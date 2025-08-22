El concierto de Victoria Ensemble en el Festival Soria Clásica en imágenes

Cuarteto de música de cámara en el Instituto Antonio MachadoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Composiciones de Walton y Brahms en el Festival Soria Clásica, el concierto contó con la colaboración del cellista Salvador Bolón. Uno de los cellistas con mayor proyección de nuestro país, de la Associate Solo Cello de la London Symphony Orchestra y Violoncello principal de la Orquestra de la Comunitat Valenciana - Palau de les Arts de Valencia.

El último concierto del festival Soria Clásica correrá a cargo del grupo vocal Cantoria el jueves 28 de agosto a las 20.30 en el Espacio Santa Clara, un verano cargado de música clásica en la capital soriana.