostar por un modelo reglado y profesional es apostar por el futuro de la España rural". Así pues, Chico añade: “Esperamos que estas peticiones sean el inicio de una colaboración estrecha y transformadora. Si el turismo rural crece, nuestros pueblos permanecen vivos".