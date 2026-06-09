Mañueco, sobre la "prioridad nacional": "Que nadie se rasgue las vestiduras, no habrá retroceso en derechos consolidados"

Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

La polémica "prioridad nacional", omnipresente en los acuerdos de gobierno de PP y VOX, era una de esas cuestiones que se anticipaba como protagonista en el debate de investidura de Castilla y León. De hecho fue el candidato, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, el que abordó esta cuestión en su intervención inicial aclarando que supone "prestar de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús" pero "excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad".

Así se expresó Fernández Mañueco en los primeros minutos de su discurso, en el que volvió a insistir en que esa "prioridad nacional" supone "establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra".

"Si prescindimos de las demagogias interesadas", continuó el candidato a la investidura, "vemos que se trata de algo fácil de entender: quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León".

Medidas de Alfonso Fernández Mañueco.ICAL

Además de los que tienen que ver con la prestación general de los servicios públicos esenciales y el respeto a los derechos ya adquiridos, Mañueco también apuntó como primer criterio a la hora de aplicar la "prioridad nacional" que se hará "acatando de manera escrupulosa lo que dicen las leyes: la Constitución, el ordenamiento jurídico y nuestro Estatuto de Autonomía".

Bajo este planteamiento, el candidato a la investidura como presidente de la Junta reclamó "que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada". "Son unos criterios que se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo", apostilló.

En el mismo sentido, Fernández Mañueco también ahondó en que "Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso, por ello, siempre serán bien recibidos y tendrán nuestro apoyo cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común".

En todo caso, cargó contra "las políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido", finalizó sobre esta cuestión.