Soria impulsa su turismo con 9 planes que movilizan una inversión de 20 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria está inmersa en un ambicioso plan para dar un impulso y modernizar el turismo. A través de los denominados Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) nueve municipios de la provincia están en plena ejecución de varias actuaciones que movilizan inversiones por casi 20 millones de euros con financiación procedente en su mayor parte de fondos europeos. Siete de los nueves planes concluyen su plazo de ejecución el próximo 30 de junio por lo que los Ayuntamiento apuran licitaciones y certificaciones para completar su desarrollo y evitar la pérdida de fondos.

El barco turístico que surcará el Duero en la capital, el nuevo planetario de Borobia, la conversión de San Esteban en un destino turístico inteligente, una nueva vía ferrata en Tierras Altas, actuaciones en el raso de la Nava o la nueva iluminación de Medinaceli son algunas de las actuaciones más destacas. El objetivo no es otro que contar con nuevas herramientas que impulsen la llegada de turistas a la provincia y lograr aumentar el impacto económico del sector.

Los planes se están desarrollando en Soria, Tierras Altas, San Esteban, Borobia, Berlanga de Duero, Medinaceli, Duruelo y Covaleda. Además, la Diputación coordina el plan Celtiberia que actúa en los yacimientos de Numancia, Uxama o Tiermes. Cabe explicar que todos los planes salvo los de Duruelo y Covaleda son extraordinarios y son estos los que tienen el plazo de finalización para 30 de junio, aunque la justificación se alarga tres meses más. Tanto Duruelo como Covaleda tienen prórrogas concedidas dentro de los planes ordinarios y su ejecución se va a 2027 y 2028.

La ejecución está dejando importantes proyectos en los citados municipios, pero también un importante quebradero de cabeza para los Ayuntamientos. La llegada de fondos europeos precisa de un importante esfuerzo administrativo para completar los procesos de justificación y en muchos casos se trata de Consistorios con escasa capacidad técnica por su propio tamaño. Además, en ocasiones también han tenido que lidiar con bajas, contratos desiertos y modificaciones en los proyectos. Por delante tienen dos meses de trabajo intenso para completar todos los procedimientos y evitar de esta forma que tengan que devolver aparte de los fondos.

La capital de la provincia está ejecutando el denominado Soria Orígenes que permite desarrollar una inversión de 2,5 millones de euros. En el plan se incluye una de las actuaciones más emblemáticas con la instalación de un barco turístico que ‘unirá’ Soria con Los Rábanos siguiendo el curso del Duero. El plan avanza a buen ritmo con las consultorías y los estudios técnicos completados. Esta misma semana la concejala de Turismo, Yolanda Santos, avanzaba que el barco llegará a tiempo para cumplir con los plazos. Soria Orígenes centra esta parte de su actuación –el plan era más amplio– en ahondar en el potencial turístico del Duero a su paso por la capital.

Por volumen económico, el PSTD más importante es el que coordina la Diputación provincial de Soria bajo el nombre Celtiberia Soria que centra sus actuaciones, con 3 millones de euros, en los yacimientos de Numancia, Uxama y Tiermes, aunque también cuenta con mejoras para el GR-86. La ejecución ya ha superado el 60% y en estos dos meses se avanzará en el resto de actuaciones pendientes. Entre las actuaciones destacadas está la restauración del GR-86, nuevos planes directores para los yacimientos, creación de contenidos digitales, mejora en el aula arqueológica de Garray o nuevas infraestructuras ciclistas como estaciones de reparación y de carga de vehículos eléctricos.

También cerca de los tres millones de euros se queda el plan La Huella de la Trashumancia que está transformando el potencial turístico de la comarca de Tierras Altas. Desde la Mancomunidad, que gestiona el desarrollo de las actuaciones, explicaron que está todo licitados salvo dos actuaciones aunque advierten de un «importante retraso» en las obras del museo de las estelas funerarias y la rehabilitación de la torre del homenaje del castillo de Magaña. En este plan se incluye también el gran sendero de Tierras Altas, la vía ferrata de San Cabrás, nuevos itinerarios temáticos, estaciones de préstamo de bicicletas e incluso sensores de incendios en el valle del Alhama.

El proyecto de Borobia gira en torno al cielo y la naturaleza y cuenta con 1,4 millones de euros. Ya tiene todas las licitaciones en marcha y ahora está pendiente de poder utilizar las bajas en otras actuaciones. Entre las actuaciones más destacadas está el nuevo planetario, anexo al observatorio, cuya cúpula se instalará en los próximos días. Por su parte, San Esteban de Gormaz cuenta con un presupuesto de 1,8 millones para su plan Puro Duero, tierra de frontera que persigue convertir el municipio en «en un destino turístico sostenible, digital y competitivo». Entre las diferentes propuestas destacan la recuperación de las riberas del Duero, la mejora de la iluminación, el uso de experiencias interactivas y digitalización o la puesta en marcha de un centro de interpretación del románico.

Las dos últimas localidades en sumarse a estos planes fueron Medinaceli y Berlanga, ambos con 1,5 millones de euros. En Medinaceli se ha cambiado la iluminación y también se ha actuado en la rehabilitación de dos fuentes romanas, además de habilitar un albergue como centro de interpretación. En Berlanga se apuesta por la mejora de la eficiencia energética en el Palacio, la creación de una marca y una web para potenciar el turismo, la reconstrucción virtual del patrimonio de la localidad o una guía interactiva multimedia del castillo.