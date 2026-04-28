Nueva concentración de médicos en el centro de Soria (fotos)

Reclaman un estatuto profesional propio, reconocimiento de la categoría y su abusiva jornada laboralMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

En Soria, la huelga médica alcanzó un seguimiento del 25% entre profesionales de hospital y atención primaria, situándose entre los más altos de Castilla y León debido al creciente descontento en la provincia. Esta situación se reflejó en una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno, donde alrededor de medio centenar de personas expresaron su malestar. Los participantes denunciaron que pueden llegar a trabajar hasta 70 horas semanales y que las guardias obligatorias se prolongan hasta los 55 años, lo que consideran una situación abusiva atribuida tanto al Ministerio de Sanidad como a la administración autonómica.

Las consecuencias de la protesta ya se han hecho notar en la actividad sanitaria, con la suspensión de operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas etc. Los sanitarios reclaman un estatuto profesional propio, mayor reconocimiento y una negociación real, al tiempo que critican que las propuestas ministeriales no son viables. El colectivo insiste en que continuará con las movilizaciones hasta alcanzar un acuerdo, defendiendo que su lucha busca garantizar la atención sanitaria en el futuro.