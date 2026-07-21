Castilla y León exige al Gobierno que retire la propuesta de financiación y reclama que "se inicie la negociación desde cero"

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

El próximo 29 de julio se celebrará un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se abordará la polémica financiación autonómica. El portavoz de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se mostró en contra una vez más y reclamó al Gobierno de España que retire esta propuesta y que "se inicie la negociación desde cero".

Una semana antes de la cita el también consejero de Economía y Hacienda vuelve a cargar contra esta propuesta. Sostuvo que este modelo se trata de una "exigencia" de Oriol Junqueras, el secretario general de ERC. "En este momento todas las comunidades autónomas menos una están en contra (Cataluña) de este modelo", significó para posteriormente explicar la propuesta de Castilla y León que ya ha sido remitida al Ejecutivo central "en varias ocasiones": "El modelo que proponemos nosotros es muy distinto al que propone el Gobierno. Es un modelo basado en la igualdad de todos los españoles y de todos los territorios, que no haya comunidades autónomas de primera y de segunda, que se hable de solidaridad, de financiar servicios públicos", significó antes de participar en la Junta Directiva de CEOE Castilla y León.

Así, Fernández Carriedo recordó que "la financiación autonómica es muy importante" al recordar determinados la financiación de la educación, la sanidad o los servicios sociales: "La financiación autonómica no puede ser una moneda a cambio de apoyo político, no puede ser una presión en los servicios públicos de todos los españoles a cambio de seguir un poco más como presidente del Gobierno en La Moncloa".

"Queremos que se inicie la negociación desde cero y no quisiéramos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 29 de la próxima semana se convierta en un mero trámite para decir que nos han reunido, que el Gobierno cuenta ya con el apoyo de una comunidad autónoma y con la oposición de todas las demás y que por eso ya traslada el modelo al Parlamento para su tramitación", reclamó Carriedo y animó al Gobierno a rectificar: "Nos gustaría que el Gobierno rectificará, que volviera al origen, que retirara el modelo impuesto por Oriol Junqueras y que comenzáramos una negociación desde cero en condiciones de igualdad todas las comunidades autónomas pensando en el interés general de España. El modelo es malo para España".

Respuesta a Carlos Martínez

En relación a la financiación autonómica, recordó la propuesta que realizó el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. "Sería bueno que el señor Martínez explicara que le dijo Illa cuando ya le planteó este modelo y qué le están diciendo en el Ministerio cuando plantea este modelo", reclamó al líder de la oposición para recalcar al Gobierno que "retire" su modelo y plantee hacerlo desde "la igualdad entre todos los españoles": "Esta es nuestra propuesta".