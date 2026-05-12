La patronal de Soria busca trabajadores de la construcción ante la "acuciante" falta de mano de obra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebra este jueves, 14 de mayo, el II Encuentro sectorial dedicado al sector de la construcción, una iniciativa dirigida a conectar empresas que necesitan incorporar trabajadores y personas en búsqueda de empleo, dando así respuesta a uno de los problemas más acuciantes que atraviesa actualmente la construcción en la provincia, la dificultad creciente para encontrar mano de obra.

El evento, subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León dentro de la III Medida del Acuerdo de Diálogo Social para el desarrollo de la Política Social de Vivienda 2024-2027 y enmarcado dentro de las acciones que FOES viene desarrollando para dinamizar el mercado laboral soriano, se plantea como un espacio práctico y dinámico de conexión directa entre oferta y demanda en el ámbito de la construcción.

La iniciativa tendrá lugar en las Aulas de Caja Rural de Soria (calle Diputación, número 1 -2ª Planta), a partir de las 09.00 horas, y se plantea como un espacio práctico en el que los asistentes podrán conocer de primera mano las posibilidades laborales que ofrece actualmente la construcción y acercarse a la realidad actual del sector, según ha informado FOES.

Para ello, la jornada 'Oportunidades de empleo en la construcción' contará con una feria de empleo en la que participarán empresas del sector, así como de ámbitos afines y actividades complementarias (como fontanería, electricidad o carpintería metálica, entre otros).

El formato de la jornada permitirá a las empresas participantes mantener entrevistas con potenciales candidatos, identificar perfiles de interés y trasladar de primera mano sus vacantes. Asimismo, las empresas podrán dar a conocer su actividad, contribuir a mejorar la imagen del sector y acercar sus oportunidades laborales reales a un público diverso, desde personas sin experiencia que buscan incorporarse al mercado e iniciarse en el sector hasta profesionales con trayectoria, contribuyendo así activamente a favorecer la incorporación de nuevos trabajadores.

Por su parte, los participantes tendrán la oportunidad de informarse sobre los perfiles profesionales más demandados y las oportunidades reales de empleo existentes, y presentar directamente su candidatura a las empresas del sector. Por ello, la organización recomienda a los asistentes acudir con varias copias de su currículum actualizado para facilitar su participación en los procesos de selección que se desarrollarán durante la jornada.

El encuentro está dirigido tanto a personas con experiencia como a personas que estén valorando incorporarse a este ámbito, incluyendo jóvenes, desempleados o personas en proceso de reorientación laboral que estén interesados en iniciarse en el sector, que continúa ofreciendo múltiples opciones de incorporación.

En este sentido, la cita pretende también poner en valor las oportunidades que ofrece la construcción, un sector que continúa evolucionando y que demanda cada vez perfiles más diversos y especializados.

Atender las necesidades empresariales

FOES lanza esta acción ante una situación de "partida preocupante". Casi ocho de cada diez empresas sorianas reconocen tener serias dificultades para cubrir sus plantillas, tanto en perfiles cualificados como en puestos de entrada. La construcción vive una situación especialmente preocupante, con un problema de mano de obra que está afectando ya a la competitividad de las empresas. La escasez de relevo generacional, el escaso atractivo que el sector despierta entre los jóvenes y el desplazamiento de trabajadores hacia otras zonas están mermando de forma sostenida la capacidad del tejido empresarial soriano para desarrollar su actividad con normalidad.

Frente a este escenario, FOES impulsa esta iniciativa con un doble objetivo, señala. Por un lado, acercar a las empresas a las personas que buscan empleo. Por otro, contribuir a cambiar la percepción de la construcción como salida profesional, poniendo en valor que se trata de un sector estable, con proyección y en proceso de tecnificación creciente.

Con esta actuación, FOES señala que "refuerza su compromiso con el tejido empresarial soriano, contribuyendo a dar respuesta a uno de los principales retos actuales: la falta de mano de obra en sectores clave para la economía provincial".

Por ello, desde FOES se considera "especialmente relevante" la participación del tejido empresarial del sector, dado que este tipo de iniciativas contribuyen de manera directa a mejorar el ajuste entre oferta y demanda de empleo en un ámbito estratégico para la provincia.