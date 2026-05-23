El ministro Hereu desbloquea el conflicto de Renault y empuja a la empresa a volver a negociar el convenio

Publicado por Santiago G. del Campo Valladolid Creado: Actualizado:

Éxito en la movilización de los trabajadores de Renault, que consiguieron este viernes paralizar la producción de las factorías y llamar la atención del ministro de Industria, Jordi Hereu. Consciente de la importancia de la automoción en el tejido industrial del país, en el comportamiento de las exportaciones y en el mantenimiento del empleo, el ministro se puso en contacto con la marca del rombo para exigir que reanude las negociaciones del convenio.

Con ese empuje de Hereu, la empresa convocó de urgencia la mesa negociadora. Los representantes de los trabajadores, pertenecientes a los sindicatos UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF están citados para el próximo martes, 26 de mayo, a las 17.30 horas de la tarde en Madrid, en la sede del Ministerio.

«Después de los parones que se han realizado en Renault de todos los trabajadores, con un seguimiento altísimo, ya que se ha parado la producción tanto en Valladolid como en Palencia como en carrocerías, nos han comunicado a través del secretario de la comisión negociadora que el Ministerio de Industria, con Jordi Hereu a la cabeza, se ha puesto en comunicación con la empresa y ésta nos ha comunicado que nos convocan a una reunión urgente el martes a las cinco y media de la tarde, a la comisión, nos imaginamos que para desatascar esta situación», explicó a los medios de comunicación Sergio García, delegado de CCOO en Renault España. «Nos ha pillado un poco de sorpresa, pero evidentemente las manifestaciones y los parones que ha habido en Renault han conseguido un seguimiento total, por lo tanto, vamos a ver cómo van procediendo en estos días».

UGT también valoró las movilizaciones, esta vez a través de un comunicado: «El éxito de las movilizaciones y paros convocados hoy en Renault han provocado el resultado deseado», aseguraron desde el sindicato. «El ministro de Industria del Gobierno de España ha convocado el martes 26 de mayo a las 17.30 de la tarde, a la empresa y a la comisión negociadora en la sede del Ministerio de Industria en Madrid, volviendo a sentar en la mesa a la dirección de la empresa».

Desde la Unión General de Trabajadores valoraron «positivamente» la involucración del ministro, Jordi Hereu, «en el intento de desbloqueo de la negociación entre empresa y sindicatos por la importancia del sector del auto en España, puesto que de este dependen muchos puestos de trabajo directos y de empresas auxiliares». También anunciaron que desde UGT acudirán, «como hemos hecho siempre, con espíritu de dialogo, con firmeza, seriedad y responsabilidad, para defender los intereses de las personas trabajadoras de Renault España».

Desde CSIF, por su parte, exigieron a la dirección de Renault España «que presente una propuesta digna y justa», tras la realización este viernes de 22 paros de una hora por parte de los trabajadores y trabajadoras de Renault España, así como concentraciones en los diferentes turnos de las factorías y centros de trabajo de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, para exigir que la dirección de la multinacional volviera a la mesa de negociación del convenio laboral «con una propuesta digna y justa». CSIF destacó la importancia de la unión sindical «para hacer frente al chantaje de la dirección».

Los sindicatos planeaban convocar huelga indefinida a partir del día 26, antes de conocer que la empresa les convoca a la mesa de negociación para desbloquear el convenio. Los paros de este viernes fueron convocados por todas las organizaciones sindicales con representación en la comisión negociadora. En la última reunión de la negociación del convenio, celebrada el pasado día 7, los sindicatos rechazaron la propuesta de la dirección y está rompió la negociación.

Garantías

«Reclamar más garantías del empleo, después de que la empresa haya retirado la adjudicación de nuevos vehículos para las plantas españolas de Valladolid y Palencia; mayores incrementos salariales que los ofrecidos para no seguir perdiendo poder adquisitivo (un 10% en la última década); una mayor reducción de los sábados trabajados; o una bolsa de horas mejorada son peticiones razonables y asumibles para la dirección de la multinacional y que merecen los esfuerzos de los trabajadores», explicó CSIF en un comunicado.

