La Junta activa ayudas por 6,6 millones para impulsar la creación de empresas en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) convocó subvenciones por importe inicial de 6,6 millones de euros destinadas a financiar proyectos de creación de empresas en la Comunidad, con el objetivo de favorecer nuevas iniciativas empresariales y fomentar el empleo y el autoempleo.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva y está dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos de inversión para poner en marcha una nueva actividad subvencionable en Castilla y León, perteneciente a los sectores económicos recogidos en la resolución.

La línea de ayudas busca facilitar la financiación de proyectos empresariales en el territorio autonómico para promover tanto la creación de empresas como la generación de puestos de trabajo por cuenta ajena y el autoempleo vinculado a estas iniciativas.

El importe global de la convocatoria podrá ampliarse hasta los diez millones de euros, conforme a la normativa autonómica de subvenciones. La ayuda consistirá en un porcentaje fijo del 35 por ciento sobre el coste subvencionable, al que podrán añadirse incrementos adicionales del cinco y del diez por ciento en función de distintos criterios de cuantificación.

Además, los proyectos ubicados en localidades incluidas en el programa de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025 podrán recibir una subvención fija del 75 por ciento sobre el coste subvencionable.

La convocatoria contempla también anticipos de hasta el 50% de la ayuda concedida, previa constitución de garantías.

Las subvenciones se regulan mediante la Orden EYH/201/2025, de 3 de marzo, y el plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, tras la publicación del extracto en el Bocyl, y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.