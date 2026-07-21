​Martínez mantiene su «confianza» en Zapatero y rechaza «linchamientos anticipados»

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

Zapatero sigue teniendo el respaldo de los socialistas de Castilla y León. Ante los avances de los últimos días en la investigación del caso Plus Ultra, con nuevos testimonios de implicados en el caso que declaran que el ex presidente cobró comisiones, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez Mínguez, aseguró este martes que quiere seguir creyendo y manteniendo su “confianza” personal en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo aseguró, pese al reconocimiento por parte del empresario Julio Martínez y los directivos de la compañía de que cobró una comisión del uno por ciento por su participación en el rescate de la aerolínea.

«Me pierdo entre todos los casos», afirmó en tono irónico Martínez Mínguez durante una comparecencia en las Cortes, tras ser preguntado por los avances en el caso que afecta a Rodríguez Zapatero. El dirigente socialista expresó, “personalmente”, “todo el reconocimiento” político por el expresidente, así como su “respeto” y “confianza”, pero mantuvo la máxima de que “el que la haga, que la pague”, aseguró en declaraciones que recogió Ical.

El secretario autonómico del PSOE optó por ser “respetuoso” con el procedimiento judicial y la investigación después de que el empresario Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra señalaran al expresidente como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público y detallaran que la comisión del uno por ciento se pagó a través de decenas de facturas desde tres mercantiles del comisionista.

«Se escuchan muchas cosas», añadió Carlos Martínez, quien insistió en que “no se había movido ni un centímetro” y que cualquiera puede hacer una declaración en la “legítima defensa de su interés personal”. “No soy yo quien va a avivar las condenas anticipadas o los linchamientos anticipados”, dijo para añadir que tampoco hará una defensa si se confirmara la culpabilidad de Rodríguez Zapatero en este caso.

Financiación autonómica

Por otro lado, el líder socialista aseguró que el PSOE de Castilla y León trabaja “a nivel técnico” con el Ministerio de Hacienda para hacerle ver que su modelo de financiación es "injusto" e "insuficiente" y que existen otros criterios “mucho más justos”, de acuerdo a la propuesta que presentó la semana pasada en la que planteaba elevar el peso de la variable del territorio hasta el diez o el 12% en el nuevo sistema que está diseñando el Gobierno de España.

Este martes, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, informó durante una comparecencia en las Cortes sobre sus contactos con el Ministerio que dirige Arcadi España, lo que supone algo “extraordinario”, ya que explicó que ahora se abre un proceso de negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF), que se reúne el próximo 29 de julio, y en el Congreso de los Diputados si llega a tramitarse la ley orgánica que regula la financiación autonómica.

“Claro que hay margen, no vale con oponerse y salir a los medios a decir lo malo que es el Gobierno de Sánchez”, insistió Martínez Mínguez, quien aceptó que su propuesta esté sometida a la crítica y la negociación, pero insistió en que desconocen el modelo de la Junta. “¿Hay alguien más ahí?”, dijo para recodar que en la pasada reunión del 14 de julio los representantes de la Junta se limitaron a rechazar el nuevo sistema.

El secretario autonómico del PSOE reconoció que la financiación o el reparto de la “tarta común”, ya sea en Europa o España, genera un “conflicto de intereses” entre territorios, pero señaló que ellos no llegaron a la política a “hacer amigos”. Por ello, apostó por abrir un marco de negociación que permita defender ante el Ministerio de Hacienda y el resto de autonomías los intereses propios de la Comunidad. A su juicio, la falta de modelo del PP es “cómoda”, pero no es ni “legítima”, ni “responsable”.

El también portavoz socialista en las Cortes afeó a la Junta y al PP de Castilla y León que no cuenten con una alternativa para defender los intereses de la Comunidad y se queden en la oposición al Gobierno de “brocha gorda”. A su juicio, llama la atención que quien “no tiene modelo o propuesta”, utiliza el asunto de la financiación autonómica como “ariete de crítica” para “atacar” a los rivales.

“Los que no hacen los deberes critican permanentemente a los que sí lo hacen”, aseveró Carlos Martínez quien además censuró que lo hagan “de forma torticera” y “mentirosa”, ya que la semana pasada el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, señaló que el dirigente socialista no era de fiar. Sin embargo, defendió que no se ha movido “ni un ápice” en la posición que expresó cuando se conoció la propuesta del Gobierno, cuando dijo que el modelo era “injusto” e “insuficiente”.

Entonces, recordó, que había manifestado que los criterios recogidos venían a reconocer algunas de las cuestiones pedidas por comunidades como Castilla y León, pero que las cuantías previstas para ellos eran “insuficientes”. “Nos hemos opuesto”, dijo para reseñar su “coherencia” frente a las críticas del Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, que insistió en su “obsesión” por hacer oposición al Gobierno es “incapaz” de defender los intereses de la Comunidad.

Salir de la "cueva"

Precisamente, Carlos Martínez sostuvo que ante la “inacción” y el “abandono” de la Junta, el PSOE asumió su responsabilidad y presentó una propuesta avalada por su equipo económico. Además, reiteró que el PP va a tener que “salir de la cueva” y fijar una posición en las Cortes sobre la propuesta socialista que destacó “multiplica por cuatro” el peso otorgado al territorio o el envejecimiento. No obstante, para ello señaló que la Comunidad debería disponer de un modelo territorial que definiera qué servicios y cuándo y dónde se prestan.

Al contrario, lamentó que en la Junta y el PP estén “encantados” con el programa Buscyl, que supone la gratuidad de las líneas de transporte interurbanas y metropolitanas de la Comunidad, pero que denunció no llega ni al diez por ciento del territorio, ni de la población de la Comunidad.

Finalmente, Martínez Mínguez criticó el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León está “aislado” y sólo habla de la desregulación y la prioridad nacional, lo que hace que se aleje de loas grandes consensos, entre ellos, el de la financiación autonómica.

"Martínez ha unido su futuro al de Zapatero"

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, sostuvo este martes que el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, ha unido su futuro político al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras mantener su “confianza” en él pese a las nuevas revelaciones del caso Plus Ultra. Además, consideró que debería asumir ya su derrota electoral y su “fracaso”, porque de lo contrario se le hará “muy larga” la legislatura.

Leticia García respondió a las declaraciones del dirigente socialista quien este martes hizo balance de las comparecencias de los consejeros y vicepresidentes de la Junta en las Cortes y fijó posición sobre la situación del expresidente Rodríguez Zapatero tras reconocer el empresario Julio Martínez que acordaron una comisión del uno por ciento por mediar en el rescate de la aerolínea.

Al respecto, la portavoz ‘popular’ consideró que Martínez Mínguez, al expresar de forma personal su “confianza” en el expresidente había unido su futuro político al de Zapatero, que está siendo investigado por varios delitos vinculados a la concesión de un préstamo vinculado a la pandemia del Covid-19.

Igualmente, Leticia García consideró que el secretario autonómico del PSOE ha demostrado que no ha asumido su derrota el pasado 15 de marzo. "Ya va siendo hora de que el Partido Socialista de Castilla y León asuma su fracaso, de que el señor Martínez asuma su fracaso”, apostilló la portavoz del PP.

Asimismo, recordó que debe aceptar que los castellanos y leoneses no votan de forma mayoritaria al PSOE “una y otra vez”, por de lo contrario auguró que se le va a hacer “muy larga” la legislatura. En su opinión, sería mucho mejor para los ciudadanos que reconociese su papel de oposición y, a partir de ahí, se dedicase a hacer propuestas “constructivas” para la Comunidad.