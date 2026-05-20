Recogida de cable de Carlos Martínez tras conocer el "durísimo" auto judicial contra Zapatero: "Hay que dar la cara y asumir las decisiones políticas"

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que este miércoles ha defendido que "toca dar la cara" y "asumir decisiones políticas" tras la imputación en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por estar al frente de una presunta trama de tráfico de influencias, y ha tildado de "durísimo" el auto del juez José Luis Calama. Una recogida de cable del líder del PSOE en la Comunidad porque el día que saltó el caso Plus Ultra no pidió dar la cara ni asumir decisiones políticas. Se limitó a señalar en X que el expresidente tiene su apoyo y que "cansa la política de la condena anticipada". Este lunes una vez visto la totalidad del auto judicial, gira su discurso y, pese a mantener su "confianza personal" en Zapatero, ahora exige "tomar decisiones políticas" ante la primera imputación de un antiguo jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en el programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco recogida por Europa Press, Martínez ha admitido que "toda la militancia del PSOE" está "un poco en estado de shock" y con sensación de "perplejidad", pero ha señalado que es momento de "hacer frente a las adversidades" y "tomar decisiones políticas". "De una figura como el presidente Zapatero desde luego no es de los que pudiéramos ver venir, ¿no?", ha confesado.

Zapatero tiene su "confianza personal"

No obstante, Martínez ha insistido en que "investigar no es condenar" y que actualmente José Luis Rodríguez Zapatero tiene su "confianza personal" por "lo que ha representado para este país y para el PSOE".

"Lo digo sin pedir ningún privilegio, pero sí reclamando, de la misma forma que respeto a la justicia, reclamo también garantías, reclamo serenidad y reclamo rigurosidad en todo este proceso para no ejercer esos juicios paralelos que tanto daño hacen", ha apostillado el también exalcalde de Soria.

En este sentido, Martínez ha confesado estar "cansado" de "condenas anticipadas" y ha criticado que "los responsables políticos y la ciudadanía" están siendo obligados a "elegir entre la condena anticipada o la adhesión ciega".

"Creo que tenemos que huir de esos dos posicionamientos y respetar a la justicia, dejarle trabajar, dotarnos de transparencia para que tome sus decisiones y desarrolle el proceso que hoy por hoy se ha abierto sin hacer esa condena anticipada que tanto daño hace a la democracia", ha sostenido.

Elecciones Andalucía

Por otro lado, el líder del PSOE en Castilla y León ha reconocido que el PSOE "está obligado" a hacer "una reflexión interna y profunda" sobre el "desapego" en Andalucía y otras comunidades autónomas. "Estamos absolutamente obligados a poder abrir un debate sereno, interno, riguroso también sobre qué rumbo tiene que tomar las políticas públicas desde el punto de vista autonómico, que son absolutamente inexistentes para la ciudadanía", ha defendido.

Martínez ha sostenido que el PSOE tiene que intentar "reconectar con la ciudadanía" y ha defendido que "es un gran reto" que espera poder abordar en el Comité Federal convocado por el partido para el próximo sábado 27 de junio.

Además, Carlos Martínez ha criticado la estrategia del Partido Popular porque "no golpea la ideología, sino que sataniza siempre a una persona". "Lo vimos con Felipe González, lo vimos luego con José Luis Rodríguez Zapatero, ahora lo estamos sufriendo con Pedro Sánchez", ha justificado.

Según ha incidido, se trata de "una fórmula de éxito" que "deteriora la democracia y la confianza en las instituciones", pero que al final "produce una acción-reacción ante la propia ciudadanía".

Descarta un adelanto electoral

Martínez descartó la opción de un adelanto de las generales, previstas para 2027, y avisó: “Anticipar las elecciones ahora es como pegarse un tiro en la rodilla”. Un rechazo a adelantar las elecciones generales, a pesar de que reclamó a Mañueco en repetidas veces que adelantase los comicios autonómicos. Asumió en primera persona las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso de los Diputados y respaldó que no pretenda llamar a los españoles a las urnas en este momento, como pide la oposición, informa Ical.

Igualmente, el secretario general del PSCyL arremetió contra el "cinismo" del presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que reconoció tener "cierto cabreo" porque siempre surge algo en la actualidad que le permite "esconderse" y no dar explicaciones sobre el proceso de negociación abierto con Vox para formar gobierno en la Comunidad.

PP

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha denunciadocon contundencia que Carlos Martínez haya reiterado públicamente su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse su imputación judicial por su presunto liderazgo en una "trama criminal y su actividad como comisionista internacional". "Es vergonzante que el Partido Socialista de Castilla y León comience esta legislatura saliendo dos días consecutivos a defender a Zapatero, que está siendo investigado por estos gravísimos motivos. Nos da ya la medida exacta de lo que es el Partido Socialista en esta Comunidad".

"El Partido Socialista de Castilla y León y el señor Martínez son una extensión del sanchismo en esta comunidad. Lo han demostrado hoy de nuevo, saliendo a defender la degradación de un partido que está en plena descomposición", sentenció García.