El concierto de Victoria Ensemble en el Festival Soria Clásica en imágenes

Cuarteto de cuerda y piano para el sexto concierto del Ciclo de música de cámara Gerardo Diego, composiciones de Walton y Brahms para emocionar en el claustro del Instituto Antonio Machado

Cuarteto de música de cámara en el Instituto Antonio Machado

Cuarteto de música de cámara en el Instituto Antonio Machado

Mario Tejedor
Soria

Composiciones de Walton y Brahms en el Festival Soria Clásica, el concierto contó con la colaboración del cellista Salvador Bolón. Uno de los cellistas con mayor proyección de nuestro país, de la Associate Solo Cello de la London Symphony Orchestra y Violoncello principal de la Orquestra de la Comunitat Valenciana - Palau de les Arts de Valencia.

El último concierto del festival Soria Clásica correrá a cargo del grupo vocal Cantoria el jueves 28 de agosto a las 20.30 en el Espacio Santa Clara, un verano cargado de música clásica en la capital soriana.

Cuarteto de música de cámara en el Instituto Antonio Machado

Cuarteto de música de cámara en el Instituto Antonio MachadoMARIO TEJEDOR

Victoria Ensemble en el Festival Soria Clásica

