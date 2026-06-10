Un cara a cara de Mañueco y Martínez en veinte frases

Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

«Usted ha hablado para Sánchez, no para Castilla y León. Bienvenido, ya es usted el jefe de la oposición. Bienvenido a la Cámara». Con esta palabras recibía el presidente de la Junta en funciones y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, al portavoz del PSOECyL, Carlos Martínez, en su turno de réplica al líder socialista.

Réplica en la que Fernández Mañueco ponía a Carlos Martínez frente al espejo de lo que, el candidato a la investidura daba en llamar, su desconocimiento de Castilla y León. Y es que Mañueco acusaba a Martínez Mínguez de desconocer la Comunidad. «Desconoce hasta el nombre comiéndose la y copulativa», reprochaba Mañueco a Martínez Mínguez, recriminándole el que, por no conocer, desconoce hasta el nombre de la Comunidad.

Un cara a cara en el que se veía a un Mañueco con los deberes hechos y la lección aprendida, para desmontar punto por punto todas las afirmaciones de Carlos Martínez y su desconocimiento, según Mañueco, de la Comunidad. Además de ponerle también enfrente de sus «bandazos».

La mejor demostración de esos deberes hechos se podía ver cuando Mañueco relataba al portavoz socialista en las Cortes autonómicas cómo los ayuntamientos de su partido, el de Soria, con él como alcalde, el de León y el de Palencia, con la alcaldesa Miriam Andrés escuchando desde la tribuna de invitados, exigen estar empadronados con un año o más para poder acceder a ayudas de vivienda y libros. Además de recordarle que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también lo exige para el ingreso mínimo vital. Y, antes, en 2006, el ex presidente José Luis Rodríguez para las ayudas a la Dependencia y hasta otro ex presidente, Felipe González en 1991, para poder optar a una pensión no contributiva.

En el otro lado, el portavoz del PSOE de Castilla y León tiraba del mismo argumentario que viene esgrimiendo desde que los castellanos y leoneses decidieron con sus votos el 15-M dar la victoria al PP. Martínez Mínguez, eso sí, en su contrarréplica Fernández Mañueco rescataba el «gurruño» de VOX y se lo servía al presidente de la Junta en funciones para recordarle que ahora, dos años después, «se lo tiene que comer».

Las diez frases de Alfonso Fernández Mañueco

«Usted ha hablado para Sánchez, no para Castilla y León. Es una piedra más en el muro de Pedro Sánchez»

«La gente quiere nuestras políticas y no sus políticas. Ese es su fracaso, nosotros en el gobierno y usted en la oposición»

«Viene con la misma frustración y el tono sombrío de sus antecesores. Cambie de una vez, señor Martínez»

«Usted no es de fiar. Es el peón y alumno aventajado del del encarcelado Cerdán en Castilla y León. Le hicieron la cama a su antecesor Tudanca»

«Usted no es de fiar. Utilizó políticamente las tragedias. ¿Deseas usted que haya incendios?»

«Diga no a esa propuesta de financiación autonómica y ganará en credibilidad. Usted calla, no sea que se moleste el señor Sánchez, y ya sabemos cómo se las gasta».

«Desconoce la Comunidad. Si estuviera tan mal, ¿por qué somos los segundos en atraer estudiantes? Porque aquí se educa muy bien y aquí se vive muy bien»

«Por desconocer, desconoce hasta el nombre de Castilla y León comiéndose la y copulativa. ¿Cuál es su Catilla y Léon? Castilla-León, Castilla y León y Soria y Burgos y Segovia y Valladolid, como la ha llamado»

«Con la despoblación llega usted siete años tarde y con el mismo discurso derrotista de sus antecesores, que le impide conocer la realidad de Castilla y León, que gana población. Dice en su programa que Castilla y León pierde población y no es verdad. ¿Ve como no es usted de fiar?»

«Bienvenido al arraigo nacional, señor Martínez. Cuánta hipocresía hay en el PSOE de Castilla y León. Señores del PSOE, con ustedes empezó todo. Ahora pueden esconderse debajo del escaño»

Las diez frases de Carlos Martínez

«Le voy a exigir que respete al 30% de los votantes del PSOE de Castilla y León y que, por decencia, retire sus palabras y del diario de sesiones que estoy deseando que hay incendios en Castilla y León. Usted es el responsable, el que estaba comiendo gambas en Cádiz»

«No se preocupe de mí, yo no soy importante. Las personas pasamos, las instituciones quedan. Y pasarán los 40 años más nefastos del PP en Castilla y León, y los siete suyos como los peores»

«Le pido respeto para Zapatero, respeto al procedimiento judicial y a lo que ha sido y supuesto Zapatero para Castilla y León»

«Después de 40 años sube aquí a hacer la oposición al Gobierno de España y a hacer oposición a la oposición»

«Tendrá que decidir si los inmigrantes son parte del problema o de la solución. Las dos cosas a la vez es imposible. Y usted con su firma ya ha decidido»

«El problema y la prioridad de Castilla y León es la despoblación, el envejecimiento, la falta de oportunidades. El problema de Castilla y León es que demasiados jóvenes siguen teniendo que marcharse»

«Usted no tiene vergüenza. Esta es su cena fría, que se la ha servido VOX para poder seguir pegado al sillón. Tragará aquí con todos los acuerdos y con ellos con todos sus principios»

«Acusó al señor Pollán que quería tirar al mar a los migrantes que venían en patera. Hoy, dos años después , con este gurruño se tiene que comer esta cena fría y con esto se come el futuro de Castilla y León, que le aproveche, señor Mañueco»

«Mire que no le he mencionado la corrupción. Ni una palabra de la trama eólica y de la Perla Negra, con todo lo que tiene que callar»

«Usted confunde el arraigo con el empadronamiento»