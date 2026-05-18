El hospital de Salamanca domina la captación de los MIR en el ecuador de la elección de plazas

Publicado por Diego González Valladolid Creado: Actualizado:

El tablero de elección para los Médicos Internos Residentes (MIR) cada vez tiene más huecos ocupados en Castilla y León llegado el ecuador de la convocatoria. Si no hay forma de que las gráficas se desliguen de su línea ascendente, el alto ritmo de adjudicación impera en la región después de haberse completado en nueve días más de la mitad de las 570 vacantes con las que se desplegó la oferta a los aspirantes. Mejore o empeore la evolución frente a años anteriores, el hecho que vuelve a resultar evidente en un llamamiento a los futuros médicos es que Salamanca es el destino preferente para los que optan por aceptar el reclutamiento de la Comunidad, de forma que ya tiene hasta 75 residentes bajo sus filas.

Si en números absolutos no puede resultar tan llamativo el dominio ‘charro’ en la captación de los MIR, basta un porcentaje para entenderlo. Y es que, de momento, se lleva un 23,5% de los residentes que continuarán su formación sanitaria en Castilla y León. Una cifra en la región que sería de lógica de contar con cuatro complejos, pero no es el caso al tener hasta 14 centros para elegir.

Es más, el siguiente con más ocupación de plazas es el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 59. Es decir, el Complejo Asistencial de Salamanca lo supera por 26 cupos completados, y eso que inició la convocatoria con una mayor oferta, con 102 opciones frente a las 82 en el centro hospitalario vallisoletano. Y más lejos se quedan el Río Hortega (46 plazas cubiertas), el Complejo Asistencial de León (44) y el de Burgos (43).

En conjunto, esos cinco hospitales marcan una línea divisoria en Castilla y León debido a que el resto de complejos provinciales apenas llegan a tener dobles dígitos en los recuentos. Se salva el Complejo Asistencial de Segovia, con 12 vacantes seleccionadas, pero el de Palencia se queda en nueve; el de Ávila, en ocho; el de Soria, en siete; y el de Zamora, en seis. A ellos se une el Hospital del Bierzo, con nueve residentes captados, mientras hospitales comarcales como el de Santos Reyes (Aranda de Duero), Santiago Apóstol (Miranda de Ebro), y Medina del Campo (Valladolid), aún no se han estrenado tras nueve días de convocatoria.

La clara dominancia de Salamanca en la captación de los MIR se vislumbra desde el inicio de la adjudicación, de forma que tras concurrir los primeros cinco días fue el hospital de la Comunidad que más plazas cubrió, con 41. Eso sí, no fue el primer centro en salir elegido, aspecto que correspondió al Río Hortega, que sólo tardó seis turnos en salir elegido por primera vez tras la elección d la vallisoletana Rebeca Abril, que optó por quedarse en su tierra para formarse en Aparato Digestivo durante los próximos cuatro años.

Es más, de esas primeras selecciones realizadas también se puede destacar otro hecho del Río Hortega, que fue el que mejor evolución obtuvo tras arrancar el periodo de elección al atraer 14 residentes más respecto el año pasado tras las 3.500 primeras peticiones. No sólo presentó una mejor evolución que su ‘colega’ regional, sino que también se impuso respecto a su principal ‘rival’, de forma que de forma que el Hospital Clínico Universitario de Valladolid crece en cinco aspirantes recibidos respecto a la convocatoria pasada, de 29 a 34.

Si esa otra cara del liderazgo del Río Hortega en Castilla y León podría ser, en parte, previsible, donde residió el mayor valor para el complejo vallisoletano en el inicio de adjudicación fue en su comparativa nacional, donde también dominó frente al resto. Y, además, con diferencia, ya que el siguiente hospital en aparecer en el ranking del Sindicato Médico de Granada fue el Ramón y Cajal, de Madrid, que sumó 11 aspirantes más respecto al año pasado en los primeros cinco días de convocatoria, mientras que los siguientes fueron Nuestra Señora de Valme, de Sevilla, con nueve más; o el Complejo Hospitalario Santiago Compostela, con seis más, al igual que el sevillano Virgen del Rocío. Por tanto, también se atisba que el Clínico de Valladolid se sitúa en una alta posición en el listado, justo por detrás de esos centros hospitalarios y situándose al mismo nivel que el Virgen de las Nieves y el San Cecilio, de Granada; el Virgen de Macarena, de Sevilla; el Eoxi, de Vigo; y el Son Espases, de Palma de Mallorca.

Por comunidades, no obstante, la situación del Río Hortega, del Clínico de Valladolid y del Complejo Asistencial de Salamanca no permitieron que Castilla y León liderase en el mayor recibimiento de MIR tras las primeras 3.500 primeras plazas adjudicadas, posición que perteneció a Andalucía, con 48 completadas más que el año pasado. Es más, tampoco ocupó el tercer escalón, con Extremadura por delante al sumar ocho. Y ya por detrás apareció la Comunidad, con seis vacantes completadas más y que, al margen de Valladolid, se dividieron entre el Complejo Asistencial de Ávila (2), de Burgos (18), de León (21), de Palencia (2), de Salamanca (40), de Segovia (4), de Soria (2) y de Zamora (2). Y a ellos se añaden las del Hospital del Bierzo (2), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León (1), y las unidades de Familia de Soria (2) y Salamanca (1).

Si bien Madrid fue la región con el mayor número de plazas elegidas, fue a su vez la que peor diferencia registró con 24 aspirantes menos de un año a otro. Una variación negativa que, además, se extrapoló a Cataluña (-12), País Vasco (-14) o la Comunidad Valenciana (-7), pese a ser tres de los cinco territorios con más vacantes cubiertas en los cinco primeros días de elección, con 508, 187 y 369, respectivamente.

Por provincias, Valladolid se situó a la cabeza del panorama nacional, con esas 21 adjudicaciones más logradas. Una cifra que sólo siguió de cerca Sevilla, con 17, mientras Málaga y Granada se encontraron por detrás al sumar 11 cada una. No obstante, la mayoría de estadísticas se definieron por su aspecto negativo, con los peores resultados en Madrid al perder 24 aspirantes de un año a otro, seguida de Barcelona, con 16 menos. En Castilla y León, el panorama fue desequilibrado, con sólo Soria repitiendo la favorable evolución tras cubrir tres plazas más, mientras que el resto cubre menos, como ocurre en Ávila (-2), Burgos (-5), León (-3), Salamanca (-4), y Zamora (-4). En Palencia y Segovia, el desarrollo es neutro.

Perspectivas que, sin embargo, varían según el paso de las jornadas, con las ciudades de Castilla y León quedándose atrás frente a Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, año tras año, se llevan los mejores pronósticos en las quinielas sobre los destinos. No es de extrañar, tanto por la fama que precede a sus diferentes hospitales en cuanto a formación e investigación, como por las plazas que están disponibles en las respectivas regiones, pero Castilla y León ya puede presumir de que uno de sus hospitales fue de los preferidos entre los aspirantes.