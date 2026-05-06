La sanidad de Soria incorpora a 4 de los 6 MIR que finalizan su formación

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria despidió a los 17 profesionales médicos internos residentes, MIR, y enfermeros, EIR, que han realizado su formación durante los últimos cuatro años los primeros y dos los segundos. Pero no todos se van, de los seis MIR que han finalizado su periodo de residencia en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, son cuatro los que ya han manifestado su intención de trabajar en Soria, en concreto en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, y podría ser uno más, según avanzó la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, en el acto de reconocimiento a los residentes, con la participación de formadores y familias.

El sexto MIR es de la especialidad de Salud Mental y de momento no se incorpora, aunque es uno de los servicios donde más se necesita refuerzo por las últimas jubilaciones y bajas laborales. De Gregorio anunció que está previsto la llegada de dos especialistas en Salud Mental, ya en junio, confirmó la directora médica del Complejo Asistencial Universitario, Marta León.

Los EIR que han acabado su formación son 11, de los que diez son de la especialidad de Familia y uno de Salud Mental, aunque los profesionales reconocieron que entrarán en la bolsa de empleo como el resto, ya que la especialidad de Familia no está reconocida en Castilla y León.

A mediados de julio finalizarán su residencia en Soria un especialista en Medicina Intensiva, dos en Interna y uno en Urología.

De Gregorio recordó que actualmente son 73 los profesionales formándose en hospitales y centros de salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, incluidos los 17 que se han despedido ahora. De ellos, 25 son MIR y 19 EIR de la especialidad de Familia, además de dos enfermeros, cuatro médicos y dos psicólogos en Salud Mental, a los que se suman cinco de Medicina Intensiva, ocho de Interna, tres de Radiodiagnóstico, tres de Urología y dos de Medicina del Trabajo.