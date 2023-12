Publicado por Juan A. Gómez Barrera

O la historia archivada de un desertor soriano, de un desertor del bando nacional, en plena Guerra Civil; o mejor, de un evadido que, pasado un año de la contienda y ante el temor de represalias por actuaciones pasadas, abandona su pueblo, su casa y su familia y se adentra en zona roja, a cuyos dirigentes informa de lo que ha visto en su camino: un campo grande de aviación sin aparatos y un elevado número de fuerzas enemigas parapetadas en otro lugar. Nuestro paisano, que no soldado, de 57 años de edad, estatura pequeña y ojos tiernos, que viste traje de paño azul, cubre su cabeza con gorra visera y calza alpargatas negras, lleva, según denuncia la afectada esposa en el puesto de la Guardia Civil más próximo a la casa conyugal, un macho castaño, cerrado, y una fanega de garbanzos; lo dice así pues la otra vez que desapareció su susodicho compañero, diez años atrás, con los mismos ojos tiernos e igual estatura, pelo negro con entradas y barba descuidada, portaba gorra visera de astracán negra, chaqueta de pana negra lisa, pantalón rayado nuevo, calcetines blancos y alpargatas negras, y no llevó consigo bestia alguna ni legumbres con qué comerciar.

A más, a más, si ahora le podían acuciar sus amistades peligrosas –tal, los candidatos del Frente Popular a los que, en compañía de la maestra de Cañicera, había propagado entre los cuarenta vecinos de su pueblo natal–, entonces, en los inicios del mes de septiembre del año 26, le perseguiría la culpa, y la posible condena, por prender fuego a la mies depositada en una era propiedad de su suegra.

En la contraportada del libro que se cita, y más aún en las noventa y seis páginas en el que se comprimen los ocho capítulos de que consta, se dice, no sin pasión, que «el archivo es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo realizado de un acontecimiento inesperado»; que todo él «está enfocado sobre algunos instantes de la vida de personajes ordinarios, pocas veces visitados por la historia, excepto si un día les da por reunirse en muchedumbres y por construir lo que más tarde se denominará la historia».

El archivo no escribe páginas de historia: «describe, con palabras de todos los días, lo irrisorio y lo trágico en el mismo tono, en el cual lo importante para la administración es saber quién son los responsables y cómo castigarlos…».

El archivo, contenedor de «millares de huellas», y en absoluto pensado en su origen para uso de historiadores, aun siendo desconcertante y colosal, te atrapa, y te atrapa porque cualquier papel que se lea del más insignificante de sus legajos transmite de entrada una «sensación de realidad» que pocos documentos externos al lugar producen. El archivo actúa como un despojamiento –señala bien la autora–, y en sus carpetas, plegado en algunas líneas, aparece no solamente lo inaccesible, lo vivido, «sino lo vivo…».

Cuando este libro cayó en nuestras manos estábamos, por defecto, indagando, como sabuesos detectives, sobre los pasos dados por un conciudadano de la provincia, sobre el que se nos había solicitado conocimientos.

El sujeto tuvo nombre y apellidos, y fecha y lugar de nacimiento, y con esos datos, tras comprobar que no figuraba en los expedientes del Archivo Municipal que tiempo atrás habíamos consultado, navegamos por la prensa vieja y apenas registramos su condición de «labrador propietario», su nombramiento como vocal en alguna mesa electoral y los dos abandonos del hogar familiar arriba esbozados. No obstante, acudimos al Archivo Histórico Provincial donde corroboramos lo ya aventurado a la demandante y donde, para nuestra propia sorpresa, la amable facultativa que nos atendió nos informó de la existencia de varias carpetas en tres legajos diferentes que aludían al individuo por el que se preguntaba. Y llegaron las cajas a nuestra mesa; y despojamos las cintas de los atadillos; y en efecto, allí estaba, sumergido en un mar de folios, entre expedientes, oficios, requisitorias, declaraciones y contradeclaraciones, su nombre propio, su causa y su pesar. Si su bisnieta, fruto de una relación extramatrimonial mantenida en Francia por nuestro personaje en la primera de sus fugas, era conocedora de su condición de evadido [desde el 19.08.1937], detención [el 24.03.1940, en el mismo lugar de su nacimiento, donde había regresado tras la guerra], juicio [Consejo de Guerra ordinario reunido en Zaragoza el 16.05.1941] y condena [dos años de prisión menor como responsable en concepto de autor de un delito de auxilio a la rebelión], desconocía los presidios donde había estado detenido y eran estos, podíamos ahora informarle, la Prisión Preventiva Celular de Burgo de Osma [del 25.03.1940 al 08.05.1940], la Prisión Provincial de Soria [del 08.05.1940 al 30.12.1940] y la Prisión Provincial de Zaragoza [del 30.12.1940 al 22.05.1941]. Se preguntaba, también, la razón por la que le dejaron en libertad en la última fecha citada y no el 18.03.1942 en que quedaba extinguida la pena; y, sobre todo, cuáles habían sido sus pasos siguientes. Su abuelo, hijo del paisano soriano, había nacido en 1930, en una localidad francesa cerca de Pau, y había mantenido relación con aquel hasta 1936. Luego, apenas lo sabido.

Con la computadora llena de reclamos deseosos de salir de ella rumbo al de aquella otra que los aguardaba con ansiada necesidad, recordamos lo leído en la ligera prosa de Farge y compartimos el «extraño sentimiento del súbito encuentro con la existencia desconocida», con la responsabilidad moral de abrir lo que se archivó, seguramente para que, en silencio, al azar y en desorden, todo quedase petrificado. Mas, el archivo, pronto impone su sorprendente contradicción, y al mismo tiempo que invade y sumerge la vida de otro, la palabra dicha, el objeto hallado, la huella dejada se convierte, con el cincel de la emoción, en la figura real que nunca pensó ser. Y es que, nos recordará la autora, «la atracción del archivo –ese vagabundeo a través de las palabras ajenas– pasa por el gesto artesano, lento y poco rentable, durante el cual se copian los textos en páginas blanca y se [transforman] en trozos de tiempo domesticado».

Nuestro paisano, hombre al fin y al cabo, debió tener momentos de felicidad en su tierra al recibir a sus hijos, y momentos de desesperación y agobio, jamás justificables, que le llevaron a la extorsión familiar, a la huida irresponsable y a la creación de otro vínculo nuclear, lejos de su tierra, del que también desertó. Pero ningún mal hizo en defender sus ideas en tiempo legal. Y por eso, justamente por eso, aparece en densos legajos de archivo que demuestran que fue sometido al juicio sumarísimo de sus vecinos, a acusaciones infundadas nunca demostradas, a ser tachado de desertor sin formar parte de ejército alguno y a sufrir él, y su esposa e hijos, el embargo de sus escasos bienes sin haber sido detenido ni juzgado, y cuando esto ocurrió, tras el final de todo, a pasar por un Consejo de Guerra y asumir una condena que dio con sus huesos en el penal durante un año, dos mes y dieciséis días.

He aquí un hombre sin historia cuya atracción archivada cincela el silencio de tantos como el suyo.