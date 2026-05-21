La Junta cifra en 56 millones el impacto de la huelga de médicos en las cuentas de Castilla y León

Publicado por Santiago G. del Campo Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León cifra en 56.097.447 euros el impacto de los once meses de huelga de médicos en las arcas públicas de la Comunidad por la cancelación de 281.093 actos médicos, y hace un llamamiento a la ministra de Sanidad, Mónica García, a que se siente a negociar ya con los sindicatos médicos para resolver la situación.

El portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Economía en funciones, Carlos Fernández Carriedo, apuntó en la mañana de este jueves como principal impacto de la huelga el que ejerce «sobre las listas de espera, sobre las actividades que no estamos pudiendo realizar. Desde el día que comenzó la huelga, el 13 de junio del año 25 –hemos hecho ya once meses– son un total de 281.093 actos sanitarios que no se han podido realizar».

«De ellos, 5.149 son cirugías, 12.664 son pruebas diagnósticas, 82.963 son consultas externas de atención especializada y 158.590 son consultas externas de atención primaria. A eso se suman pruebas de laboratorio, rayos X, TAC, resonancias magnéticas, mamografías, pruebas de radioterapia, pruebas de anatomía patológica, pruebas de laboratorio o pruebas PET», añadió el consejero. «Si hacemos un coste de lo que esto supone, sabiendo lo que cuesta cada acto médico, el impacto que tiene sobre la Junta de Castilla y León es de 56.097.000 euros, que es el menor de los impactos, porque lógicamente el mayor es el que se produce sobre los pacientes y sobre los profesionales».

El consejero portavoz explicó, en respuesta a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el sistema sanitario «sufre en las listas, sufre en actos sanitarios que no se pueden hacer y sufre en coste económico, porque hay que compensar todas estas actividades con un esfuerzo económico mayor, del cual no hay ninguna capacidad de obtener recursos para abordar esta situación por parte de un Gobierno que encontramos absolutamente insensible». Un Gobierno de España que, a su juicio, es «insensible para los pacientes, insensible para las comunidades autónomas, insensible, como vemos, también para los profesionales».

«Llevamos prácticamente un año en el que, de una u otra forma y en los momentos claves, fundamentalmente una semana al mes, ha habido una huelga», recordó Carriedo, que subrayó la dificultad que supone en la mayor parte de los hospitales que en las tres semanas en las que no hay huelga se pueda recuperar toda la actividad que se pierde en una semana que hay huelga.

«Esto solo se soluciona con interlocución y acuerdo», recordó. «Y hay una parte que no se quiere sentar a dialogar, que es el Ministerio de Sanidad, que no está teniendo reuniones con los representantes de los trabajadores, que no quiere intentar acercar posturas, que no quiere sentarse para dialogar y que sin dialogar y escuchar es difícil aproximar posiciones diferentes y es imposible llegar a un acuerdo».

«Y al final los perjudicados somos todos los demás. Mientras la ministra no se sienta, no hace sus funciones, no dialoga y no intenta buscar un acuerdo, todos los demás estamos pasando dificultades. Muy especialmente las dificultades centrales las están pasando los pacientes, que muchos de ellos van a las consultas y luego no pueden ser atendidos», añadió.

El consejero recordó también la postura de los profesionales, «que sufren esta falta de diálogo por parte del Gobierno». Dificultades que «estamos pasando las comunidades autónomas, que gestionamos la sanidad, pero sin que seamos responsables para nada de ese estatuto marco que está causando esta huelga, pues estamos viendo cómo han aumentado los tiempos de atención y el número de personas que tienen que ser atendidas, en definitiva, en las listas de espera. Lo vemos con mucha preocupación, como es natural».

«No tenemos para nada la responsabilidad en este acuerdo marco que no quiere ser negociado por parte del Gobierno, pero sufrimos las consecuencias», lamentó el consejero portavoz, quien instó al Gobierno de España a que «se siente, que la ministra encuentre un momento entre sus quehaceres, que escuche a los médicos. No es tan difícil pensar que una de las funciones de la ministra de Sanidad tiene que ser hablar con los médicos y que alcance un acuerdo», ya que «no se trata de que ceda en todo», pero sí que «dé satisfacción» a «alguna de esas reivindicaciones, sobre las cuales en muchos aspectos los profesionales sanitarios tienen razón».

El 16,2% de los médicos secundó la huelga este jueves

El paro convocado este jueves en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos tuvo un seguimiento medio del 16,2%, con más de 8.000 consultas y 200 operaciones canceladas, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro, en el marco de la convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco, alcanzó una media del 21% en Atención Hospitalaria (964 profesionales en huelga) y del 7% en Atención Primaria (186 en huelga). En concreto, secundó la huelga un total de 1.150 facultativos de los 7.099 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana, según un comunicado de la Consejería de Sanidad recogido por Europa Press.

Por provincias, el seguimiento fue el siguiente: Ávila, 7,1%, 28 médicos en huelga; Burgos, 21,4%, 203 en huelga; León, 27%, 320; Palencia, 15,7%, 59 médicos; Salamanca, 13,6%, 195 facultativos; Segovia, 12,6%, 61; Soria, 21,1%, 45; Valladolid, 12,1%, 201 médicos; y Zamora, 8,7%, 38 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo tuvo un total de 4.748 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 280; Burgos, 525; León,1.829; El Bierzo,105; Palencia, 175; Salamanca, 546; Segovia, 245; Soria, 308; Valladolid Este, 469; Valladolid Oeste, 70; y Zamora, 196. De la misma manera, se canceló un total de 201 intervenciones quirúrgicas, 472 pruebas diagnósticas y 3.300 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.