Los sindicatos que negocian el convenio de Renault destacaron el apoyo «masivo» de los trabajadores a las medidas de presión frente a Renault en unidad de acción por primera vez en más de 40 años. Los paros convocados para exigir a la empresa que vuelva a la mesa de negociación y lo haga con una oferta que «satisfaga» las pretensiones de los trabajadores junto a un plan industrial, y remarcaron que irían a la huelga indefinida en unidad de acción por primera vez desde hace más de 40 años, si la compañía no les convocaba antes del martes.

Los representantes sindicales de la plataforma conjunta que negocia el convenio, Adolfo Arnáez (UGT), Sergio García (CCOO), Susana Cocho (SCP), Miguel Ángel León (CGT) y Carlos Rodríguez (CSIF) encabezaron la primera protesta de presión frente a la empresa en Valladolid, acompañados de cientos de trabajadores, en una movilización frente a la puerta de la factoría de Montaje que se repitió en Palencia, Madrid y Sevilla.

El coordinador general de UGT Fica Renault España, Adolfo Arnáez, insistió en que el objetivo es que la empresa «se vuelva a sentar a negociar» porque en la última reunión de la comisión negociadora del nuevo convenio realizó «una propuesta de mínimos» y «se levantó de la mesa». «El conjunto de los trabajadores de Renault estamos exigiendo a la dirección de la empresa que vuelva a la mesa de negociación», dijo, para afirmar que el seguimiento de los paros de este viernes, a los que estaban llamados más de 5.000 trabajadores, es «masivo», explicó en declaraciones que recogió Ical

El dirigente sindical exigió una y otra vez a la dirección de la compañía que «vuelva» a escucharles, y retorne con una oferta que «satisfaga a los trabajadores» y advirtió, antes de conocerse que la empresa les convocaría para el martes siguiente, de que si no recibían respuesta antes del martes de la semana siguiente irían a la huelga, una confrontación que no se producía así desde los años 70. «No hemos vuelto a tener noticias de la dirección de la empresa», aseguró en ese momento, para recordar que la posición de los sindicatos es «unánime» y «comenzarán los trámites para convocar una huelga indefinida». «Nos tendríamos que remontar a los años 70 para ver cómo desde la representación se lucha de manera unida por mejorar las condiciones laborales y sociales de toda la plantilla», enfatizó.

En cuanto al contenido que exigen, trasladó que el principal aspecto es el salario, aunque también apuestan por rebajar y controlar los ritmos de trabajo, y tuvo palabras para los «compañeros» de Palencia, «donde a partir del día 30 van a quedarse solamente a un turno de trabajo». «Por eso es importantísimo la asignación de ese plan industrial, unido a esa mejora de las condiciones laborales y sociales que estamos demandando desde la representación de los trabajadores», agregó.

Además, advirtió de que si no obtienen esas mejoras «será imposible que los compañeros de la sede de Madrid puedan seguir manteniendo sus puertos de trabajo», casi un centenar de trabajadores, a los que se suman también los del Refactory. «Los paros van a tener un seguimiento unánime», resumió.

Por último, reprochó a la compañía que no efectuara ninguna comunicación oficial sobre el plan industrial que suspendió posteriormente como medida de presión, sino que solo hubo una «insinuación» de que si se daban las condiciones, llegarían esos vehículos. Así, sentenció que la compañía no va a «imponer» las condiciones, sino que se pactarán con los trabajadores en una negociación. «Sin mejora de las condiciones salariales, laborales y sociales, no habrá acuerdo», cerró.

El delegado de CCOO en Renault, Sergio García, manifestó que los paros de hoy constituían el «primer toque de atención, para decirle a la empresa que se vuelva a sentar». «Queremos un convenio justo, que reconozca los esfuerzos que han hecho todos los trabajadores de Renault durante los últimos años», indicó.

Aseveró que si no hay respuesta habrá huelga indefinida en unidad de acción de todas las fuerzas sindicales, «algo que no pasaba desde hace casi 50 años», dijo, para definir los paros en la compañía como «históricos», y reprochar a la marca del rombo que abandonase la mesa. «La representación de los trabajadores no se ha levantado en ningún momento, han sido ellos», resumió.

La delegada general SCP Renault, Susana Cocho, defendió que los trabajadores se «merecen» un convenio «justo» porque dos de las factorías españolas «están entre las tres más productivas y rentables» para el grupo. «Llevamos tiempo mereciéndonos que se nos reconozca este trabajo», ensalzó, para cargar contra el «maltrato» de la empresa a la plantilla al levantarse de la mesa, «cortando todas las negociaciones».

Condiciones "justas"

«Reivindicamos unas condiciones laborales justas, porque llevamos años perdiendo poder adquisitivo y la empresa tiene unos beneficios multimillonarios», dijo, para lamentar que se cuestione su trabajo porque se lo han ganado «a pulso durante estos años». «Nuestro poder adquisitivo lleva bajando 20 años, mientras los beneficios de la compañía están continuamente aumentando», denunció, para exigir «algo digno y justo para los trabajadores».

En su caso, el delegado general de CGT Renault. Miguel Ángel León, exigió salario y flexibilidad, con una mejora de los ritmos de trabajo, y advirtió a la empresa de que están dispuestos «a llegar donde sea» para lograr sus objetivos, para remarcar también la unidad en las protestas para una huelga «tras más de 40 años», porque antes de esto «las organizaciones no acudíamos unidas». «Este solo es el primer paso, si la empresa decide no sentarse a negociar otra vez, continuaremos adelante con las movilizaciones», garantizó.

Por último, el portavoz de CSIF en Renault, Carlos Rodríguez, exigió a la compañía «respeto» a los trabajadores y que presente una oferta justa y digna», para que se «reconozca su esfuerzo», con medidas de salud, en ritmos, y recuperación de poder adquisitivo. «En definitiva, que se reconozca el esfuerzo diario de los trabajadores», agregó. «Ya está bien, plantemos cara al chantaje de la empresa», sentenció.

El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este viernes que sería «importante» que la dirección de Renault y los trabajadores «acercaran posturas» y llegaran a un acuerdo. «Ojalá se alcance y sea positivo para todos», afirmó.

Minutos antes de participar en el XXXIII Encuentro de Economía Pública, en Valladolid, Carriedo aseguró que la Junta está en «contacto permanente» con la empresa y los representantes de la plantilla y añadió que les consta que «siempre han tenido una voluntad de intentar llegar a acuerdos».

El consejero portavoz reiteró, en declaraciones que recogió Ical, los mensajes lanzados durante su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, ya que señaló que la multinacional ha mostrado su «compromiso» con Castilla y León y el «esfuerzo» por conceder proyectos a la Comunidad. También reconoció que los trabajadores «siempre» han manifestado su «responsabilidad» a la hora de intentar que haya acuerdos y su apuesta por la «competitividad».

Al respecto, Fernández Carriedo insistió en que las plantas de Valladolid y Palencia necesitan que haya un acuerdo social que acompañe al plan industrial que Renault ha puesto «sobre la mesa». De hecho, apuntó que llevan dos años trabajando con la compañía para que adjudique a la Comunidad nuevos vehículos y proyectos, ya que eso genera «estabilidad, seguridad y confianza» en el futuro.

El titular en funciones de Economía remarcó que el nuevo plan industrial que ofrece Renault despeja el futuro de las plantas de Castilla y León los próximos ocho o diez años y recordó que la compañía, que apostó por la Comunidad, podría haber elegido otras ubicaciones para producir sus vehículos.

Por su parte el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez Mínguez, exigió al presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una participación «proactiva» y poner «toda la carne en el asador» para que haya un «diálogo cordial» y se logre un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la dirección de Renault. «Nos estamos jugando mucho», advirtió